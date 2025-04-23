https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-أكثر-من-40-خبيرا-المؤتمر-الثاني-لنادي-فالداي--الجيل-الجديد----1099817515.html

بمشاركة أكثر من 40 خبيرا... المؤتمر الثاني لنادي "فالداي – الجيل الجديد"

بمشاركة أكثر من 40 خبيرا... المؤتمر الثاني لنادي "فالداي – الجيل الجديد"

سبوتنيك عربي

يعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، نادي فالداي الدولي للنقاش في مؤتمره الثاني كجزء من مشروع "فالداي - الجيل الجديد"، في موقع نادي فالداي الدولي للنقاش في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T10:00+0000

2025-04-23T10:00+0000

2025-04-23T10:00+0000

روسيا

مؤتمر فالداي

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ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 خبيراً روسياً وأجنبياً، بالإضافة إلى متخصصين شباب وطلاب دراسات عليا وخريجي جامعات رائدة في مجال العلاقات الدولية من الجزائر وبيلاروسيا والبرازيل والهند وإندونيسيا وإيطاليا وقيرغيزستان والصين وروسيا وصربيا وجمهورية التشيك.وعمل الخبراء بنشاط لمدة عام في إطار مشروع "فالداي - الجيل الجديد"، الذي أطلقه النادي في مارس 2024 في مؤتمر الشباب الأول "نادي فالداي: العالم في عام 2040"، والذي أقيم كجزء من مهرجان الشباب العالمي.ويهدف المشروع إلى ضمان استمرارية الأجيال في فهم العمليات التي تجري حول العالم، ودعم النمو المهني للشباب الدوليين وتوسيع علاقاتهم مع مجتمعات الخبراء الروس والأجانب.وأصبح مؤتمر فالداي الذي عقد العام الماضي كجزء من مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، فرصة للمشاركين في مشروع "فالداي - الجيل الجديد" لتنظيم لقاء على منصة دولية كبيرة ومقارنة تقييماتهم مع زملائهم الأكثر خبرة الذين يشاركون تقليديًا في فعاليات النادي. وفي هذا العام، أصبح المشاركون في المشروع، نوبارا كولييفا، وآنا سيتنيك، متحدثين في مؤتمرات آسيا الوسطى وروسيا والصين لنادي فالداي، وشاركوا بشكل متسق في مناقشة المشاكل الإقليمية مع خبراء معترف بهم من روسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين ومنغوليا ودول أخرى.بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد تقرير فالداي "آفاق جديدة لعالم متعدد الأقطاب" خصيصًا للمؤتمر من قبل فريق من الباحثين الشباب من بلدان مختلفة.وسيستمر المؤتمر لمدة يومين. يتضمن برنامج الحدث جلسة افتتاحية وخمس جلسات مواضيعية وملخصًا وعرضًا للتقرير.ويتضمن برنامج المنتدى:وقال تيموفي بورداتشيف، أمين مشروع "فالداي - الجيل الجديد": "الآن يمكننا القول أن نادي فالداي لديه جيل الشاب الخاص به - أي مجموعة كبيرة من المتخصصين في روسيا والدول الأجنبية الذين يربطون نموهم المهني بالمشاركة في مشروع نادي فالداي".

https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html

https://sarabic.ae/20250227/روسيا-وآسيا-الوسطى-التعاون-في-عالم-متعدد-الأقطاب-موضع-مؤتمر-فالداي----1098235569.html

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روسيا, مؤتمر فالداي