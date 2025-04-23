https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-أكثر-من-40-خبيرا-المؤتمر-الثاني-لنادي-فالداي--الجيل-الجديد----1099817515.html
بمشاركة أكثر من 40 خبيرا... المؤتمر الثاني لنادي "فالداي – الجيل الجديد"
بمشاركة أكثر من 40 خبيرا... المؤتمر الثاني لنادي "فالداي – الجيل الجديد"
سبوتنيك عربي
يعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، نادي فالداي الدولي للنقاش في مؤتمره الثاني كجزء من مشروع "فالداي - الجيل الجديد"، في موقع نادي فالداي الدولي للنقاش في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T10:00+0000
2025-04-23T10:00+0000
2025-04-23T10:00+0000
روسيا
مؤتمر فالداي
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ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 خبيراً روسياً وأجنبياً، بالإضافة إلى متخصصين شباب وطلاب دراسات عليا وخريجي جامعات رائدة في مجال العلاقات الدولية من الجزائر وبيلاروسيا والبرازيل والهند وإندونيسيا وإيطاليا وقيرغيزستان والصين وروسيا وصربيا وجمهورية التشيك.وعمل الخبراء بنشاط لمدة عام في إطار مشروع "فالداي - الجيل الجديد"، الذي أطلقه النادي في مارس 2024 في مؤتمر الشباب الأول "نادي فالداي: العالم في عام 2040"، والذي أقيم كجزء من مهرجان الشباب العالمي.ويهدف المشروع إلى ضمان استمرارية الأجيال في فهم العمليات التي تجري حول العالم، ودعم النمو المهني للشباب الدوليين وتوسيع علاقاتهم مع مجتمعات الخبراء الروس والأجانب.وأصبح مؤتمر فالداي الذي عقد العام الماضي كجزء من مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، فرصة للمشاركين في مشروع "فالداي - الجيل الجديد" لتنظيم لقاء على منصة دولية كبيرة ومقارنة تقييماتهم مع زملائهم الأكثر خبرة الذين يشاركون تقليديًا في فعاليات النادي. وفي هذا العام، أصبح المشاركون في المشروع، نوبارا كولييفا، وآنا سيتنيك، متحدثين في مؤتمرات آسيا الوسطى وروسيا والصين لنادي فالداي، وشاركوا بشكل متسق في مناقشة المشاكل الإقليمية مع خبراء معترف بهم من روسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين ومنغوليا ودول أخرى.بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد تقرير فالداي "آفاق جديدة لعالم متعدد الأقطاب" خصيصًا للمؤتمر من قبل فريق من الباحثين الشباب من بلدان مختلفة.وسيستمر المؤتمر لمدة يومين. يتضمن برنامج الحدث جلسة افتتاحية وخمس جلسات مواضيعية وملخصًا وعرضًا للتقرير.ويتضمن برنامج المنتدى:وقال تيموفي بورداتشيف، أمين مشروع "فالداي - الجيل الجديد": "الآن يمكننا القول أن نادي فالداي لديه جيل الشاب الخاص به - أي مجموعة كبيرة من المتخصصين في روسيا والدول الأجنبية الذين يربطون نموهم المهني بالمشاركة في مشروع نادي فالداي".
https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html
https://sarabic.ae/20250227/روسيا-وآسيا-الوسطى-التعاون-في-عالم-متعدد-الأقطاب-موضع-مؤتمر-فالداي----1098235569.html
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روسيا, مؤتمر فالداي
بمشاركة أكثر من 40 خبيرا... المؤتمر الثاني لنادي "فالداي – الجيل الجديد"
يعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، نادي فالداي الدولي للنقاش في مؤتمره الثاني كجزء من مشروع "فالداي - الجيل الجديد"، في موقع نادي فالداي الدولي للنقاش في موسكو.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 خبيراً روسياً وأجنبياً، بالإضافة إلى متخصصين شباب وطلاب دراسات عليا وخريجي جامعات رائدة في مجال العلاقات الدولية من الجزائر وبيلاروسيا والبرازيل والهند وإندونيسيا وإيطاليا وقيرغيزستان والصين وروسيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وعمل الخبراء بنشاط لمدة عام في إطار مشروع "فالداي - الجيل الجديد"
، الذي أطلقه النادي في مارس 2024 في مؤتمر الشباب الأول "نادي فالداي: العالم في عام 2040"، والذي أقيم كجزء من مهرجان الشباب العالمي.
ويعد مشروع الجيل الجديد في فالداي بمثابة مجتمع من الباحثين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، متحدون حول فكرة البحث عن حلول جديدة للمشاكل الأكثر إلحاحًا في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي. وهم جميعا متخصصون بارعون، وسوف يمثلون على مدى العقد المقبل دوائر صنع القرار ومجتمع الخبراء في بلدانهم.
ويهدف المشروع إلى ضمان استمرارية الأجيال في فهم العمليات التي تجري حول العالم، ودعم النمو المهني للشباب الدوليين وتوسيع علاقاتهم مع مجتمعات الخبراء الروس والأجانب.
ويثق منظمو المشروع بأن الباحثين الشباب سيكونون قادرين على ابتكار رؤية جديدة للعالم والعمليات التي تجري فيه إلى النادي، وتقديم حلول جديدة ولفت الانتباه إلى فرص التغيير التي لم يتم ملاحظتها من قبل.
وأصبح مؤتمر فالداي الذي عقد
العام الماضي كجزء من مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، فرصة للمشاركين في مشروع "فالداي - الجيل الجديد" لتنظيم لقاء على منصة دولية كبيرة ومقارنة تقييماتهم مع زملائهم الأكثر خبرة الذين يشاركون تقليديًا في فعاليات النادي. وفي هذا العام، أصبح المشاركون في المشروع، نوبارا كولييفا، وآنا سيتنيك، متحدثين في مؤتمرات آسيا الوسطى وروسيا والصين لنادي فالداي، وشاركوا بشكل متسق في مناقشة المشاكل الإقليمية مع خبراء معترف بهم من روسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين ومنغوليا ودول أخرى.
وكتب جميع المشاركين في المشروع العديد من المواد التحليلية على مدار العام، والتي تم نشرها على موقع نادي فالداي. مع كل إصدار، ارتفع المستوى المهني للعمل، وأصبح يلبي معايير فالداي للمناقشة غير المسيسة وغير المتحيزة والمفتوحة والمؤهلة للغاية. وكنتيجة لذلك، قام المشاركون في المشروع أيضًا بتشكيل جدول أعمال المؤتمر القادم: حيث شكلت مجالات اهتماماتهم العلمية أساس الجلسات الموضوعية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد تقرير فالداي "آفاق جديدة لعالم متعدد الأقطاب" خصيصًا للمؤتمر من قبل فريق من الباحثين الشباب من بلدان مختلفة.
يقوم المؤلفون في التقرير بتحليل العمليات الدولية التي ستشكل النظام العالمي المستقبلي ويقترحون سيناريوهات جديدة لتطور السياسة والاقتصاد والمجتمع. ويولي العلماء الشباب اهتماما خاصا للمواضيع التالية: الحوكمة العالمية، والذكاء الاصطناعي، وأهداف التنمية المستدامة، والصراعات والتكامل، والتنمية الإقليمية في السياسة والاقتصاد العالميين. وسيتم تقديم التقرير في اليوم الثاني من المؤتمر، 24 أبريل.
وسيستمر المؤتمر لمدة يومين. يتضمن برنامج الحدث جلسة افتتاحية وخمس جلسات مواضيعية وملخصًا وعرضًا للتقرير.
افتتاح المؤتمر (23 أبريل، 9:20 – 9:30)؛ الجلسة الأولى: الحوكمة العالمية الجديدة (9:30 – 11:00)؛ الجلسة الثانية: الاقتصاد السياسي الدولي والتنمية المستدامة (11:15 – 12:45)؛ الجلسة الثالثة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (13:45 – 15:15)؛ الجلسة الرابعة: الصراعات والتكامل (15:30 – 17:00)؛ الجلسة الخامسة: عالم المناطق (17:15 – 18:45)؛ عرض تقرير "آفاق جديدة لعالم متعدد الأقطاب". ملخص المؤتمر (24 أبريل، 9:30 – 11:00).
وقال تيموفي بورداتشيف، أمين مشروع "فالداي - الجيل الجديد": "الآن يمكننا القول أن نادي فالداي لديه جيل الشاب الخاص به - أي مجموعة كبيرة من المتخصصين في روسيا والدول الأجنبية الذين يربطون نموهم المهني بالمشاركة في مشروع نادي فالداي".