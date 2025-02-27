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عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها
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https://sarabic.ae/20250227/روسيا-وآسيا-الوسطى-التعاون-في-عالم-متعدد-الأقطاب-موضع-مؤتمر-فالداي----1098235569.html
"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
سبوتنيك عربي
يهدف المؤتمر الخامس لآسيا الوسطى لنادي المناقشة الدولي "فالداي" إلى توسيع النقاش الفكري بين الخبراء في روسيا ودول آسيا الوسطى في سياق التغيرات الجذرية في... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T15:14+0000
2025-02-27T15:14+0000
مؤتمر فالداي
روسيا
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وسيشارك في المؤتمر أكثر من 50 خبيرا وشخصية سياسية من 10 دول، منها الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان ومنغوليا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.وستكون جلسة افتتاح المؤتمر والجلسة الأولى (4 مارس/آذار)، وكذلك المناقشة المفتوحة الختامية (5 مارس) متاحين لوسائل الإعلام والجمهور العام وسيتم بثهما على موقع النادي الإلكتروني.ويجعل التاريخ المشترك والتراث اللغوي والثقافي والفضاء، الجغرافي والجيوسياسي من روسيا ودول آسيا الوسطى، شركاء طبيعيين في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والإنسانية.ويتجلى النهج الشامل الذي تتبناه روسيا في التعامل مع التحديات المشتركة في المبادرة الرامية إلى تشكيل بنية أمنية أوراسية، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو/حزيران 2024، ولتنفيذ ذلك، فإن الحوار مع الشركاء الإقليميين، وخاصة من دول آسيا الوسطى، أمر مهم.ومن المقرر أن يستمر منتدى "فالداي" في آسيا الوسطى لمدة يومين، ويتضمن برنامجها جلسة افتتاحية وأربع جلسات موضوعية ومناقشة مفتوحة،وخلال الجلسات، سيناقش الخبراء المواضيع التالية، التعددية القطبية الحقيقية، الفرص والتحديات؛ الأمن الأوراسي وسيادة الدولة؛حلول عادلة للتحديات المشتركة: المناخ، والمياه، والديموغرافيا؛ روسيا وآسيا الوسطى في أوراسيا الكبرى: التجارة والنقل الدوليين.افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور
https://sarabic.ae/20250204/افتتاح-مؤتمر-فالداي-الـ14-حول-الشرق-الأوسط-في-موسكو-فيديو--1097449439.html
https://sarabic.ae/20250127/افتتاح-المؤتمر-الروسي-الهندي-في-موسكو-ضمن-فعاليات-نادي-فالداي-1097194421.html
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مؤتمر فالداي, روسيا
مؤتمر فالداي, روسيا

"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"

15:14 GMT 27.02.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "فالداي"
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
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يهدف المؤتمر الخامس لآسيا الوسطى لنادي المناقشة الدولي "فالداي" إلى توسيع النقاش الفكري بين الخبراء في روسيا ودول آسيا الوسطى في سياق التغيرات الجذرية في النظام العالمي.
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 50 خبيرا وشخصية سياسية من 10 دول، منها الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان ومنغوليا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

ومن المتوقع أن يفتتح الحدث حاكم مقاطعة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم نادي "فالداي الدولي" للمناقشة، أندريه بيستريتسكي.

وستكون جلسة افتتاح المؤتمر والجلسة الأولى (4 مارس/آذار)، وكذلك المناقشة المفتوحة الختامية (5 مارس) متاحين لوسائل الإعلام والجمهور العام وسيتم بثهما على موقع النادي الإلكتروني.
افتتاح مؤتمر فالداي الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
4 فبراير, 07:02 GMT
ويجعل التاريخ المشترك والتراث اللغوي والثقافي والفضاء، الجغرافي والجيوسياسي من روسيا ودول آسيا الوسطى، شركاء طبيعيين في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والإنسانية.

وتجمع روسيا ودول آسيا الوسطى أيضاً الجوانب السلبية للعولمة، الناجمة عن رغبة البلدان المتقدمة في فرض قواعد اللعبة من خلال التدابير التقييدية الأحادية الجانب والاستبعاد من التجارة العالمية.

ويتجلى النهج الشامل الذي تتبناه روسيا في التعامل مع التحديات المشتركة في المبادرة الرامية إلى تشكيل بنية أمنية أوراسية، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو/حزيران 2024، ولتنفيذ ذلك، فإن الحوار مع الشركاء الإقليميين، وخاصة من دول آسيا الوسطى، أمر مهم.
العلم الهندي و الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"
27 يناير, 08:59 GMT
ومن المقرر أن يستمر منتدى "فالداي" في آسيا الوسطى لمدة يومين، ويتضمن برنامجها جلسة افتتاحية وأربع جلسات موضوعية ومناقشة مفتوحة،
وخلال الجلسات، سيناقش الخبراء المواضيع التالية، التعددية القطبية الحقيقية، الفرص والتحديات؛ الأمن الأوراسي وسيادة الدولة؛حلول عادلة للتحديات المشتركة: المناخ، والمياه، والديموغرافيا؛ روسيا وآسيا الوسطى في أوراسيا الكبرى: التجارة والنقل الدوليين.
افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"
نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور
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