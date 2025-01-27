https://sarabic.ae/20250127/افتتاح-المؤتمر-الروسي-الهندي-في-موسكو-ضمن-فعاليات-نادي-فالداي-1097194421.html
افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"
افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"
سبوتنيك عربي
أكد السفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"، أن العلاقات بين الهند وروسيا... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T08:59+0000
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مؤتمر فالداي
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وقال السفير في افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "علاقاتنا تتطور وتتوسع باستمرار، وقد صمدت أمام اختبار الزمن. علينا أن نعمل معًا لإضفاء بُعد جديد على هذه العلاقة".وأضاف كومار أن "دولا مهمة مثل روسيا والهند، المهتمة بالسلام والاستقرار العالمي وتشكيل نظام متعدد الأطراف وعالم متعدد الأقطاب، يجب أن تناقش الأمور ذات الاهتمام الثنائي، وكذلك الإقليمية والدولية".وتابع قائلا: "الهند مهتمة بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. نحن نؤمن بأن الحوار بين اللاعبين الرئيسيين أمر ضروري. والهند مستعدة لتسهيل هذه العملية إذا لزم الأمر".ويذكر أن نادي فالداي الدولي للحوار يعد تجمعًا يضم كبار الخبراء الأجانب والروس في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.بوتين مهنئا الهند بعيدها الوطني: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالاتترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار
https://sarabic.ae/20241209/نادي-فالداي-يجمع-خبراء-ومؤسسات-ومعاهد-اساتراتيجية-في-كوالالمبور-1095652231.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مؤتمر فالداي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مؤتمر فالداي
افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"
أكد السفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"، أن العلاقات بين الهند وروسيا تتطور باستمرار.
وقال السفير في افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "علاقاتنا تتطور وتتوسع باستمرار، وقد صمدت أمام اختبار الزمن. علينا أن نعمل معًا لإضفاء بُعد جديد على هذه العلاقة".
وأضاف كومار أن "دولا مهمة مثل روسيا والهند، المهتمة بالسلام والاستقرار العالمي وتشكيل نظام متعدد الأطراف وعالم متعدد الأقطاب، يجب أن تناقش الأمور ذات الاهتمام الثنائي، وكذلك الإقليمية والدولية".
وأكد كومار أن الهند مستعدة لتسهيل تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إذا لزم الأمر. وأن بلاده مستعدة لتوفير منصتها لاجتماع مستقبلي محتمل بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وتابع قائلا: "الهند مهتمة
بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. نحن نؤمن بأن الحوار بين اللاعبين الرئيسيين أمر ضروري. والهند مستعدة لتسهيل هذه العملية إذا لزم الأمر".
ويذكر أن نادي فالداي
الدولي للحوار يعد تجمعًا يضم كبار الخبراء الأجانب والروس في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.