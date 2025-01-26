بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250126/بوتين-مهنئا-الهند-بعيدها-القومي-نواصل-العمل-بين-بلدينا-لزيادة-التعاون-في-جميع-المجالات-1097162520.html
بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات
بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيسة الهندية دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة العيد القومي للهند،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T07:12+0000
2025-01-26T07:12+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/99/1035829967_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_a7c79d98ba58dce561dba14367edf223.jpg
وجاء في بيان نشره الكرملين، اليوم الأحد، أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أرسل بمناسبة العيد الوطني للهند (يوم الجمهورية)، برقية تهنئة إلى الرئيسة دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، لافتًا إلى أن البلدين سيعملان معًا لزيادة التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات".وجاء في برقية الرئيس الروسي أن "العلاقات الروسية الهندية، تتسم بطبيعة شراكة استراتيجية متميزة بشكل خاص، وأنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء تعاون ثنائي مثمر بشكل متواصل في جميع المجالات، فضلاً عن التفاعل البناء في الشؤون الدولية، وهذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للبلدين".وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد دعا العام الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، لزيارة الهند العام الحالي 2025.وأشار البيان إلى أن لقاء بوتين ومودي، في قازان (في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، هو الثاني خلال العام الحالي، حيث التقيا في موسكو، خلال القمة الثانية والعشرين لرئيسي البلدين، في تموز/ يوليو الماضي.وأكد الرئيس بوتين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20241022/لا-يحتاج-إلى-ترجمة-موقف-طريف-بين-بوتين-ورئيس-الوزراء-الهندي-1094040164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103582/99/1035829967_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_11462811fceb6e5d11af1ca54e362673.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين

بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات

07:12 GMT 26.01.2025
© Sputnik . Mikhael Mitsel / الانتقال إلى بنك الصورزيارة بوتين إلى الهند
زيارة بوتين إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Mikhael Mitsel
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيسة الهندية دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة العيد القومي للهند، مؤكدًا العمل بين البلدين لزيادة التعاون المثمر في جميع المجالات.
وجاء في بيان نشره الكرملين، اليوم الأحد، أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أرسل بمناسبة العيد الوطني للهند (يوم الجمهورية)، برقية تهنئة إلى الرئيسة دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، لافتًا إلى أن البلدين سيعملان معًا لزيادة التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات".
وجاء في برقية الرئيس الروسي أن "العلاقات الروسية الهندية، تتسم بطبيعة شراكة استراتيجية متميزة بشكل خاص، وأنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء تعاون ثنائي مثمر بشكل متواصل في جميع المجالات، فضلاً عن التفاعل البناء في الشؤون الدولية، وهذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للبلدين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل بحفاوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
"لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي
22 أكتوبر 2024, 13:58 GMT
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد دعا العام الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، لزيارة الهند العام الحالي 2025.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، لزيارة الهند العام المقبل (2025)، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".

وأشار البيان إلى أن لقاء بوتين ومودي، في قازان (في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، هو الثاني خلال العام الحالي، حيث التقيا في موسكو، خلال القمة الثانية والعشرين لرئيسي البلدين، في تموز/ يوليو الماضي.
وأكد الرئيس بوتين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала