https://sarabic.ae/20250126/بوتين-مهنئا-الهند-بعيدها-القومي-نواصل-العمل-بين-بلدينا-لزيادة-التعاون-في-جميع-المجالات-1097162520.html
بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات
بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيسة الهندية دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة العيد القومي للهند،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T07:12+0000
2025-01-26T07:12+0000
2025-01-26T07:12+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
فلاديمير بوتين
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وجاء في بيان نشره الكرملين، اليوم الأحد، أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أرسل بمناسبة العيد الوطني للهند (يوم الجمهورية)، برقية تهنئة إلى الرئيسة دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، لافتًا إلى أن البلدين سيعملان معًا لزيادة التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات".وجاء في برقية الرئيس الروسي أن "العلاقات الروسية الهندية، تتسم بطبيعة شراكة استراتيجية متميزة بشكل خاص، وأنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء تعاون ثنائي مثمر بشكل متواصل في جميع المجالات، فضلاً عن التفاعل البناء في الشؤون الدولية، وهذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للبلدين".وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد دعا العام الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، لزيارة الهند العام الحالي 2025.وأشار البيان إلى أن لقاء بوتين ومودي، في قازان (في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، هو الثاني خلال العام الحالي، حيث التقيا في موسكو، خلال القمة الثانية والعشرين لرئيسي البلدين، في تموز/ يوليو الماضي.وأكد الرئيس بوتين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20241022/لا-يحتاج-إلى-ترجمة-موقف-طريف-بين-بوتين-ورئيس-الوزراء-الهندي-1094040164.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار الهند اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين مهنئا الهند بعيدها القومي: نواصل العمل بين بلدينا لزيادة التعاون في جميع المجالات
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيسة الهندية دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة العيد القومي للهند، مؤكدًا العمل بين البلدين لزيادة التعاون المثمر في جميع المجالات.
وجاء في بيان نشره الكرملين، اليوم الأحد، أن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أرسل بمناسبة العيد الوطني للهند (يوم الجمهورية)، برقية تهنئة إلى الرئيسة دراوبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، لافتًا إلى أن البلدين سيعملان معًا لزيادة التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات".
وجاء في برقية الرئيس الروسي أن "العلاقات الروسية الهندية، تتسم بطبيعة شراكة استراتيجية متميزة بشكل خاص، وأنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء تعاون ثنائي مثمر بشكل متواصل في جميع المجالات، فضلاً عن التفاعل البناء في الشؤون الدولية، وهذا بلا شك يلبي المصالح الأساسية للبلدين".
22 أكتوبر 2024, 13:58 GMT
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد دعا العام الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، لزيارة الهند العام الحالي 2025.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، لزيارة الهند العام المقبل (2025)، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".
وأشار البيان إلى أن لقاء بوتين ومودي، في قازان (في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، هو الثاني خلال العام الحالي، حيث التقيا في موسكو، خلال القمة الثانية والعشرين لرئيسي البلدين، في تموز/ يوليو الماضي.
وأكد الرئيس بوتين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".