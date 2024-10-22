https://sarabic.ae/20241022/مودي-يدعو-بوتين-إلى-زيارة-الهند-العام-المقبل-1094048953.html

مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل

مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، إلى زيارة الهند العام... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T18:20+0000

2024-10-22T18:20+0000

2024-10-22T18:22+0000

روسيا

أخبار الهند اليوم

أخبار العالم الآن

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094030971_0:0:3216:1808_1920x0_80_0_0_ad01b7f37c88e87fb7884b69b6f2fd9e.jpg

وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، إلى زيارة الهند العام المقبل، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي

https://sarabic.ae/20241022/قبيل-مشاركته-في-قمة-بريكس-مودي-يعرب-عن-أمله-في-تعزيز-الشراكة-بين-الهند-وروسيا-1094022474.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس