https://sarabic.ae/20241022/مودي-يدعو-بوتين-إلى-زيارة-الهند-العام-المقبل-1094048953.html
مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل
مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، إلى زيارة الهند العام... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، إلى زيارة الهند العام المقبل، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
https://sarabic.ae/20241022/قبيل-مشاركته-في-قمة-بريكس-مودي-يعرب-عن-أمله-في-تعزيز-الشراكة-بين-الهند-وروسيا-1094022474.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل
18:20 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 18:22 GMT 22.10.2024)
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، إلى زيارة الهند العام المقبل.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، إلى زيارة الهند العام المقبل، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".
وأشار البيان إلى أن لقاء بوتين ومودي، اليوم الثلاثاء، في قازان، هو الثاني خلال العام الحالي، حيث التقيا في موسكو، خلال القمة الثانية والعشرين لرئيسي البلدين، في تموز/ يوليو الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.
وأكد الرئيس بوتين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".
وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.