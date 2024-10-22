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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل
مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، إلى زيارة الهند العام... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T18:20+0000
2024-10-22T18:22+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، إلى زيارة الهند العام المقبل، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور 7 مؤشرات تجعل "بريكس" تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
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روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

مودي يدعو بوتين لزيارة الهند العام المقبل

18:20 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 18:22 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان
بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، إلى زيارة الهند العام المقبل.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية، أن "رئيس الوزراء دعا الرئيس بوتين، إلى زيارة الهند العام المقبل، لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين لرئيسي روسيا والهند".

وأشار البيان إلى أن لقاء بوتين ومودي، اليوم الثلاثاء، في قازان، هو الثاني خلال العام الحالي، حيث التقيا في موسكو، خلال القمة الثانية والعشرين لرئيسي البلدين، في تموز/ يوليو الماضي.

الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
قبيل مشاركته في قمة "بريكس".. مودي يعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الهند وروسيا
07:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصل للمشاركة في قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وأكد الرئيس بوتين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الهندي مودي، في قازان، أن روسيا تثمن التفاعل مع الهند في إطار مجموعة "بريكس".

وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
قازان ترحب بضيوف قمة "بريكس 2024"...صور
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