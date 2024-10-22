https://sarabic.ae/20241022/لا-يحتاج-إلى-ترجمة-موقف-طريف-بين-بوتين-ورئيس-الوزراء-الهندي-1094040164.html

"لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي

"لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي

سبوتنيك عربي

حدث موقف طريف خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قازان الروسية، في إطار قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T13:58+0000

2024-10-22T13:58+0000

2024-10-22T13:58+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

نارندرا مودي

فلاديمير بوتين

نادي الفيديو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094039763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc63dde903ae81ce9d372cde61a875d6.jpg

ولا حظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أن المترجم لم يقاطع حديثه ليترجم كلامه لرئيس الوزراء الهندي، وقام بوتين بممازحة مودي، قائلا إن "رئيس الوزراء الهندي يفهم كل شيء وذلك بفضل العلاقات الدافئة بين موسكو ونيودلهي"، لذلك لا داعي للترجمة.ليرد رئيس الوزراء الهندي على كلمات الرئيس بالابتسامة بعد أن تم شرح الموقف له من قبل المترجم، ويؤكد الموقف طبيعة العلاقات الودية والطيبة بين الزعيمين.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في عاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".وتعقد، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.الصين والهند توجهان "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس"... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2024, روسيا, نارندرا مودي, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو