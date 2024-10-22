https://sarabic.ae/20241022/لا-يحتاج-إلى-ترجمة-موقف-طريف-بين-بوتين-ورئيس-الوزراء-الهندي-1094040164.html
"لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي
"لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي
سبوتنيك عربي
حدث موقف طريف خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قازان الروسية، في إطار قمة "بريكس". 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T13:58+0000
2024-10-22T13:58+0000
2024-10-22T13:58+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
نارندرا مودي
فلاديمير بوتين
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094039763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc63dde903ae81ce9d372cde61a875d6.jpg
ولا حظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أن المترجم لم يقاطع حديثه ليترجم كلامه لرئيس الوزراء الهندي، وقام بوتين بممازحة مودي، قائلا إن "رئيس الوزراء الهندي يفهم كل شيء وذلك بفضل العلاقات الدافئة بين موسكو ونيودلهي"، لذلك لا داعي للترجمة.ليرد رئيس الوزراء الهندي على كلمات الرئيس بالابتسامة بعد أن تم شرح الموقف له من قبل المترجم، ويؤكد الموقف طبيعة العلاقات الودية والطيبة بين الزعيمين.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في عاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".وتعقد، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.الصين والهند توجهان "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس"... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, روسيا, نارندرا مودي, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو
قمة بريكس 2024, روسيا, نارندرا مودي, فلاديمير بوتين, نادي الفيديو
"لا يحتاج إلى ترجمة"... موقف طريف بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي
حدث موقف طريف خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قازان الروسية، في إطار قمة "بريكس".
ولا حظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء، أن المترجم لم يقاطع حديثه ليترجم كلامه لرئيس الوزراء الهندي، وقام بوتين بممازحة مودي، قائلا إن "رئيس الوزراء الهندي يفهم كل شيء وذلك بفضل العلاقات الدافئة بين موسكو ونيودلهي"، لذلك لا داعي للترجمة.
ليرد رئيس الوزراء الهندي على كلمات الرئيس بالابتسامة بعد أن تم شرح الموقف له من قبل المترجم، ويؤكد الموقف طبيعة العلاقات الودية والطيبة بين الزعيمين.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في عاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتعقد، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.
ومن المقرر أن تلخص القمة الـ16 لدول "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية.