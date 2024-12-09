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https://sarabic.ae/20241209/نادي-فالداي-يجمع-خبراء-ومؤسسات-ومعاهد-اساتراتيجية-في-كوالالمبور-1095652231.html
نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور
نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور
سبوتنيك عربي
قال مدير مؤسسة بيت الأمانة الماليزية، عبد الرزاق أحمد، خلال حديثه في المؤتمر الآسيوي الخامس عشر لنادي فالداي، أن مناقشات الخبراء بين روسيا وماليزيا، ودول رابطة... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T12:00+0000
2024-12-10T11:53+0000
روسيا
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وأضاف في مقابلة صحفية: "نأمل أن تتمكن مناقشاتنا من الارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد، وبطبيعة الحال، يعد هذا المنتدى منصة فريدة لتعزيز العلاقات بين روسيا ودول آسيان، وخاصة ماليزيا، التي ستصبح رئيسة الآسيان العام المقبل".وأردف: "نهدف أيضًا إلى تقديم حلول عملية لتحديد مجالات التعاون المتعدد الأطراف والثنائي".على مدار 20 عامًا من بدء نادي فالداي، ليست هذه هي المرة الأولى، التي تصبح فيها كوالالمبور منصة لاجتماعات الخبراء والندوات المشتركة بمشاركة شركاء فالداي الآسيويين.ولقد حافظت روسيا دائمًا على علاقات بناءة مع الدول الآسيوية، باعتبارها في حد ذاتها جزءًا لا يتجزأ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أن "التوجه نحو الشرق"، الذي أُعلن عنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعل آسيا واحدة من أولويات السياسة الخارجية الروسية الحديثة.الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الآسيوي الخامس عشر، هي أن العالم يتجه نحو هيكل متعدد الأقطاب، يقوم على التعاون داخل المناطق الفردية.اعتمدت روسيا، بين أمور أخرى، على الخبرة والتقاليد الآسيوية في صياغة مفهوم أوراسيا الكبرى، والمبادئ السبعة للنظام العالمي الجديد، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطورها في الاجتماعات السنوية لنادي فالداي في سوتشي.ويرى المنظمون أن المهمة هي البحث المشترك عن حلول للمشاكل الحالية.وسيصبح تحليل المواضيع الملحة في جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل خطابات نائب وزير خارجية ماليزيا، محمد بن الأمين، ونائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو، أمام المشاركين في المؤتمر.ويتضمن: الافتتاح، وخمس جلسات مواضيعية، وتلخيص نتائج اليوم الأول، واختتام المؤتمر.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الصحفيون تقليديًا من التواصل مع المشاركين في الجلسات خارج إطارهم؛ وسيتم تنظيم مناهج صحفية خاصة من قبل المتحدثين لوسائل الإعلام.ومن بين المشاركين الروس: - مديرة مركز الآسيان في جامعة "إم غي إي إم أو" الروسية إيكاترينا كولدونوفا؛ ورئيس مركز منطقة المحيط الهندي أليكسي كوبريانوف؛ - مدير معهد هوشي منه، ورئيس قسم تاريخ الشرق الأقصى بجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، فلاديمير كولوتوف؛ وعميدة كلية الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، بجامعة الأبحاث الوطنية أناستاسيا ليخاتشيوفا؛ - ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية والدعم لنادي فالداي الدولي للحوار أندريه بيستريتسكي؛ والمدير العلمي لنادي فالداي الدولي للمناقشة فيودور لوكيانوف؛ ومدير برنامج نادي فالداي أنطون بيسبالوف؛ ومدير برنامج نادي فالداي، الأستاذ والمدير العلمي للجنة المركزية لعلوم الكمبيوتر والأبحاث بالمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية تيموفي بورداتشيف.الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
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نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور

12:00 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 10.12.2024)
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصور مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، 31 مارس 2021
 مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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قال مدير مؤسسة بيت الأمانة الماليزية، عبد الرزاق أحمد، خلال حديثه في المؤتمر الآسيوي الخامس عشر لنادي فالداي، أن مناقشات الخبراء بين روسيا وماليزيا، ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تتيح الارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد.
وأضاف في مقابلة صحفية: "نأمل أن تتمكن مناقشاتنا من الارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد، وبطبيعة الحال، يعد هذا المنتدى منصة فريدة لتعزيز العلاقات بين روسيا ودول آسيان، وخاصة ماليزيا، التي ستصبح رئيسة الآسيان العام المقبل".
وبحسب أحمد، فإن نهج ماليزيا هو تحديد التحديات على المستوى العالمي، واستخدام التكنولوجيا العالية.
وأردف: "نهدف أيضًا إلى تقديم حلول عملية لتحديد مجالات التعاون المتعدد الأطراف والثنائي".
ويُعقد منتدى فالداي في كوالالمبور يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الثاني، تحت عنوان "ماليزيا وروسيا وآسيان: في عالم متعدد الأقطاب". وسيناقش المشاركون في المؤتمر المستقبل المشترك لروسيا ودول آسيان في عالم متعدد الأقطاب، وتحول جنوب شرق آسيا نحو دول "بريكس"، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في إلغاء الدولار.
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على مدار 20 عامًا من بدء نادي فالداي، ليست هذه هي المرة الأولى، التي تصبح فيها كوالالمبور منصة لاجتماعات الخبراء والندوات المشتركة بمشاركة شركاء فالداي الآسيويين.
وفي عام 2018، انعقد هناك المؤتمر الآسيوي التاسع حول موضوع "تغيير آسيا في عالم متغير"، خلال الفترة الماضية، عززت ماليزيا مكانتها في المنطقة، لتصبح واحدة من القادة غير الرسميين لآسيا وشريكة في مجموعة البريكس، حيث تواصل تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وتنتهج سياسة خارجية مستقلة ولا تشارك في التدابير التقييدية الغربية.
ولقد حافظت روسيا دائمًا على علاقات بناءة مع الدول الآسيوية، باعتبارها في حد ذاتها جزءًا لا يتجزأ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أن "التوجه نحو الشرق"، الذي أُعلن عنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعل آسيا واحدة من أولويات السياسة الخارجية الروسية الحديثة.
الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الآسيوي الخامس عشر، هي أن العالم يتجه نحو هيكل متعدد الأقطاب، يقوم على التعاون داخل المناطق الفردية.

وبما أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي واحدة من المراكز الرائدة للتنمية العالمية اليوم، فلابد من البحث هناك بشكل خاص، عن إجابات للتحديات الحديثة والأفكار لمشروع قادر على توحيد البشرية، عبر الاختلافات الجيوسياسية الحتمية.

اعتمدت روسيا، بين أمور أخرى، على الخبرة والتقاليد الآسيوية في صياغة مفهوم أوراسيا الكبرى، والمبادئ السبعة للنظام العالمي الجديد، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطورها في الاجتماعات السنوية لنادي فالداي في سوتشي.
الهدف من المؤتمر القادم هو إجراء مناقشة مفتوحة وشاملة، للتوجهات الروسية والآسيوية، تجاه أهم قضايا التنمية والتعاون العالمي والإقليمي.
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ويرى المنظمون أن المهمة هي البحث المشترك عن حلول للمشاكل الحالية.
وسيصبح تحليل المواضيع الملحة في جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل خطابات نائب وزير خارجية ماليزيا، محمد بن الأمين، ونائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو، أمام المشاركين في المؤتمر.
وسيقام كلا العرضين في شكل مفتوح أمام وسائل الإعلام، تم بناء هيكل جلسات المؤتمر وفقًا للمهمة المحددة.
ويتضمن: الافتتاح، وخمس جلسات مواضيعية، وتلخيص نتائج اليوم الأول، واختتام المؤتمر.
اليوم الأول من منتدى فالداي الآسيوي مفتوح بالكامل لوسائل الإعلام والبث المباشر، وفي اليوم الثاني، ستُعقد الجلسات بسرية، مع بقاء اختتام المؤتمر مفتوحًا للتغطية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الصحفيون تقليديًا من التواصل مع المشاركين في الجلسات خارج إطارهم؛ وسيتم تنظيم مناهج صحفية خاصة من قبل المتحدثين لوسائل الإعلام.
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ومن بين المشاركين الأجانب هذا العام: - عميد الأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية فام لان دونغ؛ - المدير العام لمعهد العلاقات الدولية في كمبوديا، الأكاديمية الملكية لكمبوديا فيا كين؛ مؤسس ورئيس مركز الصين والعولمة وانغ هوياو؛ رئيس معهد الدراسات السياسية إسلام آباد رضا محمد؛ رئيسة المعهد الماليزي للتحليل الاستراتيجي ودراسات السياسات، باميلا يونغ.

ومن بين المشاركين الروس: - مديرة مركز الآسيان في جامعة "إم غي إي إم أو" الروسية إيكاترينا كولدونوفا؛ ورئيس مركز منطقة المحيط الهندي أليكسي كوبريانوف؛ - مدير معهد هوشي منه، ورئيس قسم تاريخ الشرق الأقصى بجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، فلاديمير كولوتوف؛ وعميدة كلية الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، بجامعة الأبحاث الوطنية أناستاسيا ليخاتشيوفا؛ - ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية والدعم لنادي فالداي الدولي للحوار أندريه بيستريتسكي؛ والمدير العلمي لنادي فالداي الدولي للمناقشة فيودور لوكيانوف؛ ومدير برنامج نادي فالداي أنطون بيسبالوف؛ ومدير برنامج نادي فالداي، الأستاذ والمدير العلمي للجنة المركزية لعلوم الكمبيوتر والأبحاث بالمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية تيموفي بورداتشيف.
الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
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