https://sarabic.ae/20241209/نادي-فالداي-يجمع-خبراء-ومؤسسات-ومعاهد-اساتراتيجية-في-كوالالمبور-1095652231.html

نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور

نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور

سبوتنيك عربي

قال مدير مؤسسة بيت الأمانة الماليزية، عبد الرزاق أحمد، خلال حديثه في المؤتمر الآسيوي الخامس عشر لنادي فالداي، أن مناقشات الخبراء بين روسيا وماليزيا، ودول رابطة... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T12:00+0000

2024-12-09T12:00+0000

2024-12-10T11:53+0000

روسيا

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وأضاف في مقابلة صحفية: "نأمل أن تتمكن مناقشاتنا من الارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد، وبطبيعة الحال، يعد هذا المنتدى منصة فريدة لتعزيز العلاقات بين روسيا ودول آسيان، وخاصة ماليزيا، التي ستصبح رئيسة الآسيان العام المقبل".وأردف: "نهدف أيضًا إلى تقديم حلول عملية لتحديد مجالات التعاون المتعدد الأطراف والثنائي".على مدار 20 عامًا من بدء نادي فالداي، ليست هذه هي المرة الأولى، التي تصبح فيها كوالالمبور منصة لاجتماعات الخبراء والندوات المشتركة بمشاركة شركاء فالداي الآسيويين.ولقد حافظت روسيا دائمًا على علاقات بناءة مع الدول الآسيوية، باعتبارها في حد ذاتها جزءًا لا يتجزأ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أن "التوجه نحو الشرق"، الذي أُعلن عنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعل آسيا واحدة من أولويات السياسة الخارجية الروسية الحديثة.الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الآسيوي الخامس عشر، هي أن العالم يتجه نحو هيكل متعدد الأقطاب، يقوم على التعاون داخل المناطق الفردية.اعتمدت روسيا، بين أمور أخرى، على الخبرة والتقاليد الآسيوية في صياغة مفهوم أوراسيا الكبرى، والمبادئ السبعة للنظام العالمي الجديد، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطورها في الاجتماعات السنوية لنادي فالداي في سوتشي.ويرى المنظمون أن المهمة هي البحث المشترك عن حلول للمشاكل الحالية.وسيصبح تحليل المواضيع الملحة في جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل خطابات نائب وزير خارجية ماليزيا، محمد بن الأمين، ونائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو، أمام المشاركين في المؤتمر.ويتضمن: الافتتاح، وخمس جلسات مواضيعية، وتلخيص نتائج اليوم الأول، واختتام المؤتمر.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الصحفيون تقليديًا من التواصل مع المشاركين في الجلسات خارج إطارهم؛ وسيتم تنظيم مناهج صحفية خاصة من قبل المتحدثين لوسائل الإعلام.ومن بين المشاركين الروس: - مديرة مركز الآسيان في جامعة "إم غي إي إم أو" الروسية إيكاترينا كولدونوفا؛ ورئيس مركز منطقة المحيط الهندي أليكسي كوبريانوف؛ - مدير معهد هوشي منه، ورئيس قسم تاريخ الشرق الأقصى بجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، فلاديمير كولوتوف؛ وعميدة كلية الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، بجامعة الأبحاث الوطنية أناستاسيا ليخاتشيوفا؛ - ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية والدعم لنادي فالداي الدولي للحوار أندريه بيستريتسكي؛ والمدير العلمي لنادي فالداي الدولي للمناقشة فيودور لوكيانوف؛ ومدير برنامج نادي فالداي أنطون بيسبالوف؛ ومدير برنامج نادي فالداي، الأستاذ والمدير العلمي للجنة المركزية لعلوم الكمبيوتر والأبحاث بالمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية تيموفي بورداتشيف.الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط

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