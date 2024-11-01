ماليزيا ترفض دعوة واشنطن لمقاطعة روسيا: نحن دولة ذات سيادة

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30 د
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
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مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عرب بوينت بودكاست
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
أفق التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241101/ماليزيا-ترفض-دعوة-واشنطن-لمقاطعة-روسيا-نحن-دولة-ذات-سيادة---1094397755.html
ماليزيا ترفض دعوة واشنطن لمقاطعة روسيا: نحن دولة ذات سيادة
ماليزيا ترفض دعوة واشنطن لمقاطعة روسيا: نحن دولة ذات سيادة
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه يرفض الدعوة الأمريكية للامتناع عن الصداقة مع روسيا، لأن ماليزيا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T15:03+0000
2024-11-01T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ماليزيا اليوم
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وبحسب وكالة "فري ماليزيا توداي"، قال أنور إبراهيم إنه قدّم مثل هذا الرد للولايات المتحدة خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قمة الآسيان في لاوس.في الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الماليزي محاوره إلى قضاء ساعة في مناقشة الصراع في الشرق الأوسط وفرص الاستثمار، وليس دعوة إلى "التوقف عن الصداقة مع موسكو".وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي 2024، قال خلالها إن بلاده لا تريد "تعقيد المشكلة أكثر"، مشددًا على أنه لا يفهم "على أساس أي مبادئ" ينبغي على ماليزيا أن تدعم الغرب.وتعززت علاقات كوالالمبور مع موسكو بعد زيارة العمل التي قام بها أنور إبراهيم إلى روسيا لمدة يومين في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي عقد خلالها اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-مضادة-شنتها-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1094386936.html
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روسيا, أخبار ماليزيا اليوم
روسيا, أخبار ماليزيا اليوم

ماليزيا ترفض دعوة واشنطن لمقاطعة روسيا: نحن دولة ذات سيادة

15:03 GMT 01.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024
 رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه يرفض الدعوة الأمريكية للامتناع عن الصداقة مع روسيا، لأن ماليزيا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها.
وبحسب وكالة "فري ماليزيا توداي"، قال أنور إبراهيم إنه قدّم مثل هذا الرد للولايات المتحدة خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قمة الآسيان في لاوس.
في الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الماليزي محاوره إلى قضاء ساعة في مناقشة الصراع في الشرق الأوسط وفرص الاستثمار، وليس دعوة إلى "التوقف عن الصداقة مع موسكو".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد 6 هجمات مضادة شنتها قوات كييف في مقاطعة كورسك الحدودية
11:47 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، يوم 5 سبتمبر/ أيلول الفائت، أنه ليس من مصلحة ماليزيا الوقوف إلى جانب الغرب ضد روسيا، فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وترغب في التوصل إلى حل سلمي للصراعات.
وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي 2024، قال خلالها إن بلاده لا تريد "تعقيد المشكلة أكثر"، مشددًا على أنه لا يفهم "على أساس أي مبادئ" ينبغي على ماليزيا أن تدعم الغرب.
وتعززت علاقات كوالالمبور مع موسكو بعد زيارة العمل التي قام بها أنور إبراهيم إلى روسيا لمدة يومين في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي عقد خلالها اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
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