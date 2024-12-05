https://sarabic.ae/20241205/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والغرب-لن-تعود-كما-كانت-من-قبل-1095528569.html

لافروف: العلاقات بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت من قبل

لافروف: العلاقات بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت من قبل

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والغرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية عام 2022. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T18:44+0000

2024-12-05T18:44+0000

2024-12-05T18:44+0000

روسيا

العالم

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وقال ردا على أسئلة الصحافيين التابعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "الآن لن نعود أبدًا إلى الوضع الذي كنا عليه قبل بداية عام 2022".وأضاف لافروف أن موسكو لا تغلق الباب أمام العلاقات مع أحد، فإذا خرج الغرب ببعض المقترحات التي "ستقوم على احترام مصالح بعضنا بعض، فسوف ننظر ونستخلص استنتاجات من مضمون مثل هذه المقترحات المحتملة". وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الأوهام حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، والأشخاص الذين "يحملون مثل هذه الأفكار" لا يريدون سماع التحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا.وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكيةالكرملين: المواجهة الحالية تثيرها الدول الغربية

https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1095516058.html

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