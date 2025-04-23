https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html

المؤتمر الثاني لمشروع "فالداي – الجيل الجديد"... تشكيل مجتمع عالمي من العلماء الشباب

المؤتمر الثاني لمشروع "فالداي – الجيل الجديد"... تشكيل مجتمع عالمي من العلماء الشباب

سبوتنيك عربي

يعقد المؤتمر الثاني لمشروع "فالداي – الجيل الجديد" في 23-25 أبريل 2025 في العاصمة الروسية موسكو. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T09:51+0000

2025-04-23T09:51+0000

2025-04-23T09:57+0000

روسيا

العالم

مؤتمر فالداي

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سيعقد المؤتمر الثاني لمشروع "فالداي – الجيل الجديد" في 23-25 أبريل 2025 في العاصمة الروسية موسكو. مشروع "فالداي- الجديد" هو مجتمع من الباحثين الشباب من أجل البحث عن حلول جديدة للمشاكل الأكثر إلحاحًا في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي. وأعضاء هذا المجتمع هم "الاحتياطي البشري" لأنشطة البحث والنشر والمؤتمرات في نادي فالداي.ومن بين المشاركين في المشروع، باحثون ناشئون تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عامًا من الحاصلين على شهادات عليا أو دكتوراه، أو دكتوراه في طور التحضير لهذه الشهادات، والذين يرغبون في دمج جميع وجهات النظر في عملهم الأكاديمي.في مارس 2024، وكجزء من مهرجان الشباب العالمي في سوتشي، عُقد أول مؤتمر شبابي لنادي فالداي: "العالم في عام 2040"، والذي أصبح نقطة انطلاق مشروع جيل فالداي الجديد. على مدار عام من العمل، أثبت المشاركون في المشروع أنفسهم كمحترفين شباب طموحين وواعدين يتمتعون بمنظور جديد للقضايا الدولية المعاصرة ومعرفة متعمقة بالجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية للتنمية العالمية.في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، يعقد نادي فالداي الدولي للمناقشة المؤتمر الثاني لمشروع فالداي - الجيل الجديد. ويُعد المؤتمر تتويجًا لأعمال المشروع في الفترة 2024-2025، ويهدف إلى مناقشة أهم المشاكل والاتجاهات في التنمية الدولية التي تم تحديدها من خلال أبحاث المشاركين في البرنامج.ستتاح الفرصة لكل مشارك في جلسات منفصلة لتقديم عرض علمي مستقل. كما ستتاح الفرصة للمشاركين في "المستوى الثاني" من المشروع - الأعضاء الدائمين المستقبليين في المشروع - للتحدث والمشاركة في المناقشات.وأجرى المشاركون في المشروع مناقشات مكثفة على مدار العام، حول كل موضوع من مواضيع جلسات المؤتمر، بمشاركة مدير الأبحاث في النادي ومديري البرامج، والتي أسفرت عن إعداد أقسام من تقرير مشترك جديد لمشروع فالداي - الجيل الجديد، يعكس وجهة النظر الأصلية لجيل جديد من الدوليين حول الاتجاهات والعمليات الهامة ذات الأهمية العالمية والإقليمية.نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور

https://sarabic.ae/20250227/روسيا-وآسيا-الوسطى-التعاون-في-عالم-متعدد-الأقطاب-موضع-مؤتمر-فالداي----1098235569.html

https://sarabic.ae/20241209/نادي-فالداي-يجمع-خبراء-ومؤسسات-ومعاهد-اساتراتيجية-في-كوالالمبور-1095652231.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, مؤتمر فالداي