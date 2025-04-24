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https://sarabic.ae/20250424/دراسة-تدهور-صحة-الأسنان-مرتبط-بالصداع-النصفي-لدى-النساء-1099846303.html
دراسة: تدهور صحة الأسنان مرتبط بالصداع النصفي لدى النساء
دراسة: تدهور صحة الأسنان مرتبط بالصداع النصفي لدى النساء
سبوتنيك عربي
أظهرت أبحاث جديدة، من جامعة سيدني، أن تدهور صحة الفم والأسنان يرتبط بشكل كبير بزيادة حالات الشقيقة (الصداع النصفي) وآلام البطن والجسم لدى النساء. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T08:45+0000
2025-04-24T08:45+0000
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وأفاد موقع جامعة "سيدني" الأسترالية بأن الدراسة حددت ميكروبات فموية معينة مرتبطة بحالات الألم المختلفة، مما يقترح وجود علاقة محتملة بين الميكروب الخاص بالفم والجهاز العصبي.تسلط النتائج الضوء على أهمية صحة الفم الجيدة في التخفيف المحتمل من الألم وتحسين الصحة العامة، مما يحفز المزيد من الاستكشاف لدور الميكروبات الفموية في حالات الألم المزمن غير المفسر، ويشمل ذلك الفيبروميالجيا، وهي حالة عانت منها 67 في المئة من المشاركين في الدراسة.وقالت الباحثة الرئيسية، الأستاذة المشاركة جوانا هارنيت، من كلية الطب والصحة ونقطة البحث الخاصة بالصحة الفموية والجهازية في مركز تشارلز بيركنز، والتي تسعى إلى سد الفجوة بين الطب وطب الأسنان: "تعتبر هذه الدراسة الأولى التي تبحث في صحة الفم والميكروبات الفموية والألم الذي تعاني منه النساء بشكل شائع مع الفيبروميالجيا، حيث أظهرت دراستنا ارتباطا واضحا بين الصحة الفموية السيئة والألم".وأضافت شيرون أردريش، المؤلفة الرئيسية ومرشحة الدكتوراه في كلية الطب والصحة: "هذه النتائج مهمة بشكل خاص للفيبروميالجيا، التي تُعتبر حالة روماتيزمية شائعة ولكن غالبًا ما تُهمل".ووصفت أردريش الفيبروميالجيا بأنها حالة مزمنة تتميز بألم واسع الانتشار في العضلات والمفاصل، بما في ذلك الصداع، فضلاً عن التعب واضطرابات النوم والمشاكل الإدراكية.فحص البحث الارتباطات بين الصحة الفموية المبلغ عنها، والميكروبيوم الفموي، ومظاهر الألم المختلفة في مجموعة من النساء النيوزيلنديات اللاتي يعانين أو لا يعانين من الفيبروميالجيا.تم تقييم الصحة الفموية باستخدام استبيان الصحة الفموية لمنظمة الصحة العالمية وتقييمها مقابل آلام الجسم، والصداع، والشقيقة، وآلام البطن باستخدام أدوات موثوقة،وكان المشاركون الذين يعانون من أسوأ صحة فموية أكثر عرضة لمعاناة نقاط ألم أعلى: حيث كانت 60 في المئة منهم أكثر عرضة لتجربة آلام جسمية متوسطة إلى شديدة، و49 في المئة كانوا أكثر عرضة لتجربة صداع الشقيقة. كانت الصحة الفموية المنخفضة مؤشراً إحصائياً مهماً على الشقيقة المتكررة والمزمنة.يوصي الاتحاد الأسترالي لطب الأسنان بالالتزام بمواعيد منتظمة لتنظيف الفم وفحوصات صحة الأسنان، بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام الخيط.
https://sarabic.ae/20250415/علماء-روس-يستخدمون-الذكاء-الاصطناعي-لتشخيص-الأسنان-عن-طريق-الابتسامة-1099550764.html
https://sarabic.ae/20250218/الصداع-النصفي-أسبابه-وأعراضه-1097904110.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة: تدهور صحة الأسنان مرتبط بالصداع النصفي لدى النساء

08:45 GMT 24.04.2025
© Photo / unsplash/ Vitaly Garievصداع في الرأس
صداع في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Photo / unsplash/ Vitaly Gariev
تابعنا عبر
أظهرت أبحاث جديدة، من جامعة سيدني، أن تدهور صحة الفم والأسنان يرتبط بشكل كبير بزيادة حالات الشقيقة (الصداع النصفي) وآلام البطن والجسم لدى النساء.
وأفاد موقع جامعة "سيدني" الأسترالية بأن الدراسة حددت ميكروبات فموية معينة مرتبطة بحالات الألم المختلفة، مما يقترح وجود علاقة محتملة بين الميكروب الخاص بالفم والجهاز العصبي.
تسلط النتائج الضوء على أهمية صحة الفم الجيدة في التخفيف المحتمل من الألم وتحسين الصحة العامة، مما يحفز المزيد من الاستكشاف لدور الميكروبات الفموية في حالات الألم المزمن غير المفسر، ويشمل ذلك الفيبروميالجيا، وهي حالة عانت منها 67 في المئة من المشاركين في الدراسة.
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وقالت الباحثة الرئيسية، الأستاذة المشاركة جوانا هارنيت، من كلية الطب والصحة ونقطة البحث الخاصة بالصحة الفموية والجهازية في مركز تشارلز بيركنز، والتي تسعى إلى سد الفجوة بين الطب وطب الأسنان: "تعتبر هذه الدراسة الأولى التي تبحث في صحة الفم والميكروبات الفموية والألم الذي تعاني منه النساء بشكل شائع مع الفيبروميالجيا، حيث أظهرت دراستنا ارتباطا واضحا بين الصحة الفموية السيئة والألم".
وأضافت شيرون أردريش، المؤلفة الرئيسية ومرشحة الدكتوراه في كلية الطب والصحة: "هذه النتائج مهمة بشكل خاص للفيبروميالجيا، التي تُعتبر حالة روماتيزمية شائعة ولكن غالبًا ما تُهمل".
ووصفت أردريش الفيبروميالجيا بأنها حالة مزمنة تتميز بألم واسع الانتشار في العضلات والمفاصل، بما في ذلك الصداع، فضلاً عن التعب واضطرابات النوم والمشاكل الإدراكية.
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فحص البحث الارتباطات بين الصحة الفموية المبلغ عنها، والميكروبيوم الفموي، ومظاهر الألم المختلفة في مجموعة من النساء النيوزيلنديات اللاتي يعانين أو لا يعانين من الفيبروميالجيا.
تم تقييم الصحة الفموية باستخدام استبيان الصحة الفموية لمنظمة الصحة العالمية وتقييمها مقابل آلام الجسم، والصداع، والشقيقة، وآلام البطن باستخدام أدوات موثوقة،
وكان المشاركون الذين يعانون من أسوأ صحة فموية أكثر عرضة لمعاناة نقاط ألم أعلى: حيث كانت 60 في المئة منهم أكثر عرضة لتجربة آلام جسمية متوسطة إلى شديدة، و49 في المئة كانوا أكثر عرضة لتجربة صداع الشقيقة. كانت الصحة الفموية المنخفضة مؤشراً إحصائياً مهماً على الشقيقة المتكررة والمزمنة.
يوصي الاتحاد الأسترالي لطب الأسنان بالالتزام بمواعيد منتظمة لتنظيف الفم وفحوصات صحة الأسنان، بالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام الخيط.
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