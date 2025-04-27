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https://sarabic.ae/20250427/أسنان-مزروعة-في-المختبر-مادة-جديدة-قد-تغير-مظهر-فمك-إلى-الأبد---1099936754.html
أسنان مزروعة في المختبر... مادة جديدة قد تغير مظهر فمك إلى الأبد
أسنان مزروعة في المختبر... مادة جديدة قد تغير مظهر فمك إلى الأبد
سبوتنيك عربي
تمتلك فكرة زراعة الأسنان في المختبر دلالات غامضة مستوحاة من أفلام الرعب، إلا أنها قد تحقق غرضا حقيقيا وعمليا وغير مخيف - في تعويض التسوس والأسنان التالفة ... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T12:21+0000
2025-04-27T12:21+0000
مجتمع
علوم
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طوّر باحثون من كلية كينجز كوليدج لندن وإمبريال كوليدج لندن مادة جديدة تعزز التواصل بين الخلايا، مما يسهّل على الخلايا العمل معًا في نمو هياكل الأسنان الجديدة، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمية.يقول شيويه تشن تشانغ، طالب الدكتوراه في طب الأسنان التجديدي بكلية كينغز كوليدج: "الأسنان المزروعة في المختبر تتجدد بشكل طبيعي، وتندمج في الفك كالأسنان الحقيقية".ووفقا لتشانغ، فإنه ستكون أقوى وأطول عمرًا، وخالية من مخاطر الرفض، مما يوفر حلاً أكثر ديمومة وتوافقًا بيولوجيًا من الحشوات أو الزرعات.تكمن الفكرة في أن إصابات الأسنان يمكن أن تلتئم ذاتيًا وتتعافى بنفس طريقة جرح الجلد - وهو علاج طبيعي وفعال. نشهد الآن تحليل العديد من الطرق لمعرفة ما إذا كان من الممكن تكييف أسناننا للعمل بهذه الطريقة.الأهم من ذلك، أن الهيدروجيل قادر على العمل دون التداخل مع العمليات البيولوجية الأخرى، ويُحاكي بدقة ما يحدث في جسم الإنسان. وهذا أمر مطمئن بالنسبة لمادة مصممة لتعزيز قدراتنا على الإصلاح الذاتي.يقول تشانغ: "فشلت المحاولات السابقة، إذ أُرسلت جميع الإشارات دفعة واحدة. أما هذه المادة الجديدة، فتُطلق إشارات ببطء مع مرور الوقت، محاكية ما يحدث في الجسم".ويتمثل التحدي التالي في معرفة كيفية استنساخ هذه البيئة نفسها لنمو الأسنان السليمة في أفواهنا بدلاً من طبق المختبر. هناك العديد من الخيارات المطروحة، بما في ذلك زراعة الخلايا، أو زراعة أسنان نمت بالكامل في المختبر.هناك نهج آخر قيد البحث، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأسنان (الذي يمنع نمو الأسنان)، وهو العلاج بالأجسام المضادة. من المتوقع أن يكون العلاج القائم على هذا جاهزًا قبل نهاية العقد.وكما تُظهر أبحاث فقدان الأسنان، فإن الأمر يتجاوز مجرد طب أسنان عالي التقنية لمن لا ينظفون أسنانهم بالفرشاة والخيط بانتظام. يُعتقد أن مشاكل صحة الفم، بما في ذلك فقدان الأسنان، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحتنا الجسدية.وتقول خبيرة طب الأسنان التجديدي، آنا أنجيلوفا فولبوني، من كلية كينغز كوليدج: "مع تطور هذا المجال، يُتيح دمج هذه التقنيات المبتكرة إحداث ثورة في رعاية الأسنان، مما يقدم حلولًا مستدامة وفعالة لإصلاح وتجديد الأسنان".
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علوم
علوم

أسنان مزروعة في المختبر... مادة جديدة قد تغير مظهر فمك إلى الأبد

12:21 GMT 27.04.2025
© Photo / New York Postطلاء أسنان
طلاء أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Photo / New York Post
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تمتلك فكرة زراعة الأسنان في المختبر دلالات غامضة مستوحاة من أفلام الرعب، إلا أنها قد تحقق غرضا حقيقيا وعمليا وغير مخيف - في تعويض التسوس والأسنان التالفة - وتقرّبنا الأبحاث الجديدة خطوة أخرى نحو تحقيق ذلك.
طوّر باحثون من كلية كينجز كوليدج لندن وإمبريال كوليدج لندن مادة جديدة تعزز التواصل بين الخلايا، مما يسهّل على الخلايا العمل معًا في نمو هياكل الأسنان الجديدة، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمية.

يعمل الهيدروجيل الذي ابتكره الفريق أساسًا كإطار لتشجيع نمو الأسنان الطبيعي، باستخدام الخلايا الظهارية والخلايا المتوسطة السنية من أجنة الفئران.

يقول شيويه تشن تشانغ، طالب الدكتوراه في طب الأسنان التجديدي بكلية كينغز كوليدج: "الأسنان المزروعة في المختبر تتجدد بشكل طبيعي، وتندمج في الفك كالأسنان الحقيقية".
ووفقا لتشانغ، فإنه ستكون أقوى وأطول عمرًا، وخالية من مخاطر الرفض، مما يوفر حلاً أكثر ديمومة وتوافقًا بيولوجيًا من الحشوات أو الزرعات.
تكمن الفكرة في أن إصابات الأسنان يمكن أن تلتئم ذاتيًا وتتعافى بنفس طريقة جرح الجلد - وهو علاج طبيعي وفعال. نشهد الآن تحليل العديد من الطرق لمعرفة ما إذا كان من الممكن تكييف أسناننا للعمل بهذه الطريقة.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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الأهم من ذلك، أن الهيدروجيل قادر على العمل دون التداخل مع العمليات البيولوجية الأخرى، ويُحاكي بدقة ما يحدث في جسم الإنسان. وهذا أمر مطمئن بالنسبة لمادة مصممة لتعزيز قدراتنا على الإصلاح الذاتي.
يقول تشانغ: "فشلت المحاولات السابقة، إذ أُرسلت جميع الإشارات دفعة واحدة. أما هذه المادة الجديدة، فتُطلق إشارات ببطء مع مرور الوقت، محاكية ما يحدث في الجسم".
ويتمثل التحدي التالي في معرفة كيفية استنساخ هذه البيئة نفسها لنمو الأسنان السليمة في أفواهنا بدلاً من طبق المختبر. هناك العديد من الخيارات المطروحة، بما في ذلك زراعة الخلايا، أو زراعة أسنان نمت بالكامل في المختبر.

في الواقع، هناك العديد من الأنواع في الطبيعة قادرة على إعادة نمو أسنانها، وبينما لا نزال بعيدين عن هذا الهدف كبشر، فإننا نحقق الآن بانتظام اكتشافات ترشدنا في الاتجاه الصحيح.

هناك نهج آخر قيد البحث، كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأسنان (الذي يمنع نمو الأسنان)، وهو العلاج بالأجسام المضادة. من المتوقع أن يكون العلاج القائم على هذا جاهزًا قبل نهاية العقد.
وكما تُظهر أبحاث فقدان الأسنان، فإن الأمر يتجاوز مجرد طب أسنان عالي التقنية لمن لا ينظفون أسنانهم بالفرشاة والخيط بانتظام. يُعتقد أن مشاكل صحة الفم، بما في ذلك فقدان الأسنان، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحتنا الجسدية.
وتقول خبيرة طب الأسنان التجديدي، آنا أنجيلوفا فولبوني، من كلية كينغز كوليدج: "مع تطور هذا المجال، يُتيح دمج هذه التقنيات المبتكرة إحداث ثورة في رعاية الأسنان، مما يقدم حلولًا مستدامة وفعالة لإصلاح وتجديد الأسنان".
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