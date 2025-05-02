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https://sarabic.ae/20250502/دراسة-فاعلية-اللقاح-تختلف-بحسب-موضع-تلقي-الحقنة-في-الجسد-1100107459.html
دراسة: فاعلية اللقاح تختلف بحسب موضع تلقي الحقنة في الجسد
دراسة: فاعلية اللقاح تختلف بحسب موضع تلقي الحقنة في الجسد
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أسترالية حديثة السبب وراء الاستجابة المناعية الأسرع عند تلقي حقنة جرعة اللقاح المعززة في نفس الذراع التي تم فيها تلقي الجرعة الأولى. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025-05-02T12:29+0000
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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن علماء من معهد "جارفان" للأبحاث الطبية ومعهد "كيربي" بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، اكتشفوا أن اللقاحات تنشط البلاعم (خلايا مناعية تعمل عادة كـ"منظف" لجسم الإنسان) داخل العقد الليمفاوية الأقرب إلى موقع الحقن.وتقوم هذه الخلايا المُنبهة مسبقًا بتوجيه وضع الخلايا البائية المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، مما يجعلها تتنشط بسرعة أكبر عند تلقي الجرعة المعززة، وقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف أولًا في دراسات على الفئران، ثم تأكدت نتائجه على البشر.تعتبر العقد الليمفاوية مركز الاستجابة المناعية للقاحات، حيث يتم إنتاج الأجسام المضادة. لذلك، من الطبيعي أن تتضخم هذه الغدد الصغيرة الموجودة على طول الأوعية الليمفاوية بعد أيام قليلة من التطعيم، وعندما تدخل اللقاحات نسخة غير ضارة من مسبب المرض (المستضد) تقوم العقد الليمفاوية بتصفيتها وتعمل كـ"معسكرات تدريب" لتنظيم الدفاعات المناعية ضد هذا الفيروس.أظهرت أبحاث سابقة أن خلايا الذاكرة البائية القادرة على تذكر مستضد معين وإنتاج أجسام مضادة مخصصة له تتجمع في العقدة الليمفاوية الأقرب إلى موقع حقن اللقاح.واكتشف العلماء الأستراليون حاليا أنه عند إعطاء الجرعة المعززة في نفس موقع الجرعة الأولى، تقوم البلاعم المُنبهة مسبقًا في التطعيم الأول بالتقاط المستضد بكفاءة وتنشيط خلايا الذاكرة البائية لإنتاج أجسام مضادة عالية الجودة بسرعة. إنها بمثابة القائد لاستجابة فعالة للقاح فعالة.تم تأكيد هذا الاكتشاف في دراسة سريرية شملت 30 متطوعًا تلقوا جرعة معززة من لقاح "فايزر-بيونتك" mRNA المضاد لـ"كوفيد-19". تلقى 20 منهم الجرعة المعززة في نفس الذراع، بينما تلقى 10 الآخرون الحقن في الذراع المقابل. وأنتج المتطوعون في المجموعة الأولى أجسامًا مضادة معادلة لفيروس "SARS-CoV-2" بشكل أسرع، خلال الأسبوع الأول بعد الجرعة المعززة، كما ثبت أن أجسامهم المضادة كانت أكثر فعالية ضد متحورات "دلتا" و"أوميكرون".في غضون أربعة أسابيع من الجرعة المعززة، كان لدى متطوعي كلا المجموعتين مستويات متكافئة من الأجسام المضادة، وهي حماية تضعف مع مرور الوقت في كلا الحالتين، لكن الاستجابة الأسرع قد تكون بالغة الأهمية عند الحالات الحرجة كالوباء.
https://sarabic.ae/20241209/اكتشاف-علمي-جديد-حقن-لقاح-الملاريا-باستخدام-البعوض-1095642921.html
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منوعات, الصحة, الأخبار, علوم
منوعات, الصحة, الأخبار, علوم

دراسة: فاعلية اللقاح تختلف بحسب موضع تلقي الحقنة في الجسد

12:29 GMT 02.05.2025
© Sputnik . Павел Лисицын / الانتقال إلى بنك الصورحملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح "سبوتنيك لايت"، ضد "كوفيد-19"، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik . Павел Лисицын
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تابعنا عبر
كشفت دراسة أسترالية حديثة السبب وراء الاستجابة المناعية الأسرع عند تلقي حقنة جرعة اللقاح المعززة في نفس الذراع التي تم فيها تلقي الجرعة الأولى.
وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن علماء من معهد "جارفان" للأبحاث الطبية ومعهد "كيربي" بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، اكتشفوا أن اللقاحات تنشط البلاعم (خلايا مناعية تعمل عادة كـ"منظف" لجسم الإنسان) داخل العقد الليمفاوية الأقرب إلى موقع الحقن.
وتقوم هذه الخلايا المُنبهة مسبقًا بتوجيه وضع الخلايا البائية المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، مما يجعلها تتنشط بسرعة أكبر عند تلقي الجرعة المعززة، وقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف أولًا في دراسات على الفئران، ثم تأكدت نتائجه على البشر.
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تعتبر العقد الليمفاوية مركز الاستجابة المناعية للقاحات، حيث يتم إنتاج الأجسام المضادة. لذلك، من الطبيعي أن تتضخم هذه الغدد الصغيرة الموجودة على طول الأوعية الليمفاوية بعد أيام قليلة من التطعيم، وعندما تدخل اللقاحات نسخة غير ضارة من مسبب المرض (المستضد) تقوم العقد الليمفاوية بتصفيتها وتعمل كـ"معسكرات تدريب" لتنظيم الدفاعات المناعية ضد هذا الفيروس.
أظهرت أبحاث سابقة أن خلايا الذاكرة البائية القادرة على تذكر مستضد معين وإنتاج أجسام مضادة مخصصة له تتجمع في العقدة الليمفاوية الأقرب إلى موقع حقن اللقاح.
واكتشف العلماء الأستراليون حاليا أنه عند إعطاء الجرعة المعززة في نفس موقع الجرعة الأولى، تقوم البلاعم المُنبهة مسبقًا في التطعيم الأول بالتقاط المستضد بكفاءة وتنشيط خلايا الذاكرة البائية لإنتاج أجسام مضادة عالية الجودة بسرعة. إنها بمثابة القائد لاستجابة فعالة للقاح فعالة.
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تم تأكيد هذا الاكتشاف في دراسة سريرية شملت 30 متطوعًا تلقوا جرعة معززة من لقاح "فايزر-بيونتك" mRNA المضاد لـ"كوفيد-19". تلقى 20 منهم الجرعة المعززة في نفس الذراع، بينما تلقى 10 الآخرون الحقن في الذراع المقابل. وأنتج المتطوعون في المجموعة الأولى أجسامًا مضادة معادلة لفيروس "SARS-CoV-2" بشكل أسرع، خلال الأسبوع الأول بعد الجرعة المعززة، كما ثبت أن أجسامهم المضادة كانت أكثر فعالية ضد متحورات "دلتا" و"أوميكرون".
في غضون أربعة أسابيع من الجرعة المعززة، كان لدى متطوعي كلا المجموعتين مستويات متكافئة من الأجسام المضادة، وهي حماية تضعف مع مرور الوقت في كلا الحالتين، لكن الاستجابة الأسرع قد تكون بالغة الأهمية عند الحالات الحرجة كالوباء.
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