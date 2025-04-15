https://sarabic.ae/20250415/جدل-واسع-في-تونس-حول-تلقيح-الفتيات-ضد-فيروس-الورم-الحليمي-1099564358.html

جدل واسع في تونس حول تلقيح الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي

جدل واسع في تونس حول تلقيح الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي

سبوتنيك عربي

أثارت حملة وطنية لتلقيح الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري في تونس موجة من الجدل، بعد أن عبّر عدد من الأولياء عن تحفظهم على تلقيح بناتهم رغم التوصيات الطبية... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T11:49+0000

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الحملة التي استهدفت الفتيات في سن 12 سنة، قوبلت بتشكيك واسع، تغذيه مخاوف مرتبطة بالآثار الجانبية المحتملة للقاح على الصحة الإنجابية، وذكريات ما تزال حيّة في أذهان التونسيين عن الجدل الذي رافق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا خلال جائحة كوفيد-19، مما زاد من صعوبة إقناع العائلات بجدوى التلقيح الجديد.وعبّرت موجة التحفظ الشعبي عن نفسها بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات مشككة في فعالية اللقاح وأمانه، وسط اتهامات بغياب الشفافية. وزاد من حدة الجدل دخول عدد من الأطباء على الخط، حيث أعربوا عن تخوفهم من احتمال استخدام التونسيات كحقل تجارب لصالح شركات الأدوية الأجنبية، محذرين من آثار التلقيح المحتملة على الإنجاب، وهو ما تنفيه الجهات الرسمية المختصة.ويشكّل الحد من عدد الإصابات بفيروس الورم الحليمي البشري تحديا مهما بالنسبة للسلطات الصحية، خاصة وأن تونس تسجّل سنويا أكثر من 400 إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم و200 وفاة، أي ما يقارب 4 وفيات بهذا السرطان كل أسبوع.وفي العالم، يعد سرطان عنق الرحم السرطان الرابع الأكثر شيوعا بين النساء. حيث يصيب سنويا أكثر من 600 ألف امرأة حول العالم ويتسبب في وفاة أكثر من 300 ألف منهن.وأمام تنامي أعداد المصابين به، أدرجت وزارة الصحة في تونس التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في روزنامة التلاقيح الرسمية لأول مرة، وهي تستهدف حاليا تطعيم نحو 100 ألف فتاة في 2025 في محاولة لمكافحة سرطان عنق الرحم والقضاء عليه بحلول سنة 2030.أولياء يرفضون التلقيح: "لن نغامر بصحة بناتنا"ورغم انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة منذ السابع من شهر أبريل الجاري وتطمينات وزارة الصحة بنجاعة اللقاح، اختار عدد من الأولياء رفض السماح لبناتهم بتلقي الجرعة، معتبرين أن الحملة "متسرعة" ولم تسبقها توعية كافية تشرح طبيعة اللقاح ومخاطره المحتملة.تقول سميّة، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة، في تصريح لـ "سبوتنيك": "أنا لست ضد التلقيح من حيث المبدأ، لكن لا يمكن أن أترك ابنتي تخضع لتجربة لا أفهم تفاصيلها. لم يصلنا أي تفسير علمي مقنع من وزارة الصحة، وكل ما نراه هو ملصقات وحملة دعائية غامضة. تجربتنا مع تلقيح كورونا علمتنا أن نكون أكثر حذرا".ومثل سميّة، نقل المئات من التونسيين مخاوفهم من إخضاع بناتهم لهذا اللقاح، حيث عبّر محمود وهو أب لثلاث فتيات، عن رفضه القاطع لتطعيم بناته، قائلا في حديثه مع "سبوتنيك": "ما زلنا نُعاني إلى اليوم من تداعيات لقاحات كورونا، التي ثبت لاحقا أن لها أعراضا جانبية لدى البعض".وتابع: "لا أستطيع أن أعرّض بناتي لخطر محتمل، خاصة عندما لا يكون المرض منتشرا بالشكل الذي يستوجب حملة تلقيح بهذه الضخامة".أما منية، وهي موظفة وأم لطفلة في السنة السادسة من التعليم الأساسي، فقالت في تصريح لـ "سبوتنيك":"سمعت أن اللقاح موجه أساسا ضد مرض ينتقل جنسيا. أنا لست مرتاحة لفكرة تلقيح ابنتي في هذا العمر، خاصة أننا في مجتمع محافظ، وكان الأولى بالحكومة أن تفتح نقاشا مجتمعيا موسعا حول الموضوع قبل فرضه في المدارس".وتتكرر هذه الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقيت بعض الفيديوهات التي تشكك في التلقيح انتشارا واسعا، ما ساهم في تعميق الشكوك وإضعاف الإقبال على الحملة، رغم تأكيدات الأطباء والسلطات الرسمية على سلامة اللقاح.وزارة الصحة والأطباء: اللقاح آمن وفعالوفي مواجهة حملة التشكيك والرفض التي رافقت انطلاق التلقيح، سارعت وزارة الصحة إلى طمأنة المواطنين والتأكيد على أن اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ليس جديدا من الناحية العلمية، بل هو معتمد منذ 19 سنة في أكثر من 145 دولة حول العالم، وأثبت نجاعته في الوقاية من سرطان عنق الرحم.وقال وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في تصريح سابق: "اللقاح الذي بدأنا العمل به آمن تماما وليس له أي آثار جانبية وهو يمثّل حلا نهائيا للقضاء على سرطان عنق الرحم، وهو من بين أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء في تونس".ويؤكد الدكتور اليحياوي أن هذا اللقاح "آمن وفعال"، نافيا صحة الأخبار التي راجعت عن تسببه في العقم وتأثيره على قدرة الفتيات على الإنجاب مستقبلا، مشيرا إلى أن هذا اللقاح صادقت عليه منظمة الصحة العالمية منذ سنة 2006 وخضع لتجارب علمية على امتداد ما يزيد عن عشر سنوات.وأضاف: "لقد أثبت هذا اللقاح فعاليته في العديد من الدول التي سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بسرطان عنق الرحم بعد اعتماده، حتى أن بعض الدول أعلنت عن القضاء على هذا السرطان نهائيا".ودعا اليحياوي العائلات إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب والأخبار الزائفة، واستيقاء المعلومة حول هذا اللقاح من المصادر الرسمية والطبية المعتمدة ومن الدراسات الموثوقة ومن الهيئات الدولية ذات المصداقية.اقبال ضعيف على التلقيحوفي إطار الحملة، نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات المدارس والمندوبيات الجهوية جلسات توعية لفائدة الأولياء، كما استعانت بعدد من الأطباء والمختصين لتقديم شروحات علمية مبسطة، بهدف تبديد المخاوف المتراكمة بعد تجربة جائحة كورونا، والتي يبدو أنها لا تزال تلقي بظلالها على ثقة المواطن في الخطاب الصحي الرسمي.وشرح المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية بوزارة الصحة، رياض دغفوس، في تصريح لـ "سبوتنيك"، خطورة تداول معلومات زائفة بشأن اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، مشيرا إلى أن حملة التشكيك تقوّض الجهود الرسمية الرامية للقضاء على سرطان عنق الرحم.وحول انخراط عدد من الأطباء في حملة التشكيك، قال دغفوس: "هذه التصريحات ليس عليها إجماع علمي وقد صدرت عن ثلاثة أطباء لا غير، إحداهم لم تستكمل حتى مشوارها الدراسي في الطب وهو ما ينفي عنها صفة الطبيبة. كما أن هؤلاء لم يقدموا تفسيرات علمية لنظريتهم واكتفوا بإصدار آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي وإثارة البلبلة لدى الرأي العام".وأكد دغفوس أن حملة التشكيك أثرت بشكل واضح على منسوب الاقبال على حملة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، خاصة وأن التلقيح يستوجب الحصول على موافقة رسمية من أولياء الفتيات المعنيات به باعتبارهم تحت السن القانونية.وقال المسؤول في القطاع الصحي، إن ضعف الإقبال لا يعود فقط إلى حملة التشكيك التي استهدفت حملة التطعيم وإنما إلى المخاوف المتراكمة بعد تجربة كورونا، مشددا على أن اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري آمن ولا لبس عليه وقد أثبت بالفعل نجاعته.وأشار دغفوس إلى أن الجهات الرسمية المختصة ستسعى إلى تكثيف حملات التحسيس للتوعية بأهمية الانخراط في حملة التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ودحض الأفكار المغلوطة عنه بالاستعانة بالأطباء المختصين في هذا المجال.

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