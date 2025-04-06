https://sarabic.ae/20250406/الرئيس-التونسي-إخلاء-مخيمات-المهاجرين-تم-بطريقة-سلمية-وراعى-الجوانب-الإنسانية-1099260842.html
الرئيس التونسي: إخلاء مخيمات المهاجرين تم بطريقة سلمية وراعى الجوانب الإنسانية
الرئيس التونسي: إخلاء مخيمات المهاجرين تم بطريقة سلمية وراعى الجوانب الإنسانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن عملية إخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين من أفارقة دول جنوب الصحراء، التي كانت متمركزة بغابات الزيتون في محافظة صفاقس جنوبي... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T11:43+0000
2025-04-06T11:43+0000
2025-04-06T11:43+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
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وأوضح الرئيس أن "العملية تمت تحت إشراف وحدات الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي ووحدات الأمن ولم يتم إطلاق ولو طلقة واحدة من القنابل المسيلة للدموع".وأشار سعيد، خلال إشرافه اليوم الأحد، على موكب إحياء الذكرى 25 لرحيل الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، إلى أن "العمل جار بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل إجلاء هؤلاء المهاجرين"، مؤكدًا أن "تونس لن تكون دولة عبور ولا دولة توطين للمهاجرين غير النظاميين".وأوضح الرئيس التونسي أن "العمل مستمر من أجل تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم"، مؤكدًا أنه "تم تغليب الجوانب الإنسانية في عملية إخلاء المخيمات، التي كانوا يتمركزون داخلها".وأفاد الجبابلي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، بأن "قوات الأمن قامت بحجز العديد من الأسلحة البيضاء، خلال عمليات الإخلاء، التي تستهدف مخيمات مواطني دول جنوب الصحراء، كما تم إيقاف عدد من المهاجرين غير الشرعيين، حيث تجري حاليًا إجراءات ترحيلهم قسريًا إلى بلدانهم الأصلية".وكشف المسؤول التونسي أن "التحقيقات كشفت تواصل بعض الموقوفين مع أطراف أجنبية بهدف بث الفوضى في المخيمات والمناطق المحيطة بها"، مشيرًا إلى أن "العملية الأمنية بدأت بإخلاء أكبر مخيم يضم نحو 4 آلاف شخص"، منوهًا إلى أن "العمليات تجري بشكل سلمي وتستمر حتى إخلاء جميع المخيمات غير القانونية".وأضاف أن "عمليات الإخلاء تشمل بشكل خاص مخيمات منطقتي العامرة وجبنيانة في ولاية صفاقس، حيث تتم بوتيرة متصاعدة لضمان إخلائها بالكامل في أقرب وقت ممكن"، وأردف بأن "عمليات الإخلاء والتعقيم تتم بمشاركة ممثلي الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، الذين قدموا الإسعافات اللازمة أثناء إزالة المخيمات العشوائية من الأراضي الزراعية".
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https://sarabic.ae/20250404/الرئيس-التونسي-يبحث-مع-الدبيبة-تيسير-عبور-المواطنين-والبضائع-بين-تونس-وليبيا-1099206909.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
الرئيس التونسي: إخلاء مخيمات المهاجرين تم بطريقة سلمية وراعى الجوانب الإنسانية
صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن عملية إخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين من أفارقة دول جنوب الصحراء، التي كانت متمركزة بغابات الزيتون في محافظة صفاقس جنوبي البلاد، تمت بطريقة سلمية.
وأوضح الرئيس أن "العملية تمت تحت إشراف وحدات الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي ووحدات الأمن ولم يتم إطلاق ولو طلقة واحدة من القنابل المسيلة للدموع".
وأشار سعيد، خلال إشرافه اليوم الأحد، على موكب إحياء الذكرى 25 لرحيل الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، إلى أن "العمل جار بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل إجلاء هؤلاء المهاجرين"، مؤكدًا أن "تونس لن تكون دولة عبور ولا دولة توطين للمهاجرين غير النظاميين".
وأوضح الرئيس التونسي أن "العمل مستمر من أجل تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم"، مؤكدًا أنه "تم تغليب الجوانب الإنسانية في عملية إخلاء المخيمات، التي كانوا يتمركزون داخلها".
وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، عن بدء عملية إخلاء موسعة تستهدف أكبر مخيمات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في البلاد، وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي.
وأفاد الجبابلي في تصريح لإذاعة
"موزاييك" المحلية، بأن "قوات الأمن قامت بحجز العديد من الأسلحة البيضاء، خلال عمليات الإخلاء، التي تستهدف مخيمات مواطني دول جنوب الصحراء، كما تم إيقاف عدد من المهاجرين غير الشرعيين، حيث تجري حاليًا إجراءات ترحيلهم قسريًا إلى بلدانهم الأصلية".
وكشف المسؤول التونسي أن "التحقيقات كشفت تواصل بعض الموقوفين مع أطراف أجنبية بهدف بث الفوضى في المخيمات والمناطق المحيطة بها"، مشيرًا إلى أن "العملية الأمنية بدأت بإخلاء أكبر مخيم يضم نحو 4 آلاف شخص"، منوهًا إلى أن "العمليات تجري بشكل سلمي وتستمر حتى إخلاء جميع المخيمات غير القانونية".
وأضاف أن "عمليات الإخلاء تشمل بشكل خاص مخيمات منطقتي العامرة وجبنيانة في ولاية صفاقس، حيث تتم بوتيرة متصاعدة لضمان إخلائها بالكامل في أقرب وقت ممكن"، وأردف بأن "عمليات الإخلاء والتعقيم تتم بمشاركة ممثلي الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، الذين قدموا الإسعافات اللازمة أثناء إزالة المخيمات العشوائية من الأراضي الزراعية".