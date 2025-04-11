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اتهامات خطيرة تنتهي بالبراءة... تونس تطلق سراح 11 سائحا روسيا
اتهامات خطيرة تنتهي بالبراءة... تونس تطلق سراح 11 سائحا روسيا
سبوتنيك عربي
أفرج قاضٍ تونسي عن 11 سائحا روسيا، كانوا محتجزين منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن نفت التحقيقات أي علاقة لهم بشبهات إرهابية أو أنشطة تجسسية، وفق ما أفادت... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T07:59+0000
2025-04-11T07:59+0000
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وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، نقلاً عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إطلاق سراح الموقوفين الروس، الذين جرى توقيفهم في منطقة عسكرية مغلقة بجهة حيدرة في ولاية القصرين، قرب الحدود الجزائرية.وكانت المجموعة الروسية قد توجهت إلى المنطقة المذكورة في إطار زيارة سياحية لاستكشاف معالمها الأثرية، قبل أن ينقطع الاتصال بهم. لكن لاحقاً تبين أنهم محتجزون لدى السلطات التونسية بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتجسس لصالح جهة أجنبية.وكان أهالي المحتجزين قد أطلقوا حملة دولية، كما وجّهوا نداءً إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
https://sarabic.ae/20230905/بلد-عربي-أفريقي-يتصدر-قائمة-الدول-الأكثر-شعبية-لدى-السياح-الروس-1080722225.html
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اتهامات خطيرة تنتهي بالبراءة... تونس تطلق سراح 11 سائحا روسيا

07:59 GMT 11.04.2025
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© flickr.com / Cernavoda
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أفرج قاضٍ تونسي عن 11 سائحا روسيا، كانوا محتجزين منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن نفت التحقيقات أي علاقة لهم بشبهات إرهابية أو أنشطة تجسسية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، نقلاً عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إطلاق سراح الموقوفين الروس، الذين جرى توقيفهم في منطقة عسكرية مغلقة بجهة حيدرة في ولاية القصرين، قرب الحدود الجزائرية.
وكانت المجموعة الروسية قد توجهت إلى المنطقة المذكورة في إطار زيارة سياحية لاستكشاف معالمها الأثرية، قبل أن ينقطع الاتصال بهم.
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لكن لاحقاً تبين أنهم محتجزون لدى السلطات التونسية بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتجسس لصالح جهة أجنبية.

وبحسب المصدر، فإن قرار الإفراج استند إلى نتائج التحريات والأعمال الفنية التي أُجريت بإشراف قضائي، والتي أكدت عدم وجود أدلة تدينهم.

وكان أهالي المحتجزين قد أطلقوا حملة دولية، كما وجّهوا نداءً إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
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