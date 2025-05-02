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https://sarabic.ae/20250502/دراسة-تكتشف-عن-مركب-فعال-لمعالجة-أمراض-الكبد-الخطيرة-وتخفيف-الوزن-1100100952.html
دراسة تكتشف عن مركب فعال لمعالجة أمراض الكبد الخطيرة وتخفيف الوزن
دراسة تكتشف عن مركب فعال لمعالجة أمراض الكبد الخطيرة وتخفيف الوزن
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق دولي من الباحثين، أن مركب الـ"سيماغلوتيد"، يحدث فرقًا كبيرًا لدى الأشخاص الذين يُعانون من أمراض الكبد، إضافه لكونه المكون الرئيسي لأدوية إنقاص الوزن... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T05:41+0000
2025-05-02T05:41+0000
الصحة
روسيا
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وفي تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، شملت 800 مشارك واستمرت 72 أسبوعًا، أثبتت جرعة أسبوعية من السيماغلوتيد فعاليتها لدى ما يقرب من ثلثي المرضى في علاج شكل خطير من مرض الكبد الدهني، ويُعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي "ماش".ونقل موقع "ساينس أليرت"، عن أرون سانيال، أستاذ الطب في جامعة فرجينيا: "تُقدم نتائج هذه الدراسة الرائدة، التي شملت 37 دولة، دليلًا قويًا على أن السيماغلوتيد يُمكن أن يُساعد مرضى التهاب الكبد الدهني، المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، ليس فقط من خلال تحسين صحة الكبد، ولكن أيضًا من خلال معالجة المشاكل الأيضية الكامنة التي تُسهم في المرض".علاوة على ذلك، انخفض تليف الكبد (التندب) - الذي يحدث أثناء محاولة الكبد إصلاح الضرر - لدى 36.8% من المرضى الذين تلقوا علاج سيماغلوتايد، مقارنةً بـ 22.4% من المرضى الذين تلقوا علاجًا وهميًا.ولوحظ تحسن في كل من تليف الكبد لدى 32.7% من المشاركين الذين تلقوا سيماغلوتايد، مقارنةً بـ 16.1% من مجموعة العلاج الوهمي.دراسة تكشف مخاطر المضادات الحيوية وتأثيرها الخفي على صحة الأطفال
https://sarabic.ae/20250501/دراسة-تنذر-بانتهاء-عصر-فعالية-المبيدات-الحشرية-1100078624.html
https://sarabic.ae/20250429/تسبب-الموت-المبكر-دراسة-تحذر-من-هذه-الأطعمة-1100015564.html
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الصحة, روسيا
الصحة, روسيا

دراسة تكتشف عن مركب فعال لمعالجة أمراض الكبد الخطيرة وتخفيف الوزن

05:41 GMT 02.05.2025
© Photo / pixabay/HeungSoonحبة دواء مع مكملات غذائة
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Photo / pixabay/HeungSoon
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اكتشف فريق دولي من الباحثين، أن مركب الـ"سيماغلوتيد"، يحدث فرقًا كبيرًا لدى الأشخاص الذين يُعانون من أمراض الكبد، إضافه لكونه المكون الرئيسي لأدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري.
وفي تجربة سريرية من المرحلة الثالثة، شملت 800 مشارك واستمرت 72 أسبوعًا، أثبتت جرعة أسبوعية من السيماغلوتيد فعاليتها لدى ما يقرب من ثلثي المرضى في علاج شكل خطير من مرض الكبد الدهني، ويُعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي "ماش".
ونقل موقع "ساينس أليرت"، عن أرون سانيال، أستاذ الطب في جامعة فرجينيا: "تُقدم نتائج هذه الدراسة الرائدة، التي شملت 37 دولة، دليلًا قويًا على أن السيماغلوتيد يُمكن أن يُساعد مرضى التهاب الكبد الدهني، المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، ليس فقط من خلال تحسين صحة الكبد، ولكن أيضًا من خلال معالجة المشاكل الأيضية الكامنة التي تُسهم في المرض".
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دراسة تنذر بانتهاء عصر فعالية المبيدات الحشرية
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قُسّم المشاركون إلى مجموعتين. من بين الذين تلقوا علاج السيماغلوتيد، شهد 62.9% منهم تحسنًا في التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، مُقارنةً بـ 34.3% من المجموعة التي تلقّت علاجًا وهميًا.

علاوة على ذلك، انخفض تليف الكبد (التندب) - الذي يحدث أثناء محاولة الكبد إصلاح الضرر - لدى 36.8% من المرضى الذين تلقوا علاج سيماغلوتايد، مقارنةً بـ 22.4% من المرضى الذين تلقوا علاجًا وهميًا.
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ولوحظ تحسن في كل من تليف الكبد لدى 32.7% من المشاركين الذين تلقوا سيماغلوتايد، مقارنةً بـ 16.1% من مجموعة العلاج الوهمي.
دراسة تكشف مخاطر المضادات الحيوية وتأثيرها الخفي على صحة الأطفال
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