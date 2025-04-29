https://sarabic.ae/20250429/تسبب-الموت-المبكر-دراسة-تحذر-من-هذه-الأطعمة-1100015564.html

تسبب "الموت المبكر".. دراسة تحذر من هذه الأطعمة

تسبب "الموت المبكر".. دراسة تحذر من هذه الأطعمة

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة حديثة بأن الأطعمة فائقة التصنيع مثل الوجبات الجاهزة واللحوم المعالجة والمشروبات المحلاة، تزيد معدلات الوفاة المبكرة حول العالم. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T16:17+0000

2025-04-29T16:17+0000

2025-04-29T16:17+0000

أطعمة

الموت

الصحة

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وأظهرت الدراسة، المنشورة في "المجلة الأميركية للطب الوقائي"، أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأغذية فائقة التصنيع ترتبط بارتفاع خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 3%..وتشير البيانات إلى أن الدول النامية تشهد تسارعا خطيرا في معدلات استهلاك هذه الأغذية، ما ينذر بزيادة عبء الوفيات فيها خلال السنوات المقبلة.من جانبه، أكد المؤلف الرئيسي للدراسة، إدواردو أوجوستو فرنانديز نيلسون، أن "هذه الأغذية تؤثر على الصحة بشكل يتجاوز مجرد احتوائها على نسب عالية من العناصر الضارة".وأطلق الباحثون نداء عاجلا لتنفيذ سياسات عامة شاملة، تشمل تنظيم استخدام الإضافات الصناعية، وتشجيع إنتاج الأطعمة الطازجة، مع تنفيذ برامج توعوية موسَّعة، ووضع بطاقات تحذيرية مشابهة لتلك المستخدمة في منتجات التبغ.كما اقترح الخبراء حلولا عملية للحد من هذه الأزمة الصحية العالمية، تتمثل في العودة للأنماط الغذائية التقليدية القائمة على الأطعمة الطازجة، وتشجيع الطبخ المنزلي، ودعم المزارعين المحليين، وتطوير بدائل صحية للأغذية المصنعة.الأغذية فائقة التصنيعيذكر أن الأغذية فائقة التصنيع منتجات غذائية جاهزة للأكل، أو التسخين، يتم إنتاجها صناعيا من مكونات مستخلَصة، أو مصنعة كيميائيا مع إضافة الحد الأدنى من المكونات الطازجة.ويرتبط الإفراط في استهلاك هذه الأغذية بعدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة، والتي تتجاوز السمنة لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والجلطات، والسمنة المفرطة بمختلف درجاتها، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان خاصة سرطان القولون والثدي، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والعصبية مثل الاكتئاب والقلق، وأمراض الكبد الدهني غير الكحولي، وأمراض الكلى المزمنة.

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أطعمة, الموت, الصحة