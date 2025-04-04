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لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي
لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة جديدة، إلى أن اتباع نهج بسيط، قد يُحدث تأثيرًا أكبر من مجرد حساب السعرات الحرارية باستمرار، وهو نظام الصيام المتقطع "4:3". 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T05:09+0000
2025-04-04T05:09+0000
مجتمع
الصحة
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ويتضمن نظام الصيام المتقطع 4:3 الحد من تناول السعرات الحرارية لثلاثة أيام أسبوعيًا، وتناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأيام الأربعة المتبقية.ووجد باحثون في الولايات المتحدة أن هذا النهج أدى إلى فقدان 7.6% من الوزن في المتوسط ​​على مدار عام، مقارنةً بـ 5% فقط مع اتباع نظام غذائي تقليدي مُقيد للسعرات الحرارية يوميًا.وقالت أخصائية الغدد الصم، فيكتوريا كاتيناتشي، من جامعة كولورادو: "كان من المُفاجئ والمثير بالنسبة لي أن هذا النظام أفضل".وحسب ما نقله موقع "ساينس أليرت"، طُلب من مجموعة الصيام المتقطع تطبيق نظام تقييد السعرات الحرارية بنسبة 80%، في ثلاثة أيام من أصل سبعة أيام، مع عدم فرض أي قيود في الأيام الأربعة الأخرى (مع التشجيع على تناول طعام صحي).وتفاوت فقدان الوزن في كلتا المجموعتين، لكن متوسط ​​فقدان الوزن في مجموعة الصيام المتقطع بلغ 7.7 كغم، مقارنةً بـ 4.8 كغم لمجموعة تقييد.السعرات الحرارية، كما لوحظ تحسن طفيف في مؤشرات الصحة، مثل ضغط الدم، في كلتا المجموعتين.دراسة تكشف عن أطعمة "لذيذة" تدمر دماغك وتصيبك بالاكتئاب دون أن تشعر
https://sarabic.ae/20250403/الفن-الجماعي-علاج-جديد-للاكتئاب-والقلق-لدى-كبار-السن-1099190475.html
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الصحة
الصحة

لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي

05:09 GMT 04.04.2025
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)المكونات النموذجية في حمية البحر الأبيض المتوسط كما هي موضحة في الصورة
المكونات النموذجية في حمية البحر الأبيض المتوسط كما هي موضحة في الصورة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
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أشارت دراسة جديدة، إلى أن اتباع نهج بسيط، قد يُحدث تأثيرًا أكبر من مجرد حساب السعرات الحرارية باستمرار، وهو نظام الصيام المتقطع "4:3".
ويتضمن نظام الصيام المتقطع 4:3 الحد من تناول السعرات الحرارية لثلاثة أيام أسبوعيًا، وتناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأيام الأربعة المتبقية.
ووجد باحثون في الولايات المتحدة أن هذا النهج أدى إلى فقدان 7.6% من الوزن في المتوسط ​​على مدار عام، مقارنةً بـ 5% فقط مع اتباع نظام غذائي تقليدي مُقيد للسعرات الحرارية يوميًا.
وقالت أخصائية الغدد الصم، فيكتوريا كاتيناتشي، من جامعة كولورادو: "كان من المُفاجئ والمثير بالنسبة لي أن هذا النظام أفضل".
وأجرى الفريق دراسة على 165 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، باتباع نظام الصيام المتقطع 4:3، أو نظام تقييد السعرات الحرارية اليومي، على مدار 12 شهرًا، مع التوصية بزيادة النشاط البدني.
وحسب ما نقله موقع "ساينس أليرت"، طُلب من مجموعة الصيام المتقطع تطبيق نظام تقييد السعرات الحرارية بنسبة 80%، في ثلاثة أيام من أصل سبعة أيام، مع عدم فرض أي قيود في الأيام الأربعة الأخرى (مع التشجيع على تناول طعام صحي).
زوجين مسنين رقص - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
مجتمع
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وللتوافق مع هذه الحدود بشكل عام، طُلب من مجموعة الصيام المتقطع، تقليل استهلاكها اليومي من السعرات الحرارية بنسبة 34% يوميًا.
وتفاوت فقدان الوزن في كلتا المجموعتين، لكن متوسط ​​فقدان الوزن في مجموعة الصيام المتقطع بلغ 7.7 كغم، مقارنةً بـ 4.8 كغم لمجموعة تقييد.السعرات الحرارية، كما لوحظ تحسن طفيف في مؤشرات الصحة، مثل ضغط الدم، في كلتا المجموعتين.
دراسة تكشف عن أطعمة "لذيذة" تدمر دماغك وتصيبك بالاكتئاب دون أن تشعر
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
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