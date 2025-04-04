https://sarabic.ae/20250404/لإنقاص-الوزن-دراسة-تحدد-استراتيجية-بسيطة-وفعالة-تغني-عن-اتباع-نظام-غذائي-يومي-1099206050.html

لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي

لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي

سبوتنيك عربي

أشارت دراسة جديدة، إلى أن اتباع نهج بسيط، قد يُحدث تأثيرًا أكبر من مجرد حساب السعرات الحرارية باستمرار، وهو نظام الصيام المتقطع "4:3". 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T05:09+0000

2025-04-04T05:09+0000

2025-04-04T05:09+0000

مجتمع

الصحة

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ويتضمن نظام الصيام المتقطع 4:3 الحد من تناول السعرات الحرارية لثلاثة أيام أسبوعيًا، وتناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأيام الأربعة المتبقية.ووجد باحثون في الولايات المتحدة أن هذا النهج أدى إلى فقدان 7.6% من الوزن في المتوسط ​​على مدار عام، مقارنةً بـ 5% فقط مع اتباع نظام غذائي تقليدي مُقيد للسعرات الحرارية يوميًا.وقالت أخصائية الغدد الصم، فيكتوريا كاتيناتشي، من جامعة كولورادو: "كان من المُفاجئ والمثير بالنسبة لي أن هذا النظام أفضل".وحسب ما نقله موقع "ساينس أليرت"، طُلب من مجموعة الصيام المتقطع تطبيق نظام تقييد السعرات الحرارية بنسبة 80%، في ثلاثة أيام من أصل سبعة أيام، مع عدم فرض أي قيود في الأيام الأربعة الأخرى (مع التشجيع على تناول طعام صحي).وتفاوت فقدان الوزن في كلتا المجموعتين، لكن متوسط ​​فقدان الوزن في مجموعة الصيام المتقطع بلغ 7.7 كغم، مقارنةً بـ 4.8 كغم لمجموعة تقييد.السعرات الحرارية، كما لوحظ تحسن طفيف في مؤشرات الصحة، مثل ضغط الدم، في كلتا المجموعتين.دراسة تكشف عن أطعمة "لذيذة" تدمر دماغك وتصيبك بالاكتئاب دون أن تشعر

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