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https://sarabic.ae/20250403/الفن-الجماعي-علاج-جديد-للاكتئاب-والقلق-لدى-كبار-السن-1099190475.html
"الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن
"الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من المتخصصين، عن أن الفن الجماعي يساعد في علاج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:09+0000
2025-04-03T14:09+0000
مجتمع
علوم
الصحة
قلق
القلق
اكتئاب
علاج الاكتئاب
الاكتئاب
مرضى الاكتئاب
فن
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وأشارت الدراسة إلى أن عزف الموسيقى أو الرسم أو الرقص معا، يساعد على تخفيف المتاعب بشكل ملحوظ لدى كبار السن، الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق، مشيرين إلى أن التأثير يكاد يضاهي تأثير مضادات الاكتئاب أو ممارسة التمارين الرياضية.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Nature Mental Health" التي قامت بالدراسة، فإن العلماء لم يلاحظوا أي فرق بين فنون الرسم والرقص والموسيقى، مما يشير إلى أن العمل الإبداعي التعاوني في إطار المجموعة هو العنصر الأكثر أهمية، حيث تعمل الممارسة المشتركة مع العناصر الفريدة للأنشطة الفنية على تعزيز الصحة النفسية.يُشار إلى أن الباحثين قاموا بتقييم 39 دراسة من 21 دولة شملت أكثر من 3360 شخصا مسنا يعانون من الاكتئاب و949 شخصا يعانون من القلق.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن كلا المرضين (الاكتئاب والقلق) يحدث بشكل متكرر في سن الشيخوخة، حيث يعاني نحو 7 في المئة من الأشخاص فوق سن الستين من الاكتئاب، في حين يعاني 4 في المئة من القلق.ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%سر قبل الساعة التاسعة صباحا يحميك من الاكتئاب
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علوم, الصحة, قلق, القلق, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, فن, رقص, موسيقى, الموسيقى, عزف, العزف, الرسم
علوم, الصحة, قلق, القلق, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, فن, رقص, موسيقى, الموسيقى, عزف, العزف, الرسم

"الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن

14:09 GMT 03.04.2025
© Fotolia / Photographee.euزوجين مسنين رقص
زوجين مسنين رقص - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Photographee.eu
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من المتخصصين، عن أن الفن الجماعي يساعد في علاج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن.
وأشارت الدراسة إلى أن عزف الموسيقى أو الرسم أو الرقص معا، يساعد على تخفيف المتاعب بشكل ملحوظ لدى كبار السن، الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق، مشيرين إلى أن التأثير يكاد يضاهي تأثير مضادات الاكتئاب أو ممارسة التمارين الرياضية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Nature Mental Health" التي قامت بالدراسة، فإن العلماء لم يلاحظوا أي فرق بين فنون الرسم والرقص والموسيقى، مما يشير إلى أن العمل الإبداعي التعاوني في إطار المجموعة هو العنصر الأكثر أهمية، حيث تعمل الممارسة المشتركة مع العناصر الفريدة للأنشطة الفنية على تعزيز الصحة النفسية.

وهذا مهم بشكل خاص لكبار السن، الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على العلاجات التقليدية، وفقا للدراسة.

فتاة تحاول النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجتمع
الخوف والرهاب... طبيبة توضح الفرق
6 فبراير, 12:03 GMT
يُشار إلى أن الباحثين قاموا بتقييم 39 دراسة من 21 دولة شملت أكثر من 3360 شخصا مسنا يعانون من الاكتئاب و949 شخصا يعانون من القلق.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن كلا المرضين (الاكتئاب والقلق) يحدث بشكل متكرر في سن الشيخوخة، حيث يعاني نحو 7 في المئة من الأشخاص فوق سن الستين من الاكتئاب، في حين يعاني 4 في المئة من القلق.
ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%
سر قبل الساعة التاسعة صباحا يحميك من الاكتئاب
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