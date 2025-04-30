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https://sarabic.ae/20250430/دراسة-تكشف-مخاطر-المضادات-الحيوية-وتأثيرها-الخفي-على-صحة-الأطفال-1100040967.html
دراسة تكشف مخاطر المضادات الحيوية وتأثيرها الخفي على صحة الأطفال
دراسة تكشف مخاطر المضادات الحيوية وتأثيرها الخفي على صحة الأطفال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة في جامعات نيويورك وستاندفورد وروتجرز في الولايات المتحدة، عن مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية لدى الأطفال. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T11:38+0000
2025-04-30T11:38+0000
مجتمع
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وأكدت الدراسة الجديدة أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يزيد من مخاطر إصابة الأطفال بالحساسية والربو مع تقدمهم في العمر.وأشار فريق البحث إلى أن السبب في ذلك ربما يعود إلى تغير التركيب الميكروبي في المعدة الناجم عن تناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية.وقام العلماء بفحص بيانات أكثر من مليون طفل، مع دراسة تأثير تناول المضادات الحيوية على أكثر من عشر حالات مرضية مختلفة.ولم تظهر الدراسة أي تأثير للمضادات الحيوية على الإصابة بداء البطن أو التهابات الأمعاء أو متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو التوحد.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Journal of Infectious Deceases" العلمية، فإن المضادات الحيوية تلعب دورا رئيسيا في علاج أنواع العدوى البكتيرية المختلفة، لكن لا بد أن يتوخى الأطباء الحذر عند وصف هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تتسبب في مضاعفات صحية على المدى الطويل.دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسيةعلماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
https://sarabic.ae/20250123/اكتشاف-علمي-يغير-قواعد-علاج-البكتيريا-المقاومة-للمضادات-الحيوية--1097071264.html
https://sarabic.ae/20250303/علماء-روس-يكتشفون-فيروسات-غازية-للبكتيريا-قد-تشكل-بديلا-للمضادات-الحيوية-ضد-داء-السل-1098345553.html
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علوم, الصحة, الأطفال, أخبار الأطفال, أدوية, الربو, حساسية, علاج الحساسية, مضاد حيوي
علوم, الصحة, الأطفال, أخبار الأطفال, أدوية, الربو, حساسية, علاج الحساسية, مضاد حيوي

دراسة تكشف مخاطر المضادات الحيوية وتأثيرها الخفي على صحة الأطفال

11:38 GMT 30.04.2025
© flickr.com / zippythesimshead / pill party! أدوية، دواء، حبوب
 أدوية، دواء، حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© flickr.com / zippythesimshead / pill party!
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة في جامعات نيويورك وستاندفورد وروتجرز في الولايات المتحدة، عن مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية لدى الأطفال.
وأكدت الدراسة الجديدة أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية يزيد من مخاطر إصابة الأطفال بالحساسية والربو مع تقدمهم في العمر.
وأشار فريق البحث إلى أن السبب في ذلك ربما يعود إلى تغير التركيب الميكروبي في المعدة الناجم عن تناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية.
بكتيريا آكلة اللحم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
مجتمع
اكتشاف علمي يغير قواعد علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
23 يناير, 11:22 GMT
وقام العلماء بفحص بيانات أكثر من مليون طفل، مع دراسة تأثير تناول المضادات الحيوية على أكثر من عشر حالات مرضية مختلفة.

وبحسب الفريق البحثي، تبين أن تناول المضادات الحيوية في الصغر يزيد مخاطر الإصابة بالربو بنسبة 24% ومخاطر الإصابة بحساسية الطعام بنسبة 33% في مراحل لاحقة من العمر.

فيروس ماربورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
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علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل
3 مارس, 12:44 GMT
ولم تظهر الدراسة أي تأثير للمضادات الحيوية على الإصابة بداء البطن أو التهابات الأمعاء أو متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه أو التوحد.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Journal of Infectious Deceases" العلمية، فإن المضادات الحيوية تلعب دورا رئيسيا في علاج أنواع العدوى البكتيرية المختلفة، لكن لا بد أن يتوخى الأطباء الحذر عند وصف هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، لأنها قد تتسبب في مضاعفات صحية على المدى الطويل.
دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية
علماء يحذرون من "وباء صامت" تسببه عدوى فطرية قاتلة
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