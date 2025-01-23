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https://sarabic.ae/20250123/اكتشاف-علمي-يغير-قواعد-علاج-البكتيريا-المقاومة-للمضادات-الحيوية--1097071264.html
اكتشاف علمي يغير قواعد علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
اكتشاف علمي يغير قواعد علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
سبوتنيك عربي
حقق فريق عالمي تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية إسهام البلازميدات البكتيرية في مقاومة المضادات الحيوية. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T11:22+0000
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تكشف النتائج التي توصلوا إليها عن آلية معقدة تتضمن بروتينات "كور-بي" و"كور-آه"، والتي يمكن أن تؤدي إلى علاجات مبتكرة لإضعاف البكتيريا المقاومة للأدوية، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس تيك دايلي" العلمي.من خلال الكشف عن الأدوار المحددة التي تلعبها البلازميدات في مقاومة البكتيريا، يمكن للعلماء تطوير علاجات جديدة تهدف إلى مكافحة العدوى المقاومة للأدوية بشكل أكثر فعالية.استخدم باحثو وشركاء مركز جون إينيس نموذج بلازميد يسمى "آر كي -2" والذي يستخدم عالميًا لدراسة البلازميدات ذات الصلة السريرية التي تنقل مقاومة مضادات الميكروبات.كان تركيزهم الأولي على جزيء يسمى "كور-بي" وهو ضروري لبقاء البلازميدات داخل مضيفها البكتيري، حيث كان من المعروف سابقًا أن هذا البروتين الرابط للحمض النووي يلعب دورًا في التحكم في التعبير الجيني ولكن كيف يحدث هذا لم يكن واضحًا.تقدم هذه الآلية المكتشفة حديثًا نظرة جديدة إلى إسكات الجينات بعيدة المدى في البكتيريا. هذه هي الظاهرة التي يمكن من خلالها للعناصر التنظيمية مثل مركب "كور-بي" و"كور-آه"، التفاعل مع جينات الهدف البعيدة، في هذه الحالة إيقاف تشغيلها حتى يتمكن البلازميد من البقاء على قيد الحياة في المضيف البكتيري، وفقا للدراسة.يقول المؤلف الأول للدراسة الدكتور توماس ماكلين، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في مركز جون إينيس، إن الاكتشاف هو انتصار للعلم المدفوع بالفضول: "في الأصل، تم إطلاق هذا المشروع للتركيز على "كور-بي"، ثم أدت تجربة محظوظة والتي أجريت بدافع الفضول البحت، إلى تركيزنا على قدرة "كور-آه" على تثبيت "كور-بي" في المكان المناسب في الوقت المناسب، حيث كان هذا اختراقًا هائلاً غيّر بشكل جذري اتجاه المشروع. توفر دراستنا نموذجًا جديدًا لتنظيم الجينات البكتيرية بعيدة المدى وتقدم هدفًا للعلاجات الجديدة لزعزعة استقرار البلازميدات في مضيفها وإعادة تحسسها للمضادات الحيوية".تحل الدراسة معضلة استمرت لعقود في هذا المجال، حول كيفية تحكم البروتين الحاسم "كور-بي" في وقت تشغيل الجينات وإيقاف تشغيلها في البلازميد المقاوم للأدوية المتعددة "آر كيه-2" في البكتيريا.
https://sarabic.ae/20250123/ظاهرة-فلكية-نادرة-أذرع-شبحية-سوداء-تظهر-على-الشمس-وتثير-دهشة-العلماء-فيديو-1097062542.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

اكتشاف علمي يغير قواعد علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

11:22 GMT 23.01.2025
© Photo / unsplash/ CDCبكتيريا آكلة اللحم
بكتيريا آكلة اللحم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Photo / unsplash/ CDC
تابعنا عبر
حقق فريق عالمي تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية إسهام البلازميدات البكتيرية في مقاومة المضادات الحيوية.
تكشف النتائج التي توصلوا إليها عن آلية معقدة تتضمن بروتينات "كور-بي" و"كور-آه"، والتي يمكن أن تؤدي إلى علاجات مبتكرة لإضعاف البكتيريا المقاومة للأدوية، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس تيك دايلي" العلمي.
تستخدم البكتيريا آليات دفاع متعددة لحماية نفسها من المضادات الحيوية، وهو تحدٍ عالمي متزايد للصحة العامة.
من خلال الكشف عن الأدوار المحددة التي تلعبها البلازميدات في مقاومة البكتيريا، يمكن للعلماء تطوير علاجات جديدة تهدف إلى مكافحة العدوى المقاومة للأدوية بشكل أكثر فعالية.
استخدم باحثو وشركاء مركز جون إينيس نموذج بلازميد يسمى "آر كي -2" والذي يستخدم عالميًا لدراسة البلازميدات ذات الصلة السريرية التي تنقل مقاومة مضادات الميكروبات.
كان تركيزهم الأولي على جزيء يسمى "كور-بي" وهو ضروري لبقاء البلازميدات داخل مضيفها البكتيري، حيث كان من المعروف سابقًا أن هذا البروتين الرابط للحمض النووي يلعب دورًا في التحكم في التعبير الجيني ولكن كيف يحدث هذا لم يكن واضحًا.
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
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ولاكتشاف ذلك، تعاونوا مع خبراء بارزين من مدريد ونيويورك وبرمنغهام في المملكة المتحدة.

تقدم هذه الآلية المكتشفة حديثًا نظرة جديدة إلى إسكات الجينات بعيدة المدى في البكتيريا. هذه هي الظاهرة التي يمكن من خلالها للعناصر التنظيمية مثل مركب "كور-بي" و"كور-آه"، التفاعل مع جينات الهدف البعيدة، في هذه الحالة إيقاف تشغيلها حتى يتمكن البلازميد من البقاء على قيد الحياة في المضيف البكتيري، وفقا للدراسة.
يقول المؤلف الأول للدراسة الدكتور توماس ماكلين، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في مركز جون إينيس، إن الاكتشاف هو انتصار للعلم المدفوع بالفضول: "في الأصل، تم إطلاق هذا المشروع للتركيز على "كور-بي"، ثم أدت تجربة محظوظة والتي أجريت بدافع الفضول البحت، إلى تركيزنا على قدرة "كور-آه" على تثبيت "كور-بي" في المكان المناسب في الوقت المناسب، حيث كان هذا اختراقًا هائلاً غيّر بشكل جذري اتجاه المشروع. توفر دراستنا نموذجًا جديدًا لتنظيم الجينات البكتيرية بعيدة المدى وتقدم هدفًا للعلاجات الجديدة لزعزعة استقرار البلازميدات في مضيفها وإعادة تحسسها للمضادات الحيوية".
تحل الدراسة معضلة استمرت لعقود في هذا المجال، حول كيفية تحكم البروتين الحاسم "كور-بي" في وقت تشغيل الجينات وإيقاف تشغيلها في البلازميد المقاوم للأدوية المتعددة "آر كيه-2" في البكتيريا.
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