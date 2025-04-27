https://sarabic.ae/20250427/عشبة-هندية-غابرة-القدم-تلقى-رواجا-لفوائدها-الصحية-المذهلة-1099924983.html

عشبة هندية "غابرة القدم" تلقى رواجا لفوائدها الصحية المذهلة

عشبة هندية "غابرة القدم" تلقى رواجا لفوائدها الصحية المذهلة

سبوتنيك عربي

انتشرت خلال العام الماضي، روايات عن عشبة غير معروفة، تُسمى الأشواغاندا، والتي يقال إن مشاهير، بمن فيهم ميغان ماركل وغوينيث بالترو وجينيفر أنيستون، يستخدمونها... 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T05:51+0000

2025-04-27T05:51+0000

2025-04-27T05:51+0000

مجتمع

الصحة

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وتتصدر الأشواغاندا قائمة الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر البيانات أن وسم الأشواغاندا، قد حقق أكثر من 670 مليون مشاهدة على تيك توك في عام 2024.ويُركز الأيورفيدا على اتباع نهج شامل للصحة باستخدام العلاجات الطبيعية، مثل العلاجات العشبية، والتغييرات الغذائية، والعلاج الطبيعي، والتأمل، واليوغا.تخفيف التوترر أقوى الأدلة المُتاحة على فعالية الأشواغاندا كمُخفف للتوتر والقلق، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وقد يُعزى ذلك جزئيًا إلى تأثيرها المُنظّم لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول.تحسين النومكما تُعرف الأشواغاندا أيضًا بقدرتها على تحسين جودة النوم.قد يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يُعانون من الأرق، ولكن لا يوجد دليل يُثبت ما إذا كان أفضل من تناول أقراص النوم.تعزيز الطاقةكلمة "أشواغاندا" السنسكريتية تعني "رائحة الحصان"، وترمز إلى قدرتها على منح الحصان قوةً وتحملاً.قد يستفيد الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية من قدرة الأشواغاندا على تحسين الأداء البدني، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الأشواغاندا يمكن أن تُحسّن القوة وكتلة العضلات واستخدام الأكسجين أثناء التمرين.خصوبة للرجالبالنسبة للرجال، أظهرت بعض الدراسات المحدودة أن الأشواغاندا تُعزز مستويات هرمون التستوستيرون، وتُحسّن الخصوبة من خلال زيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها.وقد يرتبط ذلك بهرمون ديهيدرو إيبي أندروستيرون، وهو هرمون جنسي يُنتجه الجسم بشكل طبيعي، يُستخدم "دي إتش إي أيه" لإنتاج هرمونات أخرى مثل التستوستيرون.تحسين الذاكرةيرتبط الأشواغاندا بتحسين الوظائف الإدراكية، مثل تحسين الذاكرة والتركيز.وتشير دراسات محدودة، شملت كبار السن الذين يعانون من بعض الاختلالات الإدراكية، إلى أن الأشواغاندا قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي - وهي جزيئات ضارة تُسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تُلحق الضرر بخلايا الجسم، والالتهابات، التي قد تؤثر سلبًا على الذاكرة وعمليات التفكير.الآثار الجانبيةعلى الرغم من أن الأشواغاندا قد تُقدم فوائد صحية محتملة، إلا أنها تحمل أيضًا العديد من المخاطر والآثار الجانبية.ولم تُوثَّق سلامة الأشواغاندا على المدى الطويل بشكل كافٍ، وركَّزت معظم الدراسات على الاستخدام قصير المدى، عادةً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ولكن قد يستغرق ظهور فوائدها بضعة أسابيع أو أشهر.ومن أكثر الآثار الجانبية شيوعًا اضطرابات معوية خفيفة وغثيان.5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها

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