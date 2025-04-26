5 عادات سيئة تمارسها يوميا تفضي للإرهاق الذهني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250426/5-عادات-سيئة-تمارسها-يوميا-تفضي-للإرهاق-الذهني-1099915466.html
5 عادات سيئة تمارسها يوميا تفضي للإرهاق الذهني
5 عادات سيئة تمارسها يوميا تفضي للإرهاق الذهني
سبوتنيك عربي
أدى نمط السرعة في الحياة المعاصرة، إلى اصطدام الناس بما يخالف فطرتهم كمجتمعات زراعية لم تألف الحياة المدنية التي تغص بالتعجل والمشاغل دون الالتفات للراحة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T13:47+0000
2025-04-26T13:47+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103659/37/1036593774_0:0:3347:1884_1920x0_80_0_0_2a4d328ac47c7048a325c5efa02955d9.jpg
وأدى هذا النمط من الحياة إلى العبث بالروتين اليومي الطبيعي، مما شكل للأفراد العديد من المشاكل الذهنية والنفسية وحتى الجسدية.وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "ديلي موتيفيشن نيوز"، فإن هناك بعض العادات اليومية التي يمارسها الكثيرون من دون إدراك لمدى إسهامها في الشعور بالإرهاق والتوتر، وتم ذكرها كما يلي:1. العجز عن قول "كلا" عند الحاجةقال المؤلف، الأكثر مبيعًا، غريغ ماكوين: "إذا لم تُعطِ الأولوية لحياتك، فسيفعلها غيرك (سيستغلها غيرك وفقا لأولويته)". إنها مقولة مؤثرة بالفعل، إذا لم يضع الشخص حدودًا وتعلم أن يقول "لا" (أو على الأقل "ليس الآن")، فإن الأمر ينتهي به إلى العمل وفقًا لجداول الآخرين. إن تعلم قول "لا" مهارة، وهي ليست قاسية أو مُواجهة كما تبدو، إنها تعني ببساطة قول "نعم لنفسي ولصحتي".2. تنوع المهاميعتبر تنوع المهام أحد أكبر الخرافات في الحياة المعاصرة، فلسنوات ساد اعتقاد بأن إدارة مهام متعددة في آنٍ واحد تزيد من الإنتاجية.3. العمل المضنيتوصلت دراسة، أجرتها جامعة ستانفورد، إلى أن من يعملون أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا لا ينجزون أكثر مما ينجزونه ممن يعملون 70 ساعة فأكثر. يمكن استنتاج أنه بعد 55 ساعة، تتوقف الإنتاجية تمامًا. لا يستطيع العقل والجسم التعامل مع الكثير قبل أن تنخفض الكفاءة بشكل حاد.4. ترك العناية بالنفسإن عدم الإفراط في العمل أمرٌ مهم، ولكن ماذا يفعل المرء بهذا الوقت "الإضافي" عند تسجيل خروجه أو وضع هاتفه على الوضع الصامت؟ يشتمل الأمر على تجنب العمل لساعات أطول، كما يتعلق بالقيام بنشاط يُعيد شحن الطاقة والعناية الذاتية.إن قلة العناية بالنفس يمكن أن تؤدي إلى "الشعور بالإرهاق النفسي" وحتى "تفاقم أعراض الصحة النفسية كالاكتئاب أو القلق".5. النوم غير الكافييُنصح منذ الصغر بالنوم ثماني ساعات يوميًا، ومع ذلك يتعامل الكثيرون مع هذه التوصية وكأنها اختيارية، إذا نام الشخص لخمس أو ست ساعات فحسب، فإنه يستيقظ منهكًا وغاضبًا، بل يعتمد بشدة على الكافيين، ومع مرور الوقت، يتراكم هذا النقص اليومي في النوم ليتحول إلى موجة إرهاق هائلة – وربما يصل الأمر لمرحلة الانهيار.إن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يؤدي إلى كل شيء، من ضعف الوظائف الإدراكية إلى ضعف جهاز المناعة. ويمكن أن يصبح الشخص أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، والانفعال على الآخرين بسبب امور تافهة، والشعور بالإرهاق بحلول الظهر.15 دقيقة نوم إضافية تكشف سر تحسين أداء الدماغ لدى المراهقين
https://sarabic.ae/20250425/دراسة-تحذر-من-تناول-نوع-شائع-من-اللحوم-4-مرات-أسبوعيا-قد-يضاعف-خطر-الوفاة-بالسرطان-1099892747.html
https://sarabic.ae/20250424/دراسة-تكشف-عن-العدد-الأمثل-للخطوات-اليومية-للتعويض-عن-آثار-الجلوس-الضارة-1099861555.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103659/37/1036593774_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_898acf43772904a1f9c7d125d5eebe16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

5 عادات سيئة تمارسها يوميا تفضي للإرهاق الذهني

13:47 GMT 26.04.2025
© Sputnik . Руслан Кривобок / الانتقال إلى بنك الصورصداع
صداع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . Руслан Кривобок
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أدى نمط السرعة في الحياة المعاصرة، إلى اصطدام الناس بما يخالف فطرتهم كمجتمعات زراعية لم تألف الحياة المدنية التي تغص بالتعجل والمشاغل دون الالتفات للراحة الذهنية.
وأدى هذا النمط من الحياة إلى العبث بالروتين اليومي الطبيعي، مما شكل للأفراد العديد من المشاكل الذهنية والنفسية وحتى الجسدية.
وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "ديلي موتيفيشن نيوز"، فإن هناك بعض العادات اليومية التي يمارسها الكثيرون من دون إدراك لمدى إسهامها في الشعور بالإرهاق والتوتر، وتم ذكرها كما يلي:

1. العجز عن قول "كلا" عند الحاجة

قال المؤلف، الأكثر مبيعًا، غريغ ماكوين: "إذا لم تُعطِ الأولوية لحياتك، فسيفعلها غيرك (سيستغلها غيرك وفقا لأولويته)". إنها مقولة مؤثرة بالفعل، إذا لم يضع الشخص حدودًا وتعلم أن يقول "لا" (أو على الأقل "ليس الآن")، فإن الأمر ينتهي به إلى العمل وفقًا لجداول الآخرين. إن تعلم قول "لا" مهارة، وهي ليست قاسية أو مُواجهة كما تبدو، إنها تعني ببساطة قول "نعم لنفسي ولصحتي".
مائدة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
مجتمع
دراسة تحذر من تناول نوع شائع من اللحوم 4 مرات أسبوعيا... قد يضاعف خطر الوفاة بالسرطان
أمس, 13:44 GMT

2. تنوع المهام

يعتبر تنوع المهام أحد أكبر الخرافات في الحياة المعاصرة، فلسنوات ساد اعتقاد بأن إدارة مهام متعددة في آنٍ واحد تزيد من الإنتاجية.

لكن الخبراء لاحظوا أن تعدد المهام يمكن أن يقلل الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%، لذا ينبغي التركيز بشكل مكثف على مهمة واحدة لفترة مُحددة قبل الانتقال إلى المهمة التالية.

3. العمل المضني

توصلت دراسة، أجرتها جامعة ستانفورد، إلى أن من يعملون أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا لا ينجزون أكثر مما ينجزونه ممن يعملون 70 ساعة فأكثر. يمكن استنتاج أنه بعد 55 ساعة، تتوقف الإنتاجية تمامًا. لا يستطيع العقل والجسم التعامل مع الكثير قبل أن تنخفض الكفاءة بشكل حاد.
كما أن هناك ما يسمى بقانون باركنسون، والذي ينص على أن العمل يتوسع لملء الوقت المتاح لإنجازه. إذا حدد الشخص لنفسه حدًا أقصى صارمًا، سيصبح أكثر تركيزًا خلال ساعات عمله، لأن هناك حدودًا واضحة.
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن العدد الأمثل للخطوات اليومية للتعويض عن آثار الجلوس الضارة
24 أبريل, 15:05 GMT

4. ترك العناية بالنفس

إن عدم الإفراط في العمل أمرٌ مهم، ولكن ماذا يفعل المرء بهذا الوقت "الإضافي" عند تسجيل خروجه أو وضع هاتفه على الوضع الصامت؟ يشتمل الأمر على تجنب العمل لساعات أطول، كما يتعلق بالقيام بنشاط يُعيد شحن الطاقة والعناية الذاتية.
إن قلة العناية بالنفس يمكن أن تؤدي إلى "الشعور بالإرهاق النفسي" وحتى "تفاقم أعراض الصحة النفسية كالاكتئاب أو القلق".

5. النوم غير الكافي

يُنصح منذ الصغر بالنوم ثماني ساعات يوميًا، ومع ذلك يتعامل الكثيرون مع هذه التوصية وكأنها اختيارية، إذا نام الشخص لخمس أو ست ساعات فحسب، فإنه يستيقظ منهكًا وغاضبًا، بل يعتمد بشدة على الكافيين، ومع مرور الوقت، يتراكم هذا النقص اليومي في النوم ليتحول إلى موجة إرهاق هائلة – وربما يصل الأمر لمرحلة الانهيار.
إن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يؤدي إلى كل شيء، من ضعف الوظائف الإدراكية إلى ضعف جهاز المناعة. ويمكن أن يصبح الشخص أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، والانفعال على الآخرين بسبب امور تافهة، والشعور بالإرهاق بحلول الظهر.
15 دقيقة نوم إضافية تكشف سر تحسين أداء الدماغ لدى المراهقين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала