https://sarabic.ae/20250426/5-عادات-سيئة-تمارسها-يوميا-تفضي-للإرهاق-الذهني-1099915466.html

5 عادات سيئة تمارسها يوميا تفضي للإرهاق الذهني

5 عادات سيئة تمارسها يوميا تفضي للإرهاق الذهني

سبوتنيك عربي

أدى نمط السرعة في الحياة المعاصرة، إلى اصطدام الناس بما يخالف فطرتهم كمجتمعات زراعية لم تألف الحياة المدنية التي تغص بالتعجل والمشاغل دون الالتفات للراحة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T13:47+0000

2025-04-26T13:47+0000

2025-04-26T13:47+0000

مجتمع

الصحة

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وأدى هذا النمط من الحياة إلى العبث بالروتين اليومي الطبيعي، مما شكل للأفراد العديد من المشاكل الذهنية والنفسية وحتى الجسدية.وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "ديلي موتيفيشن نيوز"، فإن هناك بعض العادات اليومية التي يمارسها الكثيرون من دون إدراك لمدى إسهامها في الشعور بالإرهاق والتوتر، وتم ذكرها كما يلي:1. العجز عن قول "كلا" عند الحاجةقال المؤلف، الأكثر مبيعًا، غريغ ماكوين: "إذا لم تُعطِ الأولوية لحياتك، فسيفعلها غيرك (سيستغلها غيرك وفقا لأولويته)". إنها مقولة مؤثرة بالفعل، إذا لم يضع الشخص حدودًا وتعلم أن يقول "لا" (أو على الأقل "ليس الآن")، فإن الأمر ينتهي به إلى العمل وفقًا لجداول الآخرين. إن تعلم قول "لا" مهارة، وهي ليست قاسية أو مُواجهة كما تبدو، إنها تعني ببساطة قول "نعم لنفسي ولصحتي".2. تنوع المهاميعتبر تنوع المهام أحد أكبر الخرافات في الحياة المعاصرة، فلسنوات ساد اعتقاد بأن إدارة مهام متعددة في آنٍ واحد تزيد من الإنتاجية.3. العمل المضنيتوصلت دراسة، أجرتها جامعة ستانفورد، إلى أن من يعملون أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا لا ينجزون أكثر مما ينجزونه ممن يعملون 70 ساعة فأكثر. يمكن استنتاج أنه بعد 55 ساعة، تتوقف الإنتاجية تمامًا. لا يستطيع العقل والجسم التعامل مع الكثير قبل أن تنخفض الكفاءة بشكل حاد.4. ترك العناية بالنفسإن عدم الإفراط في العمل أمرٌ مهم، ولكن ماذا يفعل المرء بهذا الوقت "الإضافي" عند تسجيل خروجه أو وضع هاتفه على الوضع الصامت؟ يشتمل الأمر على تجنب العمل لساعات أطول، كما يتعلق بالقيام بنشاط يُعيد شحن الطاقة والعناية الذاتية.إن قلة العناية بالنفس يمكن أن تؤدي إلى "الشعور بالإرهاق النفسي" وحتى "تفاقم أعراض الصحة النفسية كالاكتئاب أو القلق".5. النوم غير الكافييُنصح منذ الصغر بالنوم ثماني ساعات يوميًا، ومع ذلك يتعامل الكثيرون مع هذه التوصية وكأنها اختيارية، إذا نام الشخص لخمس أو ست ساعات فحسب، فإنه يستيقظ منهكًا وغاضبًا، بل يعتمد بشدة على الكافيين، ومع مرور الوقت، يتراكم هذا النقص اليومي في النوم ليتحول إلى موجة إرهاق هائلة – وربما يصل الأمر لمرحلة الانهيار.إن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يؤدي إلى كل شيء، من ضعف الوظائف الإدراكية إلى ضعف جهاز المناعة. ويمكن أن يصبح الشخص أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء، والانفعال على الآخرين بسبب امور تافهة، والشعور بالإرهاق بحلول الظهر.15 دقيقة نوم إضافية تكشف سر تحسين أداء الدماغ لدى المراهقين

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