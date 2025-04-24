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https://sarabic.ae/20250424/دراسة-تكشف-عن-العدد-الأمثل-للخطوات-اليومية-للتعويض-عن-آثار-الجلوس-الضارة-1099861555.html
دراسة تكشف عن العدد الأمثل للخطوات اليومية للتعويض عن آثار الجلوس الضارة
دراسة تكشف عن العدد الأمثل للخطوات اليومية للتعويض عن آثار الجلوس الضارة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن عدد الخطوات اليومية التي نحتاجها للتخلص من آثار الجلوس الضارة. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T15:05+0000
2025-04-24T15:05+0000
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تزداد أنماط الحياة الخاملة شيوعًا ونعلم أنها مرتبطة بارتفاع احتمالات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وقصر العمر. وتكون هذه المخاطر أقل لدى الأشخاص الذين يمشون بوتيرة أسرع وأعلى.ووجد فريق دولي من الباحثين أنه حتى أكثرنا خمولًا يمكنه تجنب الآثار الضارة للجلوس من خلال زيادة عدد الخطوات يوميًا.وبيّنت الدراسة، أنه كلما زادت خطوات المشاركين في البحث، بغض النظر عن مدى خمولهم، قل خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وحتى الوفاة المبكرة.لذا، فإن العاملين في وظائف مكتبية ليسوا في خطر دائم، مع أن الباحثين يؤكدون على أهمية محاولة تقليل وقت الخمول بشكل عام.وبلغ متوسط ​​الوقت الذي قضاه المشاركون في الدراسة جالسين 10.6 ساعات يوميا، لذا اعتبر من قضوا وقتًا أطول من ذلك "لديهم وقت خمول مرتفع"، بينما اعتبر من قضوا ساعات أقل "لديهم وقت خمول منخفض".وبغض النظر عن مدة بقاء المشارك في الدراسة خاملًا، اكتشف الباحثون أن 50% من الفوائد تظهر عند المشي ما بين 4000 و4500 خطوة يوميًا.وكتب عالم الصحة السكانية ماثيو أحمدي، من جامعة سيدني: "أي عدد من الخطوات اليومية يزيد عن الحد المرجعي البالغ 2200 خطوة يوميًا، ارتبط بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، سواءً كان قليل الحركة أو كثيرها".وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، إلى أن المشي ما بين 9000 و10000 خطوة يوميًا يخفض خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.التمارين اليومية تحمي من الخرف... والرياضة تعزز نشاط الدماغ لمدة 24 ساعةأسلوب محدد لممارسة الرياضة يضاعف من نتائجها وفوائدها
https://sarabic.ae/20241225/دراسة-تكشف-عدد-الخطوات-التي-تحتاجها-يوميا-لتجنب-الاكتئاب--1096172914.html
https://sarabic.ae/20241226/دراسة-ساعة-مشي-يوميا-قد-تطيل-العمر-6-ساعات-1096197216.html
https://sarabic.ae/20241119/كثرة-الجلوس-تهديد-صامت-لصحة-القلب-1094962369.html
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علوم, الصحة, تمارين, تمارين رياضية, أمراض القلب والسكري والضغط, كسل, الكسل
علوم, الصحة, تمارين, تمارين رياضية, أمراض القلب والسكري والضغط, كسل, الكسل

دراسة تكشف عن العدد الأمثل للخطوات اليومية للتعويض عن آثار الجلوس الضارة

15:05 GMT 24.04.2025
CC0 / Pixabay / رياضة المشي
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
CC0 / Pixabay /
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن عدد الخطوات اليومية التي نحتاجها للتخلص من آثار الجلوس الضارة.
تزداد أنماط الحياة الخاملة شيوعًا ونعلم أنها مرتبطة بارتفاع احتمالات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وقصر العمر. وتكون هذه المخاطر أقل لدى الأشخاص الذين يمشون بوتيرة أسرع وأعلى.
ووجد فريق دولي من الباحثين أنه حتى أكثرنا خمولًا يمكنه تجنب الآثار الضارة للجلوس من خلال زيادة عدد الخطوات يوميًا.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من خمول شديد قادرين على تعويض هذه المخاطر الصحية المقلقة من خلال زيادة عدد الخطوات يوميًا.
صورة لفتاة تمارس رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
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دراسة تكشف عدد الخطوات التي تحتاجها يوميا لتجنب الاكتئاب
25 ديسمبر 2024, 12:20 GMT
وبيّنت الدراسة، أنه كلما زادت خطوات المشاركين في البحث، بغض النظر عن مدى خمولهم، قل خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وحتى الوفاة المبكرة.
لذا، فإن العاملين في وظائف مكتبية ليسوا في خطر دائم، مع أن الباحثين يؤكدون على أهمية محاولة تقليل وقت الخمول بشكل عام.

وحلل العلماء بيانات 72,174 متطوعًا على مدى 30 عامًا، وارتدى المشاركون أجهزة قياس تسارع المعصم لمدة 7 أيام لتقدير مستويات نشاطهم البدني، مثل عدد الخطوات التي يخطونها والوقت الذي يقضونه جالسين عادة.

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دراسة: ساعة مشي يوميا قد تطيل العمر 6 ساعات
26 ديسمبر 2024, 07:55 GMT
وبلغ متوسط ​​الوقت الذي قضاه المشاركون في الدراسة جالسين 10.6 ساعات يوميا، لذا اعتبر من قضوا وقتًا أطول من ذلك "لديهم وقت خمول مرتفع"، بينما اعتبر من قضوا ساعات أقل "لديهم وقت خمول منخفض".

ووجد الفريق أن المشي ما بين 9000 و10000 خطوة يوميًا يعد الخيار الأمثل لمواجهة نمط الحياة قليل الحركة، حيث يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21%، وخطر الوفاة بنسبة 39%.

وبغض النظر عن مدة بقاء المشارك في الدراسة خاملًا، اكتشف الباحثون أن 50% من الفوائد تظهر عند المشي ما بين 4000 و4500 خطوة يوميًا.
مجموعة من كبار السن يلعبون لعبة اللوتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
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كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب
19 نوفمبر 2024, 13:42 GMT
وكتب عالم الصحة السكانية ماثيو أحمدي، من جامعة سيدني: "أي عدد من الخطوات اليومية يزيد عن الحد المرجعي البالغ 2200 خطوة يوميًا، ارتبط بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، سواءً كان قليل الحركة أو كثيرها".
وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، إلى أن المشي ما بين 9000 و10000 خطوة يوميًا يخفض خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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