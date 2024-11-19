كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241119/كثرة-الجلوس-تهديد-صامت-لصحة-القلب-1094962369.html
كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب
كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب
سبوتنيك عربي
هل يمكن أن يكون عملك المكتبي سبباً في إلحاق الضرر بقلبك بصمت؟ كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى "ماساتشوستس" في جامعة هارفارد، أن السلوك المستقر لفترات... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:42+0000
2024-11-19T13:42+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104515/60/1045156089_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e4cd7ef14a97afcf850c415b5240e440.jpg
وتسلط النتائج الضوء على الأهمية الحاسمة لتقليل وقت الجلوس لمنع فشل القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.الجلوس وخطر الإصابة بأمراض القلبوقد قامت الدراسة، التي قادها الدكتور إيزيماماكا أجوفو، دكتور في أمراض القلب بتحليل بيانات من 89530 مشاركًا في بنك المملكة المتحدة الحيوي، ارتدى المشاركون أجهزة تتبع النشاط لمدة أسبوع، مما سمح للباحثين بقياس وقت الخمول وارتباطه بأربع نتائج قلبية وعائية رئيسية: الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والوفاة القلبية الوعائية.ومن المثير للاهتمام أن الالتزام بـ 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيًا، كما توصي الإرشادات، لا يعوض هذه المخاطر إلا جزئيًا.وأشار الدكتور أجوفو إلى أن "خطر الخمول لا يزال قائمًا حتى بين الأشخاص الذين كانوا نشطين بدنيًا، وهو أمر مهم لأن العديد منا يجلسون كثيرًا ويعتقدون أنه إذا تمكنا من الخروج في نهاية اليوم وممارسة بعض التمارين الرياضية، فيمكننا موازنة ذلك. ومع ذلك، وجدنا أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك".ما هي مدة الجلوس التي تعتبر كثيرة؟وقد حددت الدراسة حدًا حرجًا: 10.6 ساعة من الجلوس يوميًا. وعند هذا المستوى، زاد خطر الإصابة بقصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل حاد. وفي حين ساعد النشاط البدني في التخفيف من مخاطر الرجفان الأذيني والنوبات القلبية، إلا أنه كان أقل فعالية في علاج قصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.ومن المشجع أن الدراسة وجدت أن استبدال 30 دقيقة فقط من وقت الجلوس بنشاط خفيف أو معتدل يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر. على سبيل المثال، أدى إعادة تخصيص 30 دقيقة من الجلوس لأنشطة أخرى إلى تقليل خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 7% والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%.التداعيات على الصحة العامةولهذه النتائج آثار واسعة النطاق على إرشادات الصحة العامة. وفي حين أن ممارسة الرياضة أمر حيوي، فإن الدراسة تؤكد على الأهمية المنفصلة لتقليل وقت الجلوس.وبحسب مجلة " sciencedirect" فإن الأبحاث المستقبلية تهدف إلى استكشاف التأثيرات طويلة المدى للسلوك المستقر على الأمراض المختلفة وفعالية التدخلات الصحية العامة المصممة لتقليل وقت الجلوس.البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20241119/جسم-الإنسان-يمتص-الفيتامينات-من-الهواء-دراسة-تقلب-الموازين---1094942374.html
https://sarabic.ae/20241118/روسيا-تعلن-عن-اختبارات-سريرية-لدواء-مضاد-لسرطان-الدم-1094917596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104515/60/1045156089_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_d711f45c3e2dcdc0e5c889d89ee0fe67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب

13:42 GMT 19.11.2024
© Depositphotos.com / SeventyFourمجموعة من كبار السن يلعبون لعبة اللوتو
مجموعة من كبار السن يلعبون لعبة اللوتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Depositphotos.com / SeventyFour
تابعنا عبر
هل يمكن أن يكون عملك المكتبي سبباً في إلحاق الضرر بقلبك بصمت؟ كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى "ماساتشوستس" في جامعة هارفارد، أن السلوك المستقر لفترات طويلة يشكل عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، حتى بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.
وتسلط النتائج الضوء على الأهمية الحاسمة لتقليل وقت الجلوس لمنع فشل القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الجلوس وخطر الإصابة بأمراض القلب

وقد قامت الدراسة، التي قادها الدكتور إيزيماماكا أجوفو، دكتور في أمراض القلب بتحليل بيانات من 89530 مشاركًا في بنك المملكة المتحدة الحيوي، ارتدى المشاركون أجهزة تتبع النشاط لمدة أسبوع، مما سمح للباحثين بقياس وقت الخمول وارتباطه بأربع نتائج قلبية وعائية رئيسية: الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والوفاة القلبية الوعائية.

وباستخدام خوارزمية التعلم الآلي، صنف الفريق السلوك المستقر، والذي تم تعريفه بأنه أنشطة منخفضة الطاقة أثناء الجلوس أو الاستلقاء (باستثناء النوم). ووجدوا أن الأفراد الذين جلسوا لأكثر من 10.6 ساعة يوميًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 40-60% للإصابة بقصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن جلسوا أقل.

ومن المثير للاهتمام أن الالتزام بـ 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيًا، كما توصي الإرشادات، لا يعوض هذه المخاطر إلا جزئيًا.
امرأة تأخذ جرعة من الفيتامينات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مجتمع
جسم الإنسان يمتص الفيتامينات من الهواء... دراسة تقلب الموازين
08:59 GMT
وأشار الدكتور أجوفو إلى أن "خطر الخمول لا يزال قائمًا حتى بين الأشخاص الذين كانوا نشطين بدنيًا، وهو أمر مهم لأن العديد منا يجلسون كثيرًا ويعتقدون أنه إذا تمكنا من الخروج في نهاية اليوم وممارسة بعض التمارين الرياضية، فيمكننا موازنة ذلك. ومع ذلك، وجدنا أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك".

ما هي مدة الجلوس التي تعتبر كثيرة؟

وقد حددت الدراسة حدًا حرجًا: 10.6 ساعة من الجلوس يوميًا. وعند هذا المستوى، زاد خطر الإصابة بقصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل حاد. وفي حين ساعد النشاط البدني في التخفيف من مخاطر الرجفان الأذيني والنوبات القلبية، إلا أنه كان أقل فعالية في علاج قصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الدكتور شان خورشيد، دكتور في الطب، وماجستير في الصحة العامة، والمشارك في الدراسة واختصاصي فيزيولوجيا الكهرباء في مستشفى ماساتشوستس العام، على أهمية تقليل وقت الجلوس، قائلاً: "تدعم بياناتنا فكرة أنه من الأفضل دائمًا تقليل الجلوس والتحرك أكثر لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن تجنب الجلوس المفرط مهم بشكل خاص لتقليل خطر الإصابة بقصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".

ومن المشجع أن الدراسة وجدت أن استبدال 30 دقيقة فقط من وقت الجلوس بنشاط خفيف أو معتدل يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر. على سبيل المثال، أدى إعادة تخصيص 30 دقيقة من الجلوس لأنشطة أخرى إلى تقليل خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 7% والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%.
عينات دم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
روسيا تعلن عن اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان الدم
أمس, 14:37 GMT

التداعيات على الصحة العامة

ولهذه النتائج آثار واسعة النطاق على إرشادات الصحة العامة. وفي حين أن ممارسة الرياضة أمر حيوي، فإن الدراسة تؤكد على الأهمية المنفصلة لتقليل وقت الجلوس.

وأوضح الدكتور باتريك إلينور، مدير مركز "كوريجان ماينهان" للقلب في مستشفى ماساتشوستس العام، إن "ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية، ولكن تجنب الجلوس المفرط يبدو مهمًا بشكل منفصل. ونأمل أن يتمكن هذا العمل من تمكين المرضى ومقدمي الرعاية من خلال تقديم طريقة أخرى للاستفادة من سلوكيات الحركة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية".

وبحسب مجلة " sciencedirect" فإن الأبحاث المستقبلية تهدف إلى استكشاف التأثيرات طويلة المدى للسلوك المستقر على الأمراض المختلفة وفعالية التدخلات الصحية العامة المصممة لتقليل وقت الجلوس.
البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف
"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала