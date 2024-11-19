https://sarabic.ae/20241119/كثرة-الجلوس-تهديد-صامت-لصحة-القلب-1094962369.html

كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب

كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب

سبوتنيك عربي

هل يمكن أن يكون عملك المكتبي سبباً في إلحاق الضرر بقلبك بصمت؟ كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى "ماساتشوستس" في جامعة هارفارد، أن السلوك المستقر لفترات... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T13:42+0000

2024-11-19T13:42+0000

2024-11-19T13:42+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وتسلط النتائج الضوء على الأهمية الحاسمة لتقليل وقت الجلوس لمنع فشل القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.الجلوس وخطر الإصابة بأمراض القلبوقد قامت الدراسة، التي قادها الدكتور إيزيماماكا أجوفو، دكتور في أمراض القلب بتحليل بيانات من 89530 مشاركًا في بنك المملكة المتحدة الحيوي، ارتدى المشاركون أجهزة تتبع النشاط لمدة أسبوع، مما سمح للباحثين بقياس وقت الخمول وارتباطه بأربع نتائج قلبية وعائية رئيسية: الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والوفاة القلبية الوعائية.ومن المثير للاهتمام أن الالتزام بـ 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيًا، كما توصي الإرشادات، لا يعوض هذه المخاطر إلا جزئيًا.وأشار الدكتور أجوفو إلى أن "خطر الخمول لا يزال قائمًا حتى بين الأشخاص الذين كانوا نشطين بدنيًا، وهو أمر مهم لأن العديد منا يجلسون كثيرًا ويعتقدون أنه إذا تمكنا من الخروج في نهاية اليوم وممارسة بعض التمارين الرياضية، فيمكننا موازنة ذلك. ومع ذلك، وجدنا أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك".ما هي مدة الجلوس التي تعتبر كثيرة؟وقد حددت الدراسة حدًا حرجًا: 10.6 ساعة من الجلوس يوميًا. وعند هذا المستوى، زاد خطر الإصابة بقصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل حاد. وفي حين ساعد النشاط البدني في التخفيف من مخاطر الرجفان الأذيني والنوبات القلبية، إلا أنه كان أقل فعالية في علاج قصور القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.ومن المشجع أن الدراسة وجدت أن استبدال 30 دقيقة فقط من وقت الجلوس بنشاط خفيف أو معتدل يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر. على سبيل المثال، أدى إعادة تخصيص 30 دقيقة من الجلوس لأنشطة أخرى إلى تقليل خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 7% والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9%.التداعيات على الصحة العامةولهذه النتائج آثار واسعة النطاق على إرشادات الصحة العامة. وفي حين أن ممارسة الرياضة أمر حيوي، فإن الدراسة تؤكد على الأهمية المنفصلة لتقليل وقت الجلوس.وبحسب مجلة " sciencedirect" فإن الأبحاث المستقبلية تهدف إلى استكشاف التأثيرات طويلة المدى للسلوك المستقر على الأمراض المختلفة وفعالية التدخلات الصحية العامة المصممة لتقليل وقت الجلوس.البحر المتوسط يتحول إلى حوض ملحي ضخم... تاريخ "قلب الشرق" ينذر بمستقبل مخيف"نذير شؤم"... انهيار هرم أثري ضخم وتحوله إلى ركام... صور وفيديو

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