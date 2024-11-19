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https://sarabic.ae/20241119/جسم-الإنسان-يمتص-الفيتامينات-من-الهواء-دراسة-تقلب-الموازين---1094942374.html
جسم الإنسان يمتص الفيتامينات من الهواء... دراسة تقلب الموازين
جسم الإنسان يمتص الفيتامينات من الهواء... دراسة تقلب الموازين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن قدرة أجسامنا على امتصاص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات مباشرة من الهواء. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T08:59+0000
2024-11-19T08:59+0000
مجتمع
علوم
الصحة
فيتامين د
الهواء
الأوكسجين
أطعمة
أطعمة
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نحن نستنشق حوالي 9000 لتر من الهواء يوميًا و438 مليون لتر في العمر. وعلى عكس الأكل، لا يتوقف التنفس أبدًا. إن تعرضنا لمكونات الهواء، حتى في تركيزات صغيرة للغاية، يتراكم مع مرور الوقت.حتى الآن، ركزت معظم الأبحاث حول التأثيرات الصحية للهواء على التلوث. وينصب التركيز على تصفية ما هو ضار، بدلاً مما يمكن أن يكون مفيدًا. وأيضًا، نظرًا لأن نفسًا واحدًا يحتوي على كميات ضئيلة من العناصر الغذائية، فإنه لم يبدو ذا معنى.التنفس يكمل نظامنا الغذائي بالعناصر الغذائية الأساسية مثل اليود والزنك والمنغنيز وبعض الفيتامينات.الأوكسجين، على سبيل المثال، هو من الناحية الفنية "مادة مغذية - مادة كيميائية" يحتاجها الجسم لدعم الوظائف الأساسية، لكن نحن لا نشير إليه بهذه الطريقة لأننا نتنفسه، بدلاً من تناوله.وتستطيع الرئتان امتصاص جزيئات أكبر بكثير من الأمعاء بـ260 مرة أكبر، ويتم امتصاص هذه الجزيئات في مجرى الدم والدماغ.وتدخل الأدوية التي يمكن استنشاقها (مثل الكوكايين والنيكوتين، على سبيل المثال) إلى الجسم في غضون ثوانٍ. وإنها فعالة بتركيزات أقل بكثير مما قد تكون مطلوبة إذا تم تناولها عن طريق الفم.وأظهرت الأبحاث التي أجريت في ستينيات القرن العشرين أن العاملين في مجال غسيل الملابس المعرضين لليود في الهواء لديهم مستويات أعلى من اليود في الدم والبول.وهذا يشير إلى أن اليود الموجود في الجو يمكن أن يساعد في تكملة اليود الغذائي. وهذا يجعله عنصراً غذائياً يمكن لأجسامنا امتصاصه عن طريق التنفس.يمكن أن يدخل المنغنيز والزنك إلى المخ من خلال الخلايا العصبية التي تستشعر الرائحة في الأنف. المنغنيز عنصر غذائي أساسي، ولكن الكثير منه يمكن أن يضر المخ. ويلاحظ هذا لدى عمال اللحام، الذين يتعرضون لمستويات عالية من الهواء ولديهم مستويات ضارة من تراكم المنغنيز.أظهرت الأبحاث المنشورة منذ أكثر من 70 عامًا أن فيتامين "ب-12" المستنشق يمكن أن يعالج نقص فيتامين "ب-12". وهذا مهم للغاية للأشخاص الذين يعانون من معدلات عالية من نقص فيتامين "ب-12"، مثل النباتيين وكبار السن والمصابين بمرض السكري والذين يتناولون الكحوليات بشكل مفرط.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فما زلنا نحتاج إلى معرفة مكونات الهواء المفيدة للصحة، والتي يمكن تصنيفها على أنها مغذيات جوية، ودراستها في تجارب خاضعة للرقابة لتحديد الجرعة والسلامة والمساهمة في النظام الغذائي.دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمربين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة
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https://sarabic.ae/20240828/-علماء-روس-يطورون-جهازا-لقياس-تركيز-الأوكسجين-في-الدم-1092182447.html
https://sarabic.ae/20240111/فوائد-فيتامين-د-للشعر-1084875744.html
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علوم, الصحة, فيتامين د, الهواء, الأوكسجين, أطعمة, أطعمة
علوم, الصحة, فيتامين د, الهواء, الأوكسجين, أطعمة, أطعمة

جسم الإنسان يمتص الفيتامينات من الهواء... دراسة تقلب الموازين

08:59 GMT 19.11.2024
© Getty Images / pidjoeامرأة تأخذ جرعة من الفيتامينات
امرأة تأخذ جرعة من الفيتامينات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / pidjoe
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن قدرة أجسامنا على امتصاص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات مباشرة من الهواء.
نحن نستنشق حوالي 9000 لتر من الهواء يوميًا و438 مليون لتر في العمر. وعلى عكس الأكل، لا يتوقف التنفس أبدًا. إن تعرضنا لمكونات الهواء، حتى في تركيزات صغيرة للغاية، يتراكم مع مرور الوقت.
حتى الآن، ركزت معظم الأبحاث حول التأثيرات الصحية للهواء على التلوث. وينصب التركيز على تصفية ما هو ضار، بدلاً مما يمكن أن يكون مفيدًا. وأيضًا، نظرًا لأن نفسًا واحدًا يحتوي على كميات ضئيلة من العناصر الغذائية، فإنه لم يبدو ذا معنى.
التنفس يكمل نظامنا الغذائي بالعناصر الغذائية الأساسية مثل اليود والزنك والمنغنيز وبعض الفيتامينات.

وبحسب الدراسة، يطلق على هذه العناصر الغذائية المستنشقة اسم "العناصر الغذائية الهوائية"، لتمييزها عن "العناصر الغذائية المعوية" التي تمتصها الأمعاء.

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الأوكسجين، على سبيل المثال، هو من الناحية الفنية "مادة مغذية - مادة كيميائية" يحتاجها الجسم لدعم الوظائف الأساسية، لكن نحن لا نشير إليه بهذه الطريقة لأننا نتنفسه، بدلاً من تناوله.
تدخل المغذيات الهوائية أجسامنا عن طريق امتصاصها من خلال شبكات من الأوعية الدموية الدقيقة في الأنف والرئتين والظهارة الشمية (المنطقة التي يتم فيها اكتشاف الرائحة) والبلعوم.
وتستطيع الرئتان امتصاص جزيئات أكبر بكثير من الأمعاء بـ260 مرة أكبر، ويتم امتصاص هذه الجزيئات في مجرى الدم والدماغ.
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وتدخل الأدوية التي يمكن استنشاقها (مثل الكوكايين والنيكوتين، على سبيل المثال) إلى الجسم في غضون ثوانٍ. وإنها فعالة بتركيزات أقل بكثير مما قد تكون مطلوبة إذا تم تناولها عن طريق الفم.
وفي المقابل، تقوم الأمعاء بتفكيك المواد إلى أصغر أجزائها باستخدام الإنزيمات والأحماض. وبمجرد دخولها إلى مجرى الدم، يتم استقلابها وإزالة السموم منها بواسطة الكبد.
وأظهرت الأبحاث التي أجريت في ستينيات القرن العشرين أن العاملين في مجال غسيل الملابس المعرضين لليود في الهواء لديهم مستويات أعلى من اليود في الدم والبول.
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وهذا يشير إلى أن اليود الموجود في الجو يمكن أن يساعد في تكملة اليود الغذائي. وهذا يجعله عنصراً غذائياً يمكن لأجسامنا امتصاصه عن طريق التنفس.
يمكن أن يدخل المنغنيز والزنك إلى المخ من خلال الخلايا العصبية التي تستشعر الرائحة في الأنف. المنغنيز عنصر غذائي أساسي، ولكن الكثير منه يمكن أن يضر المخ. ويلاحظ هذا لدى عمال اللحام، الذين يتعرضون لمستويات عالية من الهواء ولديهم مستويات ضارة من تراكم المنغنيز.
تحتوي الأهداب (الهياكل الشبيهة بالشعر) في الجهاز الشمي والجهاز التنفسي على مستقبلات خاصة يمكنها الارتباط بمجموعة من المغذيات الجوية المحتملة الأخرى. وتشمل هذه المغذيات مثل الكولين، و"فيتامين سي"، والكالسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والحديد، وحتى الأحماض الأمينية.
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أظهرت الأبحاث المنشورة منذ أكثر من 70 عامًا أن فيتامين "ب-12" المستنشق يمكن أن يعالج نقص فيتامين "ب-12". وهذا مهم للغاية للأشخاص الذين يعانون من معدلات عالية من نقص فيتامين "ب-12"، مثل النباتيين وكبار السن والمصابين بمرض السكري والذين يتناولون الكحوليات بشكل مفرط.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فما زلنا نحتاج إلى معرفة مكونات الهواء المفيدة للصحة، والتي يمكن تصنيفها على أنها مغذيات جوية، ودراستها في تجارب خاضعة للرقابة لتحديد الجرعة والسلامة والمساهمة في النظام الغذائي.
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