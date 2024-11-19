https://sarabic.ae/20241119/جسم-الإنسان-يمتص-الفيتامينات-من-الهواء-دراسة-تقلب-الموازين---1094942374.html

جسم الإنسان يمتص الفيتامينات من الهواء... دراسة تقلب الموازين

جسم الإنسان يمتص الفيتامينات من الهواء... دراسة تقلب الموازين

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن قدرة أجسامنا على امتصاص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات مباشرة من الهواء. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T08:59+0000

2024-11-19T08:59+0000

2024-11-19T08:59+0000

مجتمع

علوم

الصحة

فيتامين د

الهواء

الأوكسجين

أطعمة

أطعمة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094942014_0:301:2746:1845_1920x0_80_0_0_70d188789f6550ce2b391c1ea804b2e2.jpg

نحن نستنشق حوالي 9000 لتر من الهواء يوميًا و438 مليون لتر في العمر. وعلى عكس الأكل، لا يتوقف التنفس أبدًا. إن تعرضنا لمكونات الهواء، حتى في تركيزات صغيرة للغاية، يتراكم مع مرور الوقت.حتى الآن، ركزت معظم الأبحاث حول التأثيرات الصحية للهواء على التلوث. وينصب التركيز على تصفية ما هو ضار، بدلاً مما يمكن أن يكون مفيدًا. وأيضًا، نظرًا لأن نفسًا واحدًا يحتوي على كميات ضئيلة من العناصر الغذائية، فإنه لم يبدو ذا معنى.التنفس يكمل نظامنا الغذائي بالعناصر الغذائية الأساسية مثل اليود والزنك والمنغنيز وبعض الفيتامينات.الأوكسجين، على سبيل المثال، هو من الناحية الفنية "مادة مغذية - مادة كيميائية" يحتاجها الجسم لدعم الوظائف الأساسية، لكن نحن لا نشير إليه بهذه الطريقة لأننا نتنفسه، بدلاً من تناوله.وتستطيع الرئتان امتصاص جزيئات أكبر بكثير من الأمعاء بـ260 مرة أكبر، ويتم امتصاص هذه الجزيئات في مجرى الدم والدماغ.وتدخل الأدوية التي يمكن استنشاقها (مثل الكوكايين والنيكوتين، على سبيل المثال) إلى الجسم في غضون ثوانٍ. وإنها فعالة بتركيزات أقل بكثير مما قد تكون مطلوبة إذا تم تناولها عن طريق الفم.وأظهرت الأبحاث التي أجريت في ستينيات القرن العشرين أن العاملين في مجال غسيل الملابس المعرضين لليود في الهواء لديهم مستويات أعلى من اليود في الدم والبول.وهذا يشير إلى أن اليود الموجود في الجو يمكن أن يساعد في تكملة اليود الغذائي. وهذا يجعله عنصراً غذائياً يمكن لأجسامنا امتصاصه عن طريق التنفس.يمكن أن يدخل المنغنيز والزنك إلى المخ من خلال الخلايا العصبية التي تستشعر الرائحة في الأنف. المنغنيز عنصر غذائي أساسي، ولكن الكثير منه يمكن أن يضر المخ. ويلاحظ هذا لدى عمال اللحام، الذين يتعرضون لمستويات عالية من الهواء ولديهم مستويات ضارة من تراكم المنغنيز.أظهرت الأبحاث المنشورة منذ أكثر من 70 عامًا أن فيتامين "ب-12" المستنشق يمكن أن يعالج نقص فيتامين "ب-12". وهذا مهم للغاية للأشخاص الذين يعانون من معدلات عالية من نقص فيتامين "ب-12"، مثل النباتيين وكبار السن والمصابين بمرض السكري والذين يتناولون الكحوليات بشكل مفرط.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فما زلنا نحتاج إلى معرفة مكونات الهواء المفيدة للصحة، والتي يمكن تصنيفها على أنها مغذيات جوية، ودراستها في تجارب خاضعة للرقابة لتحديد الجرعة والسلامة والمساهمة في النظام الغذائي.دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمربين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحة

https://sarabic.ae/20241103/دراسة-نقص-فيتامين-د-قد-يؤدي-إلى-الإصابة-بأمراض-المناعة-الذاتية-1094458639.html

https://sarabic.ae/20240828/-علماء-روس-يطورون-جهازا-لقياس-تركيز-الأوكسجين-في-الدم-1092182447.html

https://sarabic.ae/20240111/فوائد-فيتامين-د-للشعر-1084875744.html

https://sarabic.ae/20241109/دراسة-تكشف-عن-5-مؤشرات-لهشاشة-العظام--1094627242.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, فيتامين د, الهواء, الأوكسجين, أطعمة, أطعمة