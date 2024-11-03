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https://sarabic.ae/20241103/دراسة-نقص-فيتامين-د-قد-يؤدي-إلى-الإصابة-بأمراض-المناعة-الذاتية-1094458639.html
دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
سبوتنيك عربي
كشف فريق من العلماء في جامعة "ماكجيل" في كندا، عن أن نقص "فيتامين د" في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز المناعي للجسم. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T20:10+0000
2024-11-03T20:10+0000
مجتمع
علوم
الصحة
فيتامين د
المناعة
مناعة
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قام العلماء بإجراء مجموعة من تقنيات التحليل لإلقاء نظرة فاحصة على الفئران المعدلة وراثيًا التي لا تنتج "فيتامين د" بشكل طبيعي.ووجدوا أن الغدة الزعترية (العضو الصغير الذي يدرب جهاز المناعة لدينا) تتقدم في العمر بشكل أسرع في هذه الفئران، مما يسمح للخلايا المناعية التي تهاجم نفسها بالتفشي.الغدة الزعترية لها دور مهم في تثقيف قوة دفاع الخلايا التائية في أجسامنا بعدم مهاجمة الخلايا السليمة، ونعلم أن "فيتامين د" مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه العملية أيضًا.وقد انتهى الأمر بالفئران غير القادرة على إنتاج "فيتامين د" إلى غدة زعترية أصغر حجمًا وتحتوي على عدد أقل من الخلايا. وكانت هناك أيضًا علامات بيولوجية للشيخوخة المبكرة في العضو، ومستويات أقل من منظم المناعة الذاتية الرئيسي.وهذا يوضح كيف يمكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" إلى حماية أقل ضد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم خلاياه عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية.يعتقد الخبراء أن "فيتامين د" مهم بشكل خاص عند الأطفال، حيث يحدث تدريب الخلايا التائية المهم للغاية في الغدة الزعترية حتى سن العشرين. ومع تقدمنا ​​​​في السن، تبدو فوائد "فيتامين د" أقل وضوحًا.ولا يزال هناك بعض الجدل حول فعالية مكملات "فيتامين د"، على الرغم من أن الإجماع العام هو أنها يمكن أن تكون مفيدة إذا كان الفرد يعاني من نقص "فيتامين د".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه لم يتم إثبات ذلك إلا في الفئران حتى الآن، ولكن الغدة الزعترية لدينا تعمل بطريقة مماثلة، لذلك هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن نفس العمليات البيولوجية تلعب دورًا في البشر.خبير يكشف عن المنتجات والعلاجات التي تساعد في الحد من تساقط الشعربمناسبة اليوم الدولي للمسنين... 10 أطعمة تدعم شبابك بعد سن الـ40
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https://sarabic.ae/20240123/بحث-ضخم-يحطم-أسطورة-أفضل-فيتامين-للإنسان-1085312260.html
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علوم, الصحة, فيتامين د, المناعة, مناعة
علوم, الصحة, فيتامين د, المناعة, مناعة

دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

20:10 GMT 03.11.2024
CC0 / PublicDomainPictures / vitamine Dفيتامين د
فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
تابعنا عبر
كشف فريق من العلماء في جامعة "ماكجيل" في كندا، عن أن نقص "فيتامين د" في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز المناعي للجسم.
قام العلماء بإجراء مجموعة من تقنيات التحليل لإلقاء نظرة فاحصة على الفئران المعدلة وراثيًا التي لا تنتج "فيتامين د" بشكل طبيعي.
ووجدوا أن الغدة الزعترية (العضو الصغير الذي يدرب جهاز المناعة لدينا) تتقدم في العمر بشكل أسرع في هذه الفئران، مما يسمح للخلايا المناعية التي تهاجم نفسها بالتفشي.
الغدة الزعترية لها دور مهم في تثقيف قوة دفاع الخلايا التائية في أجسامنا بعدم مهاجمة الخلايا السليمة، ونعلم أن "فيتامين د" مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه العملية أيضًا.
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يقول عالم وظائف الأعضاء في جامعة ماكجيل، جون وايت: "إن نتائجنا تجلب وضوحًا جديدًا لهذا الارتباط ويمكن أن تؤدي إلى استراتيجيات جديدة للوقاية من أمراض المناعة الذاتية".

وقد انتهى الأمر بالفئران غير القادرة على إنتاج "فيتامين د" إلى غدة زعترية أصغر حجمًا وتحتوي على عدد أقل من الخلايا. وكانت هناك أيضًا علامات بيولوجية للشيخوخة المبكرة في العضو، ومستويات أقل من منظم المناعة الذاتية الرئيسي.
وهذا يوضح كيف يمكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" إلى حماية أقل ضد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم خلاياه عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
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يقول وايت: "إن الغدة الزعترية المتقدمة في السن تؤدي إلى تسرب الجهاز المناعي. وهذا يعني أن الغدة الزعترية تصبح أقل فعالية في تصفية الخلايا المناعية التي يمكن أن تهاجم الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع الأول".
يعتقد الخبراء أن "فيتامين د" مهم بشكل خاص عند الأطفال، حيث يحدث تدريب الخلايا التائية المهم للغاية في الغدة الزعترية حتى سن العشرين. ومع تقدمنا ​​​​في السن، تبدو فوائد "فيتامين د" أقل وضوحًا.
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ولا يزال هناك بعض الجدل حول فعالية مكملات "فيتامين د"، على الرغم من أن الإجماع العام هو أنها يمكن أن تكون مفيدة إذا كان الفرد يعاني من نقص "فيتامين د".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه لم يتم إثبات ذلك إلا في الفئران حتى الآن، ولكن الغدة الزعترية لدينا تعمل بطريقة مماثلة، لذلك هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن نفس العمليات البيولوجية تلعب دورًا في البشر.
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