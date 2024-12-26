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https://sarabic.ae/20241226/أسلوب-محدد-لممارسة-الرياضة-يضاعف-من-نتائجها-وفوائدها----1096214046.html
أسلوب محدد لممارسة الرياضة يضاعف من نتائجها وفوائدها
أسلوب محدد لممارسة الرياضة يضاعف من نتائجها وفوائدها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن أساليب محددة في أداء التمارين الرياضة، وذلك لزيادة فائدتها. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T12:57+0000
2024-12-26T12:57+0000
مجتمع
علوم
الصحة
تمارين
تمارين رياضية
ممارسة التمارين الرياضة
رياضة
أمراض القلب والسكري والضغط
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وأشارت الدراسة إلى أن التمارين الرياضية، التي نمارسها يجب أن تسبب الإجهاد، وهذا يضع ضغطًا على الجسم، الذي بدوره يعود على الصحة بفوائد أكبر.إن الإجهاد هو ما يدفع أجسامنا إلى الاستجابة والتطور وعندما يكون العامل المسبب للإجهاد هو ممارسة الرياضة، فإن الاستجابة تكون التعب.إن التعب هو في الواقع سر التكيف البدني، فكلما زاد التعب، زادت إمكانية التكيف وتحسنت لياقتك البدنية، وعندما نتكيف فسيولوجيًا، فإننا نعدل "نقطة الضبط" التوازنية لدينا وهذا يعني أن الحد الأدنى من الإجهاد الذي يحتاجه جسمنا لإحداث استجابة التعب يزداد.وهناك 3 طرق أساسية لتحقيق "الحمل الزائد التدريجي"، زيادة شدة التمرين أو زيادة وتيرة جلسات التدريب أو زيادة مدة كل تمرين.ولزيادة شدة تمارينك، يمكنك إما زيادة متطلبات التمرين أو التلاعب بفترة التعافي، مثل تقليل وقت التعافي بين التمارين. ونوّهت الدراسة إلى أنه خلال فترة التعافي، وليس التمرين الفعلي، تحدث التطورات في جسم الرياضي. وأكدت الدراسة أن مجرد ممارسة التمارين عالية الكثافة ليس هو الحل لتحسين لياقتك وصحتك، فأنت بحاجة إلى ممارسة مجموعة من التمارين منخفضة ومتوسطة وعالية الكثافة لتعزيز مجموعة من التكيفات الفسيولوجية.وستكون هناك بالطبع فترة أولية للتكيف بسبب التحديات الجديدة التي تُفرض على جسمك، ولكن ما لم يتم تطبيق "التحميل الزائد التدريجي"، فلن يتم الحفاظ على هذه التغييرات إلا في أفضل الأحوال. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى فقدان مكاسب اللياقة البدنية، ما يعيدنا في النهاية إلى حيث بدأنا.وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كنت تريد الحفاظ على لياقتك، فقم بتغيير تمارينك كل 4-6 أسابيع (إما عن طريق زيادة الكثافة أو تعديل التمارين)، وقم بمزيج من الأنشطة المختلفة (بما في ذلك رفع الأثقال وتمارين تقوية القلب والأوعية الدموية)، وتتبع لياقتك حتى تعرف متى يحين وقت تغيير تمرينك مرة أخرى.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الاستمرار في نفس التمرين قد يبدو أسهل طريقة للبقاء نشطًا بدنيًا، إلا أنه قد يعمل ضدك على المدى الطويل.كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلبدراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
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علوم, الصحة, تمارين, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة, رياضة, أمراض القلب والسكري والضغط
علوم, الصحة, تمارين, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة, رياضة, أمراض القلب والسكري والضغط

أسلوب محدد لممارسة الرياضة يضاعف من نتائجها وفوائدها

12:57 GMT 26.12.2024
© Getty Images / Thomas Barwickصورة لمجموعة من الشبان يقومون بأداء بتمارين رياضية
صورة لمجموعة من الشبان يقومون بأداء بتمارين رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Thomas Barwick
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن أساليب محددة في أداء التمارين الرياضة، وذلك لزيادة فائدتها.
وأشارت الدراسة إلى أن التمارين الرياضية، التي نمارسها يجب أن تسبب الإجهاد، وهذا يضع ضغطًا على الجسم، الذي بدوره يعود على الصحة بفوائد أكبر.
إن الإجهاد هو ما يدفع أجسامنا إلى الاستجابة والتطور وعندما يكون العامل المسبب للإجهاد هو ممارسة الرياضة، فإن الاستجابة تكون التعب.

وكلما زاد الإجهاد الذي يفرضه التمرين على أجسامنا، زاد التعب الذي يسببه. وبمجرد إزالة الإجهاد، على سبيل المثال، عندما نأخذ يوم راحة بين التدريبات، يبدأ التعب في التبدد، ومن ثم تبدأ ملاحظة التطور في عضلات الجسم.

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إن التعب هو في الواقع سر التكيف البدني، فكلما زاد التعب، زادت إمكانية التكيف وتحسنت لياقتك البدنية، وعندما نتكيف فسيولوجيًا، فإننا نعدل "نقطة الضبط" التوازنية لدينا وهذا يعني أن الحد الأدنى من الإجهاد الذي يحتاجه جسمنا لإحداث استجابة التعب يزداد.

لذا، من أجل مواصلة تحسين مستويات لياقتنا البدنية، نحتاج إلى البدء في تغيير تماريننا لمواصلة التسبب في إجهاد أجسامنا وإرهاقها. يُعرف هذا المبدأ باسم "الحمل الزائد التدريجي".

وهناك 3 طرق أساسية لتحقيق "الحمل الزائد التدريجي"، زيادة شدة التمرين أو زيادة وتيرة جلسات التدريب أو زيادة مدة كل تمرين.
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ولزيادة شدة تمارينك، يمكنك إما زيادة متطلبات التمرين أو التلاعب بفترة التعافي، مثل تقليل وقت التعافي بين التمارين. ونوّهت الدراسة إلى أنه خلال فترة التعافي، وليس التمرين الفعلي، تحدث التطورات في جسم الرياضي.

ومن المهم أيضًا ألا تفعل الكثير في وقت قصير جدًا، لست بحاجة إلى جعل كل تمرين أصعب تدريجيًا. اعتمادًا على مستوى لياقتك البدنية، قد تحتاج فقط إلى زيادة شدة التدريبات مرة واحدة كل 4-8 أسابيع.

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أمس, 12:20 GMT
وأكدت الدراسة أن مجرد ممارسة التمارين عالية الكثافة ليس هو الحل لتحسين لياقتك وصحتك، فأنت بحاجة إلى ممارسة مجموعة من التمارين منخفضة ومتوسطة وعالية الكثافة لتعزيز مجموعة من التكيفات الفسيولوجية.
وستكون هناك بالطبع فترة أولية للتكيف بسبب التحديات الجديدة التي تُفرض على جسمك، ولكن ما لم يتم تطبيق "التحميل الزائد التدريجي"، فلن يتم الحفاظ على هذه التغييرات إلا في أفضل الأحوال. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى فقدان مكاسب اللياقة البدنية، ما يعيدنا في النهاية إلى حيث بدأنا.
ممارسة الرياضة يوميا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
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14 ديسمبر, 13:35 GMT
وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كنت تريد الحفاظ على لياقتك، فقم بتغيير تمارينك كل 4-6 أسابيع (إما عن طريق زيادة الكثافة أو تعديل التمارين)، وقم بمزيج من الأنشطة المختلفة (بما في ذلك رفع الأثقال وتمارين تقوية القلب والأوعية الدموية)، وتتبع لياقتك حتى تعرف متى يحين وقت تغيير تمرينك مرة أخرى.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الاستمرار في نفس التمرين قد يبدو أسهل طريقة للبقاء نشطًا بدنيًا، إلا أنه قد يعمل ضدك على المدى الطويل.
كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب
دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
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