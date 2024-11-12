https://sarabic.ae/20241112/نصحت-بها-وزيرة-الخارجية-الألمانية-رياضة-مجانية-تقدم-11-فائدة-مذهلة---1094710157.html

نصحت بها وزيرة الخارجية الألمانية... رياضة "مجانية" تقدم 11 فائدة مذهلة

نصحت بها وزيرة الخارجية الألمانية... رياضة "مجانية" تقدم 11 فائدة مذهلة

سبوتنيك عربي

فوائد الركض

2024-11-12T08:43+0000

2024-11-12T08:43+0000

2024-11-12T08:43+0000

مجتمع

رياضة

الصحة

الركض

الجري

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ونشرت الوزيرة الألمانية هذه النصيحة في ظل ظروف صعبة يمر فيها الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خلفية الإعلان عن انهياره.فوائد الركض الكبيرةيصنف الجري من الرياضات الهوائية التي ينصح العلماء باتباعها بسبب فوائدها الكبيرة، بالإضافة إلى أنها ليست بحاجة إلى أي أدوات لممارتها ولا تتطلب من الإنسان دفع أي مستلزمات مالية.وبحسب الدراسات، يقدم الركض 11 فائدة للإنسان وهي:ويلاحظ أن هذه الفوائد مرتبطة بعضها ببعض، حيث يسهم الركض بتحفيز إنتاج الأندورفين في الجسم، وهو ناقل عصبي يعرف بتأثيره الإيجابي على المزاج، حيث يعزز مشاعر السعادة والراحة، وبحسب مجلة "بي إم سي" الطبية، يرتبط الجري يوميا بشكل ملحوظ مع انخفاض كبير بخطر الوفاة المبكر الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وبعض أنواع السرطان، ولو كان ذلك فقط لدقائق معدودة، حيث إن الجري لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميا بوتيرة بطيئة يحقق هذه الفائدة، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية.ملاكم يقص شعره أثناء النزال ويحسم النتيجة... فيديونصائح لممارسة الركض بشكل صحيحينصح الأطباء باستخدم زوجا جيدا من أحذية الجري لتجنب الإصابات الناتجة عن استخدام حذاء سيء، مع تجديد الحذاء بشكل متكرر، والقيام بتمارين إحماء قبل البدء بالجري أو البدء بالمشي البطيء ثم زيادة السريعة إلى المشي السريع ثم الجري ثم الحفاظ على إيقاع واحد ومتوازن، مع زيادة المسافة المقطوعة أسبوعيا.أشخاص عليهم تجنب الركضينصح الأطباء الاشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، وأمراض القلب أو مشاكل الجهاز التنفسي، أو الذين أجروا عمليات جراحية أو المرأة الحامل بتجنب ممارسة الركض إلا بعد تقديم استشارة طبية قبل تنفيذ هذه الرياضة.اقرأ أيضا: أطعمة مهمة لرياضة الركض

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