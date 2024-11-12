نصحت بها وزيرة الخارجية الألمانية... رياضة "مجانية" تقدم 11 فائدة مذهلة
© Getty Images / Tara Mooreفتاة تمارس رياضة الجري
© Getty Images / Tara Moore
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قدمت وزيرة الخاريجة الألمانية، أنالينا بيربوك، نصيحة للتخفيف من الضغط الذي من الممكن أن يمر به الإنسان، وشاركت هذه النصيحة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الوزيرة بممارسة رياضة شائعة جدا ولها الكثير من الفوائد.
ونشرت الوزيرة الألمانية هذه النصيحة في ظل ظروف صعبة يمر فيها الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خلفية الإعلان عن انهياره.
ونشرت بيربوك نصيحتها على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيث شاركت صورة لها وكتبت: "بعد هذا الأسبوع المذهل، الشيء الوحيد الذي يساعد هو (الركض) عبر برلين في وقت متأخر من الليل".
فوائد الركض الكبيرة
يصنف الجري من الرياضات الهوائية التي ينصح العلماء باتباعها بسبب فوائدها الكبيرة، بالإضافة إلى أنها ليست بحاجة إلى أي أدوات لممارتها ولا تتطلب من الإنسان دفع أي مستلزمات مالية.
وبحسب الدراسات، يقدم الركض 11 فائدة للإنسان وهي:
1.العيش لحياة أطول
2.يقوي العظام والمفاصل
3.تحسين صحة القلب
4.الحفاظ على صحة العين
5.تعزيز النوم السليم
6.حرق السعرات الحرارية
7.دعم الجسم بفيتامين "د"
8.تعزيز المناعة
9.تحسين المزاج
10.زيادة قوة العصلات
11.تقليل مشاكل الجهاز التنفي
ويلاحظ أن هذه الفوائد مرتبطة بعضها ببعض، حيث يسهم الركض بتحفيز إنتاج الأندورفين في الجسم، وهو ناقل عصبي يعرف بتأثيره الإيجابي على المزاج، حيث يعزز مشاعر السعادة والراحة، وبحسب مجلة "بي إم سي" الطبية، يرتبط الجري يوميا بشكل ملحوظ مع انخفاض كبير بخطر الوفاة المبكر الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وبعض أنواع السرطان، ولو كان ذلك فقط لدقائق معدودة، حيث إن الجري لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميا بوتيرة بطيئة يحقق هذه الفائدة، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية.
نصائح لممارسة الركض بشكل صحيح
ينصح الأطباء باستخدم زوجا جيدا من أحذية الجري لتجنب الإصابات الناتجة عن استخدام حذاء سيء، مع تجديد الحذاء بشكل متكرر، والقيام بتمارين إحماء قبل البدء بالجري أو البدء بالمشي البطيء ثم زيادة السريعة إلى المشي السريع ثم الجري ثم الحفاظ على إيقاع واحد ومتوازن، مع زيادة المسافة المقطوعة أسبوعيا.
بالإضافة إلى ذلك، ينصح الأطباء بشرب السوائل من أجل ترطيب الجسم، وتجنب الإرهاق الشديد، مع دمج تمارين الجري برياضات أخرى مثل السباحة وركوب الدراجات وغيرها.
أشخاص عليهم تجنب الركض
ينصح الأطباء الاشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، وأمراض القلب أو مشاكل الجهاز التنفسي، أو الذين أجروا عمليات جراحية أو المرأة الحامل بتجنب ممارسة الركض إلا بعد تقديم استشارة طبية قبل تنفيذ هذه الرياضة.