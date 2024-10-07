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https://sarabic.ae/20241007/التمارين-التي-يحتاجها-الإنسان-أسبوعيا-للسيطرة-على-ضغط-الدم-1093517519.html
التمارين التي يحتاجها الإنسان أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم
التمارين التي يحتاجها الإنسان أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم
سبوتنيك عربي
أكدت الأبحاث الحديثة أنه إذا كنت تريد حماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في العمر، فعليك أن تستمر في ممارسة التمارين الرياضية حتى منتصف العمر. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
الصحة
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وأوضح العلماء أنه عندما يتعلق الأمر بممارسة التمارين الرياضية من أجل صحة القلب، فلا ينبغي لك أن تصل إلى ذروة أدائك في وقت مبكر من حياتك.وفي أبريل/نيسان 2021، أوضحت مؤلفة الدراسة وخبيرة الأوبئة كيرستن بيبينز دومينغو من جامعة "كاليفورنيا" في سان فرانسيسكو، عندما نُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي: "قد يكون أولئك في أوائل العشرينات من العمر نشيطين بدنيًا، لكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر".وأظهرت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن "الحفاظ على النشاط البدني خلال مرحلة الشباب، بمستويات أعلى من الموصى بها سابقًا، قد يكون مهمًا بشكل خاص للوقاية من ارتفاع ضغط الدم".وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من واحد من كل أربعة رجال ونحو كل خمس نساء من ارتفاع ضغط الدم، ولكن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم مصابون به، ولهذا السبب يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت".وأكدالعلماء أن مرحلة الشباب هي نافذة مهمة للتدخل لمنع ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر من خلال برامج تعزيز الصحة المصممة لتعزيز التمارين الرياضية.قال المؤلف الرئيسي جيسون ناجاتا، خبير طب الشباب في جامعة "كاليفورنيا" في سان فرانسيسكو: "كان لدى ما يقرب من نصف المشاركين في الشباب مستويات دون المستوى الأمثل من النشاط البدني، وهو ما ارتبط بشكل كبير بظهور ارتفاع ضغط الدم، مما يشير إلى أننا بحاجة إلى رفع الحد الأدنى من معيار النشاط البدني".وكتب العلماء: "إن تحقيق ما لا يقل عن ضعف الحد الأدنى الحالي من إرشادات النشاط البدني للبالغين قد يكون أكثر فائدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم من مجرد تلبية الحد الأدنى من الإرشادات".
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الصحة
الصحة

التمارين التي يحتاجها الإنسان أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم

14:10 GMT 07.10.2024
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Photo / Pixabay
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أكدت الأبحاث الحديثة أنه إذا كنت تريد حماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في العمر، فعليك أن تستمر في ممارسة التمارين الرياضية حتى منتصف العمر.
وأوضح العلماء أنه عندما يتعلق الأمر بممارسة التمارين الرياضية من أجل صحة القلب، فلا ينبغي لك أن تصل إلى ذروة أدائك في وقت مبكر من حياتك.
ولكن العوامل الاجتماعية يمكن أن تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الأشخاص مقارنة بغيرهم، وفقًا لدراسة أجريت على أكثر من 5000 شخص في 4 مدن كبيرة.
وفي أبريل/نيسان 2021، أوضحت مؤلفة الدراسة وخبيرة الأوبئة كيرستن بيبينز دومينغو من جامعة "كاليفورنيا" في سان فرانسيسكو، عندما نُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي: "قد يكون أولئك في أوائل العشرينات من العمر نشيطين بدنيًا، لكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر".
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وأظهرت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن "الحفاظ على النشاط البدني خلال مرحلة الشباب، بمستويات أعلى من الموصى بها سابقًا، قد يكون مهمًا بشكل خاص للوقاية من ارتفاع ضغط الدم".

ويعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية؛ كما أنه عامل خطر للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من واحد من كل أربعة رجال ونحو كل خمس نساء من ارتفاع ضغط الدم، ولكن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم مصابون به، ولهذا السبب يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت".
وأكدالعلماء أن مرحلة الشباب هي نافذة مهمة للتدخل لمنع ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر من خلال برامج تعزيز الصحة المصممة لتعزيز التمارين الرياضية.
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قال المؤلف الرئيسي جيسون ناجاتا، خبير طب الشباب في جامعة "كاليفورنيا" في سان فرانسيسكو: "كان لدى ما يقرب من نصف المشاركين في الشباب مستويات دون المستوى الأمثل من النشاط البدني، وهو ما ارتبط بشكل كبير بظهور ارتفاع ضغط الدم، مما يشير إلى أننا بحاجة إلى رفع الحد الأدنى من معيار النشاط البدني".

وعندما نظر العلماء إلى الأشخاص الذين مارسوا خمس ساعات من التمارين المعتدلة أسبوعيا خلال مرحلة البلوغ المبكر، وهو ضعف الحد الأدنى الموصى به حاليا للبالغين، وجدوا أن هذا المستوى من النشاط يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، وخاصة إذا حافظ الناس على عادات ممارسة التمارين الرياضية حتى سن الستين.

وكتب العلماء: "إن تحقيق ما لا يقل عن ضعف الحد الأدنى الحالي من إرشادات النشاط البدني للبالغين قد يكون أكثر فائدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم من مجرد تلبية الحد الأدنى من الإرشادات".
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