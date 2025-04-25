https://sarabic.ae/20250425/دراسة-تحذر-من-تناول-نوع-شائع-من-اللحوم-4-مرات-أسبوعيا-قد-يضاعف-خطر-الوفاة-بالسرطان-1099892747.html

دراسة تحذر من تناول نوع شائع من اللحوم 4 مرات أسبوعيا... قد يضاعف خطر الوفاة بالسرطان

دراسة تحذر من تناول نوع شائع من اللحوم 4 مرات أسبوعيا... قد يضاعف خطر الوفاة بالسرطان

سبوتنيك عربي

حذرت دراسة طبية حديثة من أن تناول كميات كبيرة من الدجاج، قد يرتبط بزيادة ملحوظة في خطر الوفاة بأنواع معينة من السرطان، وتحديدا سرطانات الجهاز الهضمي. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T13:44+0000

2025-04-25T13:44+0000

2025-04-25T13:44+0000

مجتمع

علوم

الصحة

السرطان

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وتابعت الدراسة، التي أجراها باحثون من المعهد الوطني الإيطالي لأمراض الجهاز الهضمي، ونشرت في مجلة "Nutrients"، الحالة الصحية والنمط الغذائي لنحو 5000 شخص على مدى نحو 20 عامًا.وخلص الباحثون إلى أن من يتناولون أكثر من 300 غرام من الدواجن أسبوعيا – ما يعادل 4 حصص تقريبًا – يتضاعف لديهم خطر الوفاة بسرطانات تشمل المعدة، الأمعاء، الكبد، البنكرياس، والمرارة، مقارنةً بمن يتناولون أقل من حصة واحدة أسبوعيا.كما أشارت النتائج إلى ارتفاع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 27% بين من يستهلكون كميات كبيرة من الدواجن، مع ملاحظة أن هذا التأثير يبدو أكثر وضوحا لدى الرجال.ورغم أن الأسباب الدقيقة لا تزال غير مؤكدة، فقد طرح الباحثون عدة فرضيات، من بينها تأثير الطهي بدرجات حرارة عالية، الذي قد يؤدي إلى تكوّن مركبات مسرطنة، بالإضافة إلى دور محتمل للأعلاف أو الهرمونات المستخدمة في تربية الدواجن.وأكدت الدراسة أن هذا الخطر لا يشمل جميع أنواع السرطان، بل يقتصر على 11 نوعا من سرطانات الجهاز الهضمي.من ناحية أخرى، أوضحت الدراسة أن استهلاك أكثر من 350 غراما من اللحوم الحمراء أسبوعيا، يزيد من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان.وأشار الباحثون إلى وجود بعض القيود في الدراسة، مثل غياب بيانات حول طرق الطهي أو مستوى النشاط البدني للمشاركين، ما قد يؤثر على دقة النتائج.

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علوم, الصحة, السرطان