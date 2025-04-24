https://sarabic.ae/20250424/دراسة-تناول-هذا-النوع-من-المكسرات-قد-يحمي-من-الإصابة-بسرطان-القولون-1099863245.html

دراسة: تناول هذا النوع من المكسرات قد يحمي من الإصابة بسرطان القولون

دراسة: تناول هذا النوع من المكسرات قد يحمي من الإصابة بسرطان القولون

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والسرطان. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T15:58+0000

2025-04-24T15:58+0000

2025-04-24T15:58+0000

مجتمع

السرطان

علوم

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ونشرت الدراسة في مجلة "Cancer Prevention Research" (أبحاث الوقاية من السرطان)، وتعد من أولى التجارب السريرية البشرية، التي تربط تناول الجوز بتأثيرات صحية إيجابية على القولون، خصوصا من خلال مركبات طبيعية تُعرف باسم الـ"إيلاجيتانينات".ووفقا للباحثين من كلية الطب بجامعة كونيتيكت الأمريكية، فإن بكتيريا الأمعاء تقوم بتحويل هذه المركبات إلى "يوروليثينات"، وخاصة "يوروليثين أ"، والتي أظهرت الدراسة أنها تقلل من مستويات بروتينات مرتبطة بسرطان القولون مثل الـ"فيمنتين".وباستخدام تقنيات تصوير متقدمة، لاحظ الفريق انخفاضا ملحوظا في علامات الالتهاب داخل أنسجة سلائل القولون لدى المرضى الذين تناولوا الجوز بانتظام.واستندت الدراسة الجديدة إلى بحث سابق أُجري على الفئران، بقيادة البروفيسور ماساكو ناكانيشي، والذي أشار لأول مرة إلى أن الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، والتي مهّدت نتائجها لإجراء أول تجربة سريرية بشرية بهذا الشأن.ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فقد تم تسجيل 141,902 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم في عام 2021، وتوفي 52,967 شخصا بسبب هذا المرض في عام 2022.وتقدّر الجمعية الأمريكية للسرطان أنه في العام الحالي 2025، سيكون هناك نحو 107,320 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون (54,510 لدى الرجال و52,810 لدى النساء) ونحو 46,950 حالة إصابة جديدة بسرطان المستقيم.

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السرطان, علوم