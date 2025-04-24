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https://sarabic.ae/20250424/دراسة-تناول-هذا-النوع-من-المكسرات-قد-يحمي-من-الإصابة-بسرطان-القولون-1099863245.html
دراسة: تناول هذا النوع من المكسرات قد يحمي من الإصابة بسرطان القولون
دراسة: تناول هذا النوع من المكسرات قد يحمي من الإصابة بسرطان القولون
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والسرطان. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T15:58+0000
2025-04-24T15:58+0000
مجتمع
السرطان
علوم
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ونشرت الدراسة في مجلة "Cancer Prevention Research" (أبحاث الوقاية من السرطان)، وتعد من أولى التجارب السريرية البشرية، التي تربط تناول الجوز بتأثيرات صحية إيجابية على القولون، خصوصا من خلال مركبات طبيعية تُعرف باسم الـ"إيلاجيتانينات".ووفقا للباحثين من كلية الطب بجامعة كونيتيكت الأمريكية، فإن بكتيريا الأمعاء تقوم بتحويل هذه المركبات إلى "يوروليثينات"، وخاصة "يوروليثين أ"، والتي أظهرت الدراسة أنها تقلل من مستويات بروتينات مرتبطة بسرطان القولون مثل الـ"فيمنتين".وباستخدام تقنيات تصوير متقدمة، لاحظ الفريق انخفاضا ملحوظا في علامات الالتهاب داخل أنسجة سلائل القولون لدى المرضى الذين تناولوا الجوز بانتظام.واستندت الدراسة الجديدة إلى بحث سابق أُجري على الفئران، بقيادة البروفيسور ماساكو ناكانيشي، والذي أشار لأول مرة إلى أن الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، والتي مهّدت نتائجها لإجراء أول تجربة سريرية بشرية بهذا الشأن.ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فقد تم تسجيل 141,902 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم في عام 2021، وتوفي 52,967 شخصا بسبب هذا المرض في عام 2022.وتقدّر الجمعية الأمريكية للسرطان أنه في العام الحالي 2025، سيكون هناك نحو 107,320 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون (54,510 لدى الرجال و52,810 لدى النساء) ونحو 46,950 حالة إصابة جديدة بسرطان المستقيم.
https://sarabic.ae/20250411/إيران-تعلن-عن-دواء-إشعاعي-نادر-قادر-على-تشخيص-30-نوعا-من-السرطان-1099454808.html
https://sarabic.ae/20250312/علماء-روس-يطورون-أول-دواء-مزدوج-لعلاج-أخطر-أنواع-السرطان-1098598331.html
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السرطان, علوم
السرطان, علوم

دراسة: تناول هذا النوع من المكسرات قد يحمي من الإصابة بسرطان القولون

15:58 GMT 24.04.2025
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والسرطان.
ونشرت الدراسة في مجلة "Cancer Prevention Research" (أبحاث الوقاية من السرطان)، وتعد من أولى التجارب السريرية البشرية، التي تربط تناول الجوز بتأثيرات صحية إيجابية على القولون، خصوصا من خلال مركبات طبيعية تُعرف باسم الـ"إيلاجيتانينات".
ووفقا للباحثين من كلية الطب بجامعة كونيتيكت الأمريكية، فإن بكتيريا الأمعاء تقوم بتحويل هذه المركبات إلى "يوروليثينات"، وخاصة "يوروليثين أ"، والتي أظهرت الدراسة أنها تقلل من مستويات بروتينات مرتبطة بسرطان القولون مثل الـ"فيمنتين".
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
إيران تعلن عن دواء إشعاعي نادر قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان
11 أبريل, 14:29 GMT
وباستخدام تقنيات تصوير متقدمة، لاحظ الفريق انخفاضا ملحوظا في علامات الالتهاب داخل أنسجة سلائل القولون لدى المرضى الذين تناولوا الجوز بانتظام.

وخلصت الدراسة إلى أن الجوز قد يكون وسيلة غذائية بسيطة وفعّالة للمساعدة في الوقاية من سرطان القولون، خاصة لمن يتمتعون بميكروبيوم أمعاء صحي، مع فوائد صحية إضافية ومخاطر جانبية ضئيلة.

واستندت الدراسة الجديدة إلى بحث سابق أُجري على الفئران، بقيادة البروفيسور ماساكو ناكانيشي، والذي أشار لأول مرة إلى أن الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، والتي مهّدت نتائجها لإجراء أول تجربة سريرية بشرية بهذا الشأن.
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
مجتمع
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12 مارس, 09:21 GMT
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فقد تم تسجيل 141,902 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم في عام 2021، وتوفي 52,967 شخصا بسبب هذا المرض في عام 2022.
وتقدّر الجمعية الأمريكية للسرطان أنه في العام الحالي 2025، سيكون هناك نحو 107,320 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون (54,510 لدى الرجال و52,810 لدى النساء) ونحو 46,950 حالة إصابة جديدة بسرطان المستقيم.
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