https://sarabic.ae/20250411/إيران-تعلن-عن-دواء-إشعاعي-نادر-قادر-على-تشخيص-30-نوعا-من-السرطان-1099454808.html
إيران تعلن عن دواء إشعاعي نادر قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان
إيران تعلن عن دواء إشعاعي نادر قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان
سبوتنيك عربي
كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الجمعة، أن "أحد الأدوية الإشعاعية الإيرانية قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان، وهي تقنية لا تمتلكها... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:29+0000
2025-04-11T14:29+0000
2025-04-11T14:29+0000
السرطان
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
وأكد خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، أن "إنجازات المنظمة تُستخدم عملياً لخدمة المواطنين، وليست مجرد أبحاث نظرية".وأشار إسلامي إلى أن المنظمة تعمل على تطوير أدوية إشعاعية دقيقة للتشخيص والعلاج، بهدف استهداف الخلايا السرطانية بأقل ضرر للخلايا السليمة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما لفت إلى التقدم في علاج مرضى السكري باستخدام تكنولوجيا البلازما، معلنا عن إنشاء 5 عيادات جديدة متخصصة في هذا المجال، و"التي أثبتت فعاليتها أيضا في علاج بعض أنواع السرطان"، بحسب قوله.وفي مجال الطاقة، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن محطة بوشهر النووية تنتج حاليا 1000 ميغاواط، وبلغ إنتاجها حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ ساعة، كما كشف أن أكثر من 30 دولة تطلب استيراد المنتجات النووية الإيرانية.وأضاف أن إيران بدأت استخدام التقنية النووية لمعالجة الفاقد الزراعي، من خلال إشعاع المنتجات، بقدرة تصل إلى 500 ألف طن سنويا، مع وجود خطط للتوسع.وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بتأكيده على أهمية فتح المجال للاستثمار الخاص، لدعم الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.
https://sarabic.ae/20250408/-رشفة-واحدة-من-الكحول-قد-تكون-كفيلة-بإصابتك-بالسرطان-1099328363.html
https://sarabic.ae/20250328/اكتشاف-علمي-يوقف-مفتاح-السرطان-للأبد-باستخدام-جزيئات-جديدة-1099036501.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السرطان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
السرطان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن عن دواء إشعاعي نادر قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان
كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الجمعة، أن "أحد الأدوية الإشعاعية الإيرانية قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان، وهي تقنية لا تمتلكها إلا إيران وقلة من الدول".
وأكد خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، أن "إنجازات المنظمة تُستخدم عملياً لخدمة المواطنين، وليست مجرد أبحاث نظرية".
وأشار إسلامي إلى أن المنظمة تعمل على تطوير أدوية إشعاعية دقيقة للتشخيص والعلاج، بهدف استهداف الخلايا السرطانية بأقل ضرر للخلايا السليمة، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما لفت إلى التقدم في علاج مرضى السكري باستخدام تكنولوجيا البلازما، معلنا عن إنشاء 5 عيادات جديدة متخصصة في هذا المجال، و"التي أثبتت فعاليتها أيضا في علاج بعض أنواع السرطان"، بحسب قوله.
وفي مجال الطاقة، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن محطة بوشهر النووية تنتج حاليا 1000 ميغاواط، وبلغ إنتاجها حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ ساعة، كما كشف أن أكثر من 30 دولة تطلب استيراد المنتجات النووية الإيرانية.
وأضاف أن إيران بدأت استخدام التقنية النووية لمعالجة الفاقد الزراعي، من خلال إشعاع المنتجات، بقدرة تصل إلى 500 ألف طن سنويا، مع وجود خطط للتوسع.
وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بتأكيده على أهمية فتح المجال للاستثمار الخاص، لدعم الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.