https://sarabic.ae/20250411/إيران-تعلن-عن-دواء-إشعاعي-نادر-قادر-على-تشخيص-30-نوعا-من-السرطان-1099454808.html

إيران تعلن عن دواء إشعاعي نادر قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان

إيران تعلن عن دواء إشعاعي نادر قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان

سبوتنيك عربي

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الجمعة، أن "أحد الأدوية الإشعاعية الإيرانية قادر على تشخيص 30 نوعا من السرطان، وهي تقنية لا تمتلكها... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T14:29+0000

2025-04-11T14:29+0000

2025-04-11T14:29+0000

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وأكد خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، أن "إنجازات المنظمة تُستخدم عملياً لخدمة المواطنين، وليست مجرد أبحاث نظرية".وأشار إسلامي إلى أن المنظمة تعمل على تطوير أدوية إشعاعية دقيقة للتشخيص والعلاج، بهدف استهداف الخلايا السرطانية بأقل ضرر للخلايا السليمة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما لفت إلى التقدم في علاج مرضى السكري باستخدام تكنولوجيا البلازما، معلنا عن إنشاء 5 عيادات جديدة متخصصة في هذا المجال، و"التي أثبتت فعاليتها أيضا في علاج بعض أنواع السرطان"، بحسب قوله.وفي مجال الطاقة، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن محطة بوشهر النووية تنتج حاليا 1000 ميغاواط، وبلغ إنتاجها حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ ساعة، كما كشف أن أكثر من 30 دولة تطلب استيراد المنتجات النووية الإيرانية.وأضاف أن إيران بدأت استخدام التقنية النووية لمعالجة الفاقد الزراعي، من خلال إشعاع المنتجات، بقدرة تصل إلى 500 ألف طن سنويا، مع وجود خطط للتوسع.وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بتأكيده على أهمية فتح المجال للاستثمار الخاص، لدعم الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

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