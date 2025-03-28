https://sarabic.ae/20250328/اكتشاف-علمي-يوقف-مفتاح-السرطان-للأبد-باستخدام-جزيئات-جديدة-1099036501.html

اكتشاف علمي يوقف "مفتاح السرطان" للأبد باستخدام جزيئات جديدة

اكتشاف علمي يوقف "مفتاح السرطان" للأبد باستخدام جزيئات جديدة

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية معروفة بالـ"ببتيدات"، تُعيق بشكلٍ دائم بروتينًا رئيسيًا للسرطان، كان يُعتقد سابقًا أنه غير قابل للعلاج، وذلك... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T13:24+0000

2025-03-28T13:24+0000

2025-03-28T13:24+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/10/1080134974_0:337:2896:1966_1920x0_80_0_0_03384b994e75acf086d0080cc8dad3b2.jpg

وحدد العلماء أدويةً واعدةً مرشحةً ترتبط ارتباطًا لا رجعة فيه ببروتين سرطاني معروف بأنه "غير قابل للعلاج"، ما يُعطله بشكل فعال ودائم.وركز الباحثون اهتمامهم أخيرًا على الـ"ببتيدات"، كحلٍ محتمل لاستهداف هذه البروتينات المُبهمة. وقالت مجلة "ساينس تيك ديلي" العلمية، إن فريقا من جامعة باث، اكتشف طريقةً رائدةً لاكتشاف الـ"ببتيدات"، التي يمكنها الارتباط بشكل انتقائي وغير رجعي بعوامل النسخ داخل الخلايا.وباستخدام هذه المنهجية، نجح الفريق في عرقلة عامل نسخ رئيسي مُحفّز للسرطان يُعرف باسم "سي جاي يو إن"، مُمثلين بذلك خطوةً مهمةً إلى الأمام في استهداف آليات السرطان، التي كانت غير قابلة للعلاج سابقًا.وحددت أبحاث الفريق السابقة مثبطات عكسية لبروتين "سي جاي يو إن"، لكن هذا العمل الأخير يبني على ذلك من خلال اكتشاف "ببتيدات" ترتبط بشكل انتقائي وغير رجعي داخل الخلايا، ما يعيق عمل "سي جاي يو إن" بشكل دائم.وبحسب الباحثين، يتكون عامل النسخ "سي جاي يو إن"، من نصفين متطابقين، يرتبطان على جانبي شريط الحمض النووي لتغيير التعبير الجيني.وبمجرد أن صنع العلماء "ببتيد" يرتبط بعامل النسخ، عدّله الباحثون ليرتبط بشكل غير رجعي.وقال الدكتور آندي برينان، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يعمل المثبط كحربة تنطلق نحو الهدف دون أن تُفلته، فهو يُمسك بجزيء "سي جاي يو إن" بإحكام ويمنعه من الارتباط بالحمض النووي. سبق أن حددنا مثبطات عكسية، لكن هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من حجب عامل نسخ بشكل لا رجعة فيه باستخدام مثبط ببتيدي".دراسة تكشف عن تعاون "سري" بين الخلايا السرطانية للبقاء على قيد الحياة

https://sarabic.ae/20250327/إزالة-نفايات-الدماغ-يحسن-الذاكرة-دراسة-ثورية-تكشف-عن-معلومات-مهمة-1098996612.html

https://sarabic.ae/20250327/زراعة-أول-كبد-خنزير-في-جسم-إنسان-معلومات-مهمة-عن-الزراعة-المساعدة-1098994663.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة