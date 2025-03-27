https://sarabic.ae/20250327/زراعة-أول-كبد-خنزير-في-جسم-إنسان-معلومات-مهمة-عن-الزراعة-المساعدة-1098994663.html
زراعة أول كبد خنزير في جسم إنسان... معلومات مهمة عن "الزراعة المساعدة"
زراعة أول كبد خنزير في جسم إنسان... معلومات مهمة عن "الزراعة المساعدة"
سبوتنيك عربي
نجح باحثون صينيون في زرع كبد خنزير للمرة الأولى في جسم إنسان، بعدما نُفذت في السنوات الأخيرة عمليات تجريبية أخرى زُرعت فيها أعضاء حيوانات لبشر. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T10:01+0000
2025-03-27T10:01+0000
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وذكرت مجلة "نيتشر"، أمس الأربعاء، أن مجموعة من الباحثين الصينيين بجامعة شيآن، حققوا إنجازًا طبيًا بزراعة أول كبد خنزير في جسم إنسان كان في حالة موت دماغي.وأوضحت المجلة أن مصدر الكبد عبارة عن خنزير صغير عُدّل وراثيا لزيادة فرص نجاح عملية الزرع، التي تم تنفيذها في العاشر من مارس/ آذار 2024، حيث بقي الكبد المزروع يعمل لمدة 10 أيام، ثم أنهى الباحثون التجربة بناء على طلب العائلة.وأكدت المجلة أن هذا العمل الطبي هو الأول من نوعه، كما لم تكن عملية زراعة كبد الخنزير عادية، حيث احتفظ المريض بكبده الأصلي، وهذا ما يسمى بـ"زراعة مساعدة"، فقد عانى المريض من فشل كلوي مزمن.ونقلت المجلة عن لين وانغ، الذي شارك في إعداد الدراسة، أن "الكبد المزروع عمل بشكل جيد جدا وأفرز العصارة الصفراوية والألبومين من دون أي مشكلات".ويشار إلى أن تجارب عدة أجريت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت إمكان زرع كلى أو قلوب خنازير للبشر.ورغم الاعتراف بأن معظم المرضى الذين أجريت لهم عمليات مماثلة لم يبقوا طويلا على قيد الحياة، إلا أن واحدا منهم زُرعت له كلية خنزير، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لا يزال على قيد الحياة.
https://sarabic.ae/20241219/تبرعت-لأمها-كلية-خنزير-تمنح-الحياة-لشابة---1095973665.html
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الأخبار, الصحة, الصين
زراعة أول كبد خنزير في جسم إنسان... معلومات مهمة عن "الزراعة المساعدة"
نجح باحثون صينيون في زرع كبد خنزير للمرة الأولى في جسم إنسان، بعدما نُفذت في السنوات الأخيرة عمليات تجريبية أخرى زُرعت فيها أعضاء حيوانات لبشر.
وذكرت مجلة
"نيتشر"، أمس الأربعاء، أن مجموعة من الباحثين الصينيين بجامعة شيآن، حققوا إنجازًا طبيًا بزراعة أول كبد خنزير في جسم إنسان كان في حالة موت دماغي.
وأوضحت المجلة أن مصدر الكبد عبارة عن خنزير صغير عُدّل وراثيا لزيادة فرص نجاح عملية الزرع، التي تم تنفيذها في العاشر من مارس/ آذار 2024، حيث بقي الكبد المزروع يعمل لمدة 10 أيام، ثم أنهى الباحثون التجربة بناء على طلب العائلة.
19 ديسمبر 2024, 14:15 GMT
وأكدت المجلة أن هذا العمل الطبي هو الأول من نوعه، كما لم تكن عملية زراعة كبد الخنزير عادية، حيث احتفظ المريض بكبده الأصلي، وهذا ما يسمى بـ"زراعة مساعدة"، فقد عانى المريض من فشل كلوي مزمن.
وتهدف "الزراعة المساعدة" إلى توفير عضو انتقالي قبل العثور على كبد سليم من متبرع بشري.
ونقلت المجلة عن لين وانغ، الذي شارك في إعداد الدراسة، أن "الكبد المزروع عمل بشكل جيد جدا وأفرز العصارة الصفراوية
والألبومين من دون أي مشكلات".
ويشار إلى أن تجارب عدة أجريت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت إمكان زرع كلى أو قلوب خنازير
للبشر.
ورغم الاعتراف بأن معظم المرضى الذين أجريت لهم عمليات مماثلة لم يبقوا طويلا على قيد الحياة، إلا أن واحدا منهم زُرعت له كلية خنزير، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لا يزال على قيد الحياة.