https://sarabic.ae/20250327/إزالة-نفايات-الدماغ-يحسن-الذاكرة-دراسة-ثورية-تكشف-عن-معلومات-مهمة-1098996612.html
إزالة نفايات الدماغ يحسن الذاكرة... دراسة ثورية تكشف عن معلومات مهمة
إزالة نفايات الدماغ يحسن الذاكرة... دراسة ثورية تكشف عن معلومات مهمة
سبوتنيك عربي
توصل علماء في بحث جديد إلى كيفية تعزيز دورات التخلص من الفضلات في أدمغة الفئران، مما يحدث تأثيرات كبيرة على ذاكرتها. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T11:36+0000
2025-03-27T11:36+0000
2025-03-27T11:37+0000
مجتمع
علوم
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ويركز البحث، بقيادة فريق من جامعة واشنطن في سانت لويس، على الأوعية الدموية المحيطة بالدماغ والتي تسمى الأوعية اللمفاوية السحائية، وهي الأوعية الرئيسية التي تنظف الدماغ، وتعد هذه الأوعية جزءًا من الجهاز اللمفاوي الأكبر في الجسم، وهي مسؤولة عن التخلص من الفضلات ودعم جهاز المناعة.وفي تجارب لاحقة، أظهرت الفئران المعالجة، تحسنًا في وظائف الذاكرة مقارنةً بالحيوانات غير المعالجة، هناك صلة واضحة بين هذا وبين الحالات التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر، وهي الحالات التي تفقد فيها أدمغة المسنين وظائف الذاكرة، والقدرات الإدراكية.ونقل موقع "ساينس أليرت"، عن عالم الأعصاب كيونغدوك كيم، من جامعة واشنطن: "إنّ الجهاز الليمفاوي السليم ضروري لصحة الدماغ والذاكرة". كما اكتشف الفريق أن بروتين الإنترلوكين 6 يستخدم كنوع من إشارة استغاثة من قِبَل الخلايا المناعية المرهَقة، والتي تسمّى الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي إشارة استغاثة ترسَل عندما يرهَق جهاز تنظيف الدماغ.ومن الجوانب المهمة الأخرى للبحث: تقع الأوعية الليمفاوية السحائية خارج الدماغ مباشرةً، لذا يمكن استهدافها دون تعقيدات عبور الحاجز الدموي الدماغي الذي يساعد في الحفاظ على حماية الدماغ."قرون الشيطان" والقمر العملاق يظهران في سمائنا هذا الأسبوع في ظاهرة نادرة... فيديو
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علوم
إزالة نفايات الدماغ يحسن الذاكرة... دراسة ثورية تكشف عن معلومات مهمة
11:36 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 27.03.2025)
توصل علماء في بحث جديد إلى كيفية تعزيز دورات التخلص من الفضلات في أدمغة الفئران، مما يحدث تأثيرات كبيرة على ذاكرتها.
ويركز البحث، بقيادة فريق من جامعة واشنطن في سانت لويس، على الأوعية الدموية المحيطة بالدماغ والتي تسمى الأوعية اللمفاوية السحائية، وهي الأوعية الرئيسية التي تنظف الدماغ، وتعد هذه الأوعية جزءًا من الجهاز اللمفاوي الأكبر في الجسم، وهي مسؤولة عن التخلص من الفضلات ودعم جهاز المناعة.
واستخدم الباحثون علاجًا بروتينيًا موجهًا على الفئران المسنة، لمساعدة هذه الأوعية اللمفاوية السحائية على النمو والعمل.
وفي تجارب لاحقة، أظهرت الفئران المعالجة، تحسنًا في وظائف الذاكرة مقارنةً بالحيوانات غير المعالجة، هناك صلة واضحة بين هذا وبين الحالات التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر، وهي الحالات التي تفقد فيها أدمغة المسنين وظائف الذاكرة، والقدرات الإدراكية.
ونقل موقع "ساينس أليرت
"، عن عالم الأعصاب كيونغدوك كيم، من جامعة واشنطن: "إنّ الجهاز الليمفاوي السليم ضروري لصحة الدماغ والذاكرة".
قد تقدّم العلاجات التي تدعم صحة نظام إدارة الفضلات في الجسم فوائد صحية للدماغ الذي يشيخ طبيعيًا
كما اكتشف الفريق أن بروتين الإنترلوكين 6 يستخدم كنوع من إشارة استغاثة من قِبَل الخلايا المناعية المرهَقة، والتي تسمّى الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي إشارة استغاثة ترسَل عندما يرهَق جهاز تنظيف الدماغ.
بالإضافة إلى تعزيز ذاكرة الفئران، خفّض العلاج الليمفاوي مستويات الإنترلوكين 6، معيدًا النظام إلى هذا الجزء من الجهاز المناعي.
ومن الجوانب المهمة الأخرى للبحث: تقع الأوعية الليمفاوية السحائية خارج الدماغ مباشرةً، لذا يمكن استهدافها دون تعقيدات عبور الحاجز الدموي الدماغي الذي يساعد في الحفاظ على حماية الدماغ.