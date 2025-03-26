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https://sarabic.ae/20250326/قرون-الشيطان-والقمر-العملاق-يظهران-في-سمائنا-هذا-الأسبوع-في-ظاهرة-نادرة-فيديو---1098975122.html
"قرون الشيطان" والقمر العملاق يظهران في سمائنا هذا الأسبوع في ظاهرة نادرة... فيديو
"قرون الشيطان" والقمر العملاق يظهران في سمائنا هذا الأسبوع في ظاهرة نادرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد السماء ظاهرة فلكية نادرة، في 29 مارس/ آذار الجاري، حيث سيتزامن ظهور القمر العملاق مع كسوف نادر للشمس يسمى "قرون الشيطان". 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T14:29+0000
2025-03-26T14:29+0000
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سيدخل القمر نقطة الحضيض، في 29 مارس/ آذار، وهي النقطة في مداره الإهليلجي التي تقربه من الأرض. ويعرف هذا باسم القمر العملاق، ويشتهر بظهوره في السماء ككرة مضيئة أكبر من المعتاد، مما يتيح فرصًا ممتازة للتصوير الفلكي.وستحدث ظاهرة القمر العملاق خلال طوره الجديد، عندما يكون جانبه المظلم مواجهًا للأرض مباشرةً. وسيكون مظلمًا تمامًا، ولن يرى إلا في المناطق التي لا تحجب فيها سماء الليل بالإضاءة الاصطناعية على سطح الأرض.يبلغ متوسط ​​المسافة بين القمر العملاق و"قرن الشيطان" 384,400 كيلومتر، أو 238,855 ميلًا. لكن شكل القمر حول الأرض ليس دائريًا، بل بيضاوي، ما يعني أنه أحيانًا يكون أقرب (الحضيض) وأحيانًا يكون أبعد (الأوج).يحظى القمر العملاق باهتمام كبير، فرغم أن الأقمار العملاقة الجديدة أكثر تواترًا، سيشهد عام 2025، خمسة أقمار عملاقة جديدة، إلا أنه ليس من السهل رؤيتها، لأن المحاق هو المرحلة المظلمة من القمر، عندما يتجه جانبه المظلم نحو الأرض، فكل ما يمكننا رؤيته هو ظل خافت في السماء.هذه المرة، سيكون هناك ما يمكن رؤيته خلال يوم 29 مارس/ آذار. في الواقع، هناك ثلاثة ظواهر تحدث، وهي ليست متزامنة تمامًا. سيبلغ القمر الجديد ذروته، في 29 مارس الساعة 10:58 بالتوقيت العالمي. أما ذروة الحضيض، حيث سيكون القمر على بعد 358,128 كيلومترًا من الأرض، فستحدث في 30 مارس الساعة 05:26 بالتوقيت العالمي. وسيكون وقت الخسوف الأعظم قريبًا من القمر الجديد، الساعة 10:47:18 بالتوقيت العالمي. وسيمتد ظل القمر من شمال غرب أفريقيا، مرورًا بشمال شرق الولايات المتحدة، وشرق كندا، وغرينلاند، وأجزاء من أوروبا وروسيا.ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، ستحدث الأقمار العملاقة الثلاثة المتبقية لعام 2025 في 27 أبريل/ نيسان، و27 مايو/ أيار، و25 يونيو/ حزيران، ولن تحدث كسوفات للشمس في هذه التواريخ، على الرغم من أنه سيكون هناك كسوف جزئي في 21 سبتمبر/ أيلول، وسيكون مرئيًا من نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية.سماء مصر تجمع بين قمر ونجم عملاق... ما القصة؟ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين
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علوم, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, الفضاء, الأرض, القمر
علوم, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, الفضاء, الأرض, القمر

"قرون الشيطان" والقمر العملاق يظهران في سمائنا هذا الأسبوع في ظاهرة نادرة... فيديو

14:29 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenkoالقمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
تابعنا عبر
تشهد السماء ظاهرة فلكية نادرة، في 29 مارس/ آذار الجاري، حيث سيتزامن ظهور القمر العملاق مع كسوف نادر للشمس يسمى "قرون الشيطان".
سيدخل القمر نقطة الحضيض، في 29 مارس/ آذار، وهي النقطة في مداره الإهليلجي التي تقربه من الأرض. ويعرف هذا باسم القمر العملاق، ويشتهر بظهوره في السماء ككرة مضيئة أكبر من المعتاد، مما يتيح فرصًا ممتازة للتصوير الفلكي.
وستحدث ظاهرة القمر العملاق خلال طوره الجديد، عندما يكون جانبه المظلم مواجهًا للأرض مباشرةً. وسيكون مظلمًا تمامًا، ولن يرى إلا في المناطق التي لا تحجب فيها سماء الليل بالإضاءة الاصطناعية على سطح الأرض.

وفي اليوم نفسه، سيشهد نصف الكرة الشمالي كسوفًا جزئيًا للشمس، عندما يمر القمر أمام الشمس، محجبًا قرصها جزئيًا. وستكون نتيجة هذا هلالًا نادرًا ما يرى، يشبه مجموعة من القرون في السماء. يشار إلى هذا الكسوف عادةً باسم كسوف "قرن الشيطان".

يبلغ متوسط ​​المسافة بين القمر العملاق و"قرن الشيطان" 384,400 كيلومتر، أو 238,855 ميلًا. لكن شكل القمر حول الأرض ليس دائريًا، بل بيضاوي، ما يعني أنه أحيانًا يكون أقرب (الحضيض) وأحيانًا يكون أبعد (الأوج).
يحظى القمر العملاق باهتمام كبير، فرغم أن الأقمار العملاقة الجديدة أكثر تواترًا، سيشهد عام 2025، خمسة أقمار عملاقة جديدة، إلا أنه ليس من السهل رؤيتها، لأن المحاق هو المرحلة المظلمة من القمر، عندما يتجه جانبه المظلم نحو الأرض، فكل ما يمكننا رؤيته هو ظل خافت في السماء.
Неоновая вывеска на ярмарке штата Техас в Далласе во время суперлуния - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
وسائط متعددة
أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام
17 أكتوبر 2024, 08:49 GMT
هذه المرة، سيكون هناك ما يمكن رؤيته خلال يوم 29 مارس/ آذار. في الواقع، هناك ثلاثة ظواهر تحدث، وهي ليست متزامنة تمامًا. سيبلغ القمر الجديد ذروته، في 29 مارس الساعة 10:58 بالتوقيت العالمي. أما ذروة الحضيض، حيث سيكون القمر على بعد 358,128 كيلومترًا من الأرض، فستحدث في 30 مارس الساعة 05:26 بالتوقيت العالمي. وسيكون وقت الخسوف الأعظم قريبًا من القمر الجديد، الساعة 10:47:18 بالتوقيت العالمي. وسيمتد ظل القمر من شمال غرب أفريقيا، مرورًا بشمال شرق الولايات المتحدة، وشرق كندا، وغرينلاند، وأجزاء من أوروبا وروسيا.
ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، ستحدث الأقمار العملاقة الثلاثة المتبقية لعام 2025 في 27 أبريل/ نيسان، و27 مايو/ أيار، و25 يونيو/ حزيران، ولن تحدث كسوفات للشمس في هذه التواريخ، على الرغم من أنه سيكون هناك كسوف جزئي في 21 سبتمبر/ أيلول، وسيكون مرئيًا من نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية.
سماء مصر تجمع بين قمر ونجم عملاق... ما القصة؟
ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين
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