https://sarabic.ae/20241017/1093852078.html
أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام
أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للقمر العملاق في مناطق مختلفة حول العالم خلال العام. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T08:49+0000
2024-10-17T08:49+0000
2024-10-17T08:50+0000
وسائط متعددة
القمر
العالم
العالم العربي
مشاهد مثيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093852248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ab49930324ac538822eaf9a2c7f17e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093852248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9fcd0128a2d7300ca1591b150ab95f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, القمر, العالم, العالم العربي, مشاهد مثيرة
фото, القمر, العالم, العالم العربي, مشاهد مثيرة
أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام
08:49 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.10.2024)
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للقمر العملاق في مناطق مختلفة حول العالم خلال العام.
© AP Photo / Julio Cortez
يرتفع القمر العملاق المكتمل بنسبة 99% فوق تمثال زرافة في حديقة حيوان دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في دالاس.
يرتفع القمر العملاق المكتمل بنسبة 99% فوق تمثال زرافة في حديقة حيوان دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في دالاس.
© AP Photo / Michael Probst
فتاة تمشي على شاطئ بحر البلطيق مع بزوغ القمر في هافكروغ، شمالي ألمانيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
فتاة تمشي على شاطئ بحر البلطيق مع بزوغ القمر في هافكروغ، شمالي ألمانيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
© AP Photo / Altaf Qadri
القمر العملاق يغرب فوق الخليج العربي مع بزوغ الفجر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، الخميس 17 أكتوبر 2024.
القمر العملاق يغرب فوق الخليج العربي مع بزوغ الفجر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، الخميس 17 أكتوبر 2024.
© AP Photo / Erin Hooley
طائرة تمر عبر القمر العملاق بينما يشاهده الناس وهو يرتفع فوق بحيرة ميشيغان، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في شيكاغو.
طائرة تمر عبر القمر العملاق بينما يشاهده الناس وهو يرتفع فوق بحيرة ميشيغان، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في شيكاغو.
© AP Photo / Fernando Vergara
القمر العملاق يلوح في الأفق فوق كنيسة في بوغوتا، كولومبيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
القمر العملاق يلوح في الأفق فوق كنيسة في بوغوتا، كولومبيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
© AP Photo / LM Otero
ظهور القمر بجانب لوحة "بيغ تيكس" النيون في معرض ولاية تكساس في دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
ظهور القمر بجانب لوحة "بيغ تيكس" النيون في معرض ولاية تكساس في دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.