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القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام
أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للقمر العملاق في مناطق مختلفة حول العالم خلال العام. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, القمر, العالم, العالم العربي, مشاهد مثيرة
фото, القمر, العالم, العالم العربي, مشاهد مثيرة

أكبر مشهد للقمر العملاق خلال العام

08:49 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 17.10.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للقمر العملاق في مناطق مختلفة حول العالم خلال العام.
© AP Photo / Julio Cortez

يرتفع القمر العملاق المكتمل بنسبة 99% فوق تمثال زرافة في حديقة حيوان دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في دالاس.

يرتفع القمر العملاق المكتمل بنسبة 99% فوق تمثال زرافة في حديقة حيوان دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في دالاس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julio Cortez

يرتفع القمر العملاق المكتمل بنسبة 99% فوق تمثال زرافة في حديقة حيوان دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في دالاس.

© AP Photo / Michael Probst

فتاة تمشي على شاطئ بحر البلطيق مع بزوغ القمر في هافكروغ، شمالي ألمانيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

فتاة تمشي على شاطئ بحر البلطيق مع بزوغ القمر في هافكروغ، شمالي ألمانيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo / Michael Probst

فتاة تمشي على شاطئ بحر البلطيق مع بزوغ القمر في هافكروغ، شمالي ألمانيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Altaf Qadri

القمر العملاق يغرب فوق الخليج العربي مع بزوغ الفجر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، الخميس 17 أكتوبر 2024.

القمر العملاق يغرب فوق الخليج العربي مع بزوغ الفجر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، الخميس 17 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Altaf Qadri

القمر العملاق يغرب فوق الخليج العربي مع بزوغ الفجر في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، الخميس 17 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Erin Hooley

طائرة تمر عبر القمر العملاق بينما يشاهده الناس وهو يرتفع فوق بحيرة ميشيغان، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في شيكاغو.

طائرة تمر عبر القمر العملاق بينما يشاهده الناس وهو يرتفع فوق بحيرة ميشيغان، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في شيكاغو. - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Erin Hooley

طائرة تمر عبر القمر العملاق بينما يشاهده الناس وهو يرتفع فوق بحيرة ميشيغان، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في شيكاغو.

© AP Photo / Fernando Vergara

القمر العملاق يلوح في الأفق فوق كنيسة في بوغوتا، كولومبيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

القمر العملاق يلوح في الأفق فوق كنيسة في بوغوتا، كولومبيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Fernando Vergara

القمر العملاق يلوح في الأفق فوق كنيسة في بوغوتا، كولومبيا، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

© AP Photo / LM Otero

ظهور القمر بجانب لوحة "بيغ تيكس" النيون في معرض ولاية تكساس في دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

ظهور القمر بجانب لوحة &quot;بيغ تيكس&quot; النيون في معرض ولاية تكساس في دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / LM Otero

ظهور القمر بجانب لوحة "بيغ تيكس" النيون في معرض ولاية تكساس في دالاس، الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

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