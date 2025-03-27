https://sarabic.ae/20250327/علماء-يحددون-فرقا-جوهريا-بين-الدماغ-البشري-وأدمغة-القرود-1098987864.html

علماء يحددون فرقا جوهريا بين الدماغ البشري وأدمغة القرود

علماء يحددون فرقا جوهريا بين الدماغ البشري وأدمغة القرود

سبوتنيك عربي

حاول علماء متخصصون فهم الدماغ البشري بمقارنته بالرئيسيات الأخرى، ولا يزال الباحثون يحاولون فهم ما يجعل دماغنا مختلفًا عن أقرب الأدمغة إلينا. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T05:54+0000

2025-03-27T05:54+0000

2025-03-27T05:54+0000

مجتمع

علوم

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وتركز معظم الدراسات التي تقارن دماغ الإنسان بأدمغة الأنواع الأخرى على الحجم، وقد يكون هذا حجم الدماغ أو حجم الدماغ بالنسبة للجسم أو حجم أجزاء من الدماغ مقارنةً ببقية أجزائه.ومع ذلك، فإن قياسات الحجم لا تخبرنا بأي شيء عن التنظيم الداخلي للدماغ، على سبيل المثال، على الرغم من أن دماغ الفيل الضخم يحتوي على 3 أضعاف عدد الخلايا العصبية الموجودة في دماغ الإنسان، إلا أن هذه الخلايا تقع في الغالب في المخيخ، وليس في القشرة المخية الحديثة التي ترتبط عادةً بالقدرات المعرفية البشرية.وحتى وقت قريب، كانت دراسة التنظيم الداخلي للدماغ عملاً شاقًا، إلا أن ظهور تقنيات التصوير الطبي أتاح إمكانيات جديدة للنظر داخل أدمغة الحيوانات بسرعة ودقة متناهية، ودون الإضرار بالحيوان.ويمر التواصل بين خلايا الدماغ عبر هذه الألياف، ما يتطلب طاقة، ولذلك فإن أدمغة الثدييات مترابطة بشكل ضئيل نسبيًا، ما يركز التواصل عبر مسارات مركزية قليلة.وقال فريق الدراسة لمجلة "ساينس أليرت" العلمية: "تخبرنا اتصالات كل منطقة من مناطق الدماغ بالكثير عن وظائفها، فمجموعة اتصالات أي منطقة من مناطق الدماغ محددة للغاية، لدرجة أن مناطق الدماغ لها بصمة اتصال فريدة، وفي دراستنا، قارنا بصمات الاتصال هذه عبر أدمغة الإنسان والشمبانزي وقرد المكاك".وركزت معظم الأبحاث السابقة حول تفرد الدماغ البشري على القشرة الجبهية، وهي مجموعة من المناطق في مقدمة الدماغ مرتبطة بالتفكير المعقد واتخاذ القرارات.ولكن الاختلافات الرئيسية التي وجدها العلماء لم تكن في القشرة الجبهية، بل في الفص الصدغي، وهو جزء كبير من القشرة يقع تقريبًا خلف الأذن.وفي دماغ الرئيسيات، تُخصص هذه المنطقة للمعالجة العميقة للمعلومات الواردة من حاستي البصر والسمع الرئيسيتين، وكانت من أبرز النتائج التي عُثر عليها في الجزء الأوسط من القشرة الصدغية.ولكن مناطق الدماغ المتصلة عبر الحزمة المقوسة تشارك أيضًا في وظائف إدراكية أخرى، مثل دمج المعلومات الحسية ومعالجة السلوك الاجتماعي المعقد.في حين أن الحزمة الصدغية المقوسة الوسطى تُمثل عاملًا رئيسيًا في معالجة اللغة، فقد وجد الباحثون أيضًا، اختلافات بين الأنواع في منطقة تقع في الجزء الخلفي من القشرة الصدغية.ويُشير هذا إلى أن دماغنا مُصمم للتعامل مع معالجة اجتماعية أكثر تعقيدًا من الرئيسيات، دماغنا مُصمم ليكون اجتماعيًا.علماء روس يكتشفون طريقة تقلل انبعاثات محركات الطائرات

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