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علماء روس يطورون أنظمة "بديلة" للشبكات العصبية المعقدة
علماء روس يطورون أنظمة "بديلة" للشبكات العصبية المعقدة
سبوتنيك عربي
توصلت مجموعة من العلماء الروس في جامعة ساراتوف الحكومية، إلى أن الشبكات العصبية المعقدة المتعددة الطبقات المستخدمة في التعلم الآلي يمكن استبدالها بمذبذبات ذات... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T13:11+0000
2025-03-25T13:11+0000
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المذبذبات هي أنظمة قادرة على التذبذب. وتشمل هذه، على سبيل المثال، البندول أو الدائرة الكهربائية. إذا أضفنا ردود الفعل المتأخرة إلى المذبذبات (حيث يستجيب النظام لحالاته السابقة)، يصبح سلوكها أكثر تعقيدًا. يمكن لهذه الأنظمة محاكاة ديناميكيات شبكات بأكملها تتكون من العديد من العناصر المتفاعلة.وتوصلت الدراسة إلى أن اثنين من المذبذبات الثنائية الاستقرار المقترنة مع التأخير يمكنهما إعادة إنتاج سلوك شبكة عصبية معقدة من طبقتين.ويقول الباحثون إن هذا النهج قد يكون مفيدًا بشكل خاص لتطوير الأجهزة التي تحل المشكلات في الوقت الفعلي، مثل التنبؤ بالسلاسل الزمنية، أو التعرف على الصور، أو مشكلات التحسين.قام العلماء في البداية بمحاكاة سلوك المذبذبات على جهاز كمبيوتر، ثم قاموا بإنشاء نماذج أولية مادية تعتمد على مكونات إلكترونية. وقد أكدت النتائج التجريبية الحسابات النظرية بشكل كامل.تتم دراسة المذبذبات ذات التغذية الراجعة المتأخرة بشكل نشط من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم. وتتمثل ميزة النماذج الأولية التي طورها العلماء في بساطة الدوائر التي تم تطويرها، والتكلفة المنخفضة للمكونات الإلكترونية وصغر حجمها.ويخطط الباحثون، في المستقبل، لتوسيع نطاق المشاكل التي يمكن حلها باستخدام المذبذبات المتأخرة. وعلى وجه الخصوص.علماء روس يبتكرون العنصر الأساسي لتركيب أطراف اصطناعية عصبية لمرضى الصرع روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20250107/علماء-روس-يبتكرون-شبكة-عصبية-تتحكم-بسرعة-المحركات-الكهربائية-في-الآلات-المعقدة-1096552349.html
https://sarabic.ae/20241029/علماء-روس-يبتكرون-شبكة-عصبية-بيولوجية-ذات-قدرة-سمعية-دقيقة-1094264535.html
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس, أعصاب, الأعصاب, ذكاء اصطناعي
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس, أعصاب, الأعصاب, ذكاء اصطناعي

علماء روس يطورون أنظمة "بديلة" للشبكات العصبية المعقدة

13:11 GMT 25.03.2025
© Photo / pixabay/geraltخلايا تتمدد وترتبط بألياف عصبية
خلايا تتمدد وترتبط بألياف عصبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Photo / pixabay/geralt
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توصلت مجموعة من العلماء الروس في جامعة ساراتوف الحكومية، إلى أن الشبكات العصبية المعقدة المتعددة الطبقات المستخدمة في التعلم الآلي يمكن استبدالها بمذبذبات ذات ردود فعل متأخرة، وبحسب العلماء، فإن هذا الاكتشاف قد يبسط بشكل كبير ويقلل تكلفة إنشاء أجهزة قادرة على حل مشاكل الذكاء الاصطناعي في الوقت المناسب.
المذبذبات هي أنظمة قادرة على التذبذب. وتشمل هذه، على سبيل المثال، البندول أو الدائرة الكهربائية. إذا أضفنا ردود الفعل المتأخرة إلى المذبذبات (حيث يستجيب النظام لحالاته السابقة)، يصبح سلوكها أكثر تعقيدًا. يمكن لهذه الأنظمة محاكاة ديناميكيات شبكات بأكملها تتكون من العديد من العناصر المتفاعلة.
وتوصلت الدراسة إلى أن اثنين من المذبذبات الثنائية الاستقرار المقترنة مع التأخير يمكنهما إعادة إنتاج سلوك شبكة عصبية معقدة من طبقتين.
وعلى وجه الخصوص، قام العلماء بدراسة ظاهرتين رئيسيتين: الرنين العشوائي، عندما يقوم الضجيج بتضخيم الإشارة المفيدة، وانتشار جبهة الموجة حيث تملأ إحدى الحالتين المتعايشتين للنظام كل المساحة الممكنة.
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يقول فلاديمير سيمينوف، رئيس مختبر النمذجة الحاسوبية في الإلكترونيات في جامعة ساراتوف الحكومية: "إن إنشاء الشبكات العصبية المادية هي عملية معقدة ومكلفة. والمذبذبات المتأخرة توفر بديلاً أبسط وأرخص. ولتنفيذ نظام ذكاء اصطناعي قائم على شبكات متعددة الطبقات فعليًا، ليس من الضروري إعادة إنتاجه في صورته الأصلية. إذا سمحت الظروف، يمكن استخدام مذبذبات مقترنة مع تأخير".

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ويقول الباحثون إن هذا النهج قد يكون مفيدًا بشكل خاص لتطوير الأجهزة التي تحل المشكلات في الوقت الفعلي، مثل التنبؤ بالسلاسل الزمنية، أو التعرف على الصور، أو مشكلات التحسين.
قام العلماء في البداية بمحاكاة سلوك المذبذبات على جهاز كمبيوتر، ثم قاموا بإنشاء نماذج أولية مادية تعتمد على مكونات إلكترونية. وقد أكدت النتائج التجريبية الحسابات النظرية بشكل كامل.
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تتم دراسة المذبذبات ذات التغذية الراجعة المتأخرة بشكل نشط من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم. وتتمثل ميزة النماذج الأولية التي طورها العلماء في بساطة الدوائر التي تم تطويرها، والتكلفة المنخفضة للمكونات الإلكترونية وصغر حجمها.
ويخطط الباحثون، في المستقبل، لتوسيع نطاق المشاكل التي يمكن حلها باستخدام المذبذبات المتأخرة. وعلى وجه الخصوص.
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