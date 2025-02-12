https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تطور-طريقة-جديدة-لتشخيص-الصرع-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1097705271.html
روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، في تطوير أسلوب جديد للتعلم الآلي لتشخيص مرض الصرع، تصل دقته إلى 71 بالمئة. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T10:02+0000
2025-02-12T10:02+0000
2025-02-12T10:02+0000
مجتمع
علوم
الصحة
صرع
اضطراب عقلي
أعصاب
الأعصاب
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ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 5 ملايين شخص سنوياً بمرض الصرع، وهو مرض يحدث فيه نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهازين الحركي والتنفسي (نوبات). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الشخص علامات مميزة للصرع، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تحديد المرض في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فإن التشخيص المتأخر قد يؤدي إلى تطور المضاعفات.أحد الطرق المستخدمة لتشخيص الصرع هو التحفيز الضوئي (التحفيز البصري)، إذ يتضمن هذا النهج تعريض الجسم لإشارات ضوئية، وذلك بتوجيه ومضات ساطعة إلى عيون المريض ويتم مراقبة نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).وقام العلماء الروس بتطوير طريقة جديدة للتعلم الآلي لتشخيص الصرع، والتي في رأيهم، تكشف عن المزيد من ميزات حالة الدماغ في هذا المرض مقارنة بالطرق الأخرى الموجودة (على سبيل المثال، الطريقة الطيفية).ونتيجة لذلك، وجدوا أن المرضى المصابين بالصرع، والذي لا يمكن التعرف عليه من خلال رد الفعل تجاه التحفيز الضوئي، ما زالوا يرونه بشكل مختلف عن الأشخاص الأصحاء.أثناء تسليط الومضات الضوئية الساطعة، يختلف نشاط القشرة المخية لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض في نطاقات تردد ومناطق معينة من الدماغ، لدى الأشخاص الأصحاء، كانت مؤشرات نشاط الدماغ عند الترددات المنخفضة (1-3 هرتز) والعالية (15 هرتز وأكثر) أعلى من تلك الموجودة في المجموعة التي تم تشخيصها، بينما في نطاق "ألفا" (ترددات 8-10 هرتز)، على العكس من ذلك، كانت أقل.وأوضح غروبوف أن "الخوارزمية المقترحة تسمح باكتشاف الصرع بدقة تصل إلى 71 بالمئة، من خلال تحليل الارتباطات الزمنية طويلة الأمد في نشاط الدماغ لدى المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المرض"، وأكد العالم الروسي أن "الطريقة الجديدة تعد خطوة مهمة سواء نحو تشخيص الصرع أو نحو تطوير طريقة التحفيز الضوئي، لأنها يمكن أن تستخدم الآن لتشخيص الصرع الحساس وغير الحساس للضوء".ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "بي آر إكس لايف" العلمية، فإنه في المستقبل، يخطط الفريق لاختبار الطريقة المقترحة على مجموعة أكبر من المرضى واختبار طرق أخرى للتعلم الآلي، مثل الشبكات العصبية التلافيفية.فتح الصندوق الأسود للدماغ... علماء يكتشفون توصيلات مميزة للذاكرة البشريةخلايا جديدة تنمو في أدمغة البالغين ولها مهمة رائعة
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علوم, الصحة, صرع, اضطراب عقلي, أعصاب, الأعصاب
علوم, الصحة, صرع, اضطراب عقلي, أعصاب, الأعصاب
روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
نجح علماء روس من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، في تطوير أسلوب جديد للتعلم الآلي لتشخيص مرض الصرع، تصل دقته إلى 71 بالمئة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 5 ملايين شخص سنوياً بمرض الصرع، وهو مرض يحدث فيه نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهازين الحركي والتنفسي (نوبات). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الشخص علامات مميزة للصرع، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تحديد المرض في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فإن التشخيص المتأخر قد يؤدي إلى تطور المضاعفات.
أحد الطرق المستخدمة لتشخيص الصرع هو التحفيز الضوئي (التحفيز البصري)، إذ يتضمن هذا النهج تعريض الجسم لإشارات ضوئية، وذلك بتوجيه ومضات ساطعة إلى عيون المريض ويتم مراقبة نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).
ولدى المرضى الذين يعانون من الصرع، هناك زيادة في إثارة القشرة المخية وفقدان السيطرة المثبطة لها، في حين أنه عادة يجب أن يكون هناك توازن بينهما. ومع ذلك، تساعد هذه الطريقة على تشخيص الصرع الحساس للضوء فقط، في حين أن 95% من المرضى يعانون من الصرع غير الحساس للضوء.
وقام العلماء الروس بتطوير طريقة جديدة للتعلم الآلي لتشخيص الصرع، والتي في رأيهم، تكشف عن المزيد من ميزات حالة الدماغ في هذا المرض مقارنة بالطرق الأخرى الموجودة (على سبيل المثال، الطريقة الطيفية).
وقد اختبر الباحثون الطريقة المقترحة من خلال تحليل النشاط العصبي لدى 108 أشخاص، نصفهم (54 شخصًا) يعانون من الصرع غير الحساس للضوء، و54 شخصًا آخرين يتمتعون بصحة جيدة.
ونتيجة لذلك، وجدوا أن المرضى المصابين بالصرع،
والذي لا يمكن التعرف عليه من خلال رد الفعل تجاه التحفيز الضوئي، ما زالوا يرونه بشكل مختلف عن الأشخاص الأصحاء.
26 ديسمبر 2024, 11:59 GMT
أثناء تسليط الومضات الضوئية الساطعة، يختلف نشاط القشرة المخية لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض في نطاقات تردد ومناطق معينة من الدماغ، لدى الأشخاص الأصحاء، كانت مؤشرات نشاط الدماغ
عند الترددات المنخفضة (1-3 هرتز) والعالية (15 هرتز وأكثر) أعلى من تلك الموجودة في المجموعة التي تم تشخيصها، بينما في نطاق "ألفا" (ترددات 8-10 هرتز)، على العكس من ذلك، كانت أقل.
وقال فاديم غروبوف، أحد المشاركين في المشروع، وهو باحث في مركز البلطيق للتكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي في جامعة إيمانويل كانط: "إذا كان التحفيز الضوئي يستطيع فقط اكتشاف الصرع الحساس للضوء، فإن النهج الجديد يبسط أيضًا تشخيص الصرع غير الحساس للضوء".
16 ديسمبر 2024, 14:28 GMT
وأوضح غروبوف أن "الخوارزمية المقترحة تسمح باكتشاف الصرع بدقة تصل إلى 71 بالمئة، من خلال تحليل الارتباطات الزمنية طويلة الأمد في نشاط الدماغ
لدى المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المرض"، وأكد العالم الروسي أن "الطريقة الجديدة تعد خطوة مهمة سواء نحو تشخيص الصرع أو نحو تطوير طريقة التحفيز الضوئي، لأنها يمكن أن تستخدم الآن لتشخيص الصرع الحساس وغير الحساس للضوء".
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "بي آر إكس لايف" العلمية،
فإنه في المستقبل، يخطط الفريق لاختبار الطريقة المقترحة على مجموعة أكبر من المرضى واختبار طرق أخرى للتعلم الآلي، مثل الشبكات العصبية التلافيفية.