روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

عربي
بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
رسالة من برشلونة إلى قطبي مدريد ولقاء منتظر بين السيتي والريال
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تطور-طريقة-جديدة-لتشخيص-الصرع-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1097705271.html
روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، في تطوير أسلوب جديد للتعلم الآلي لتشخيص مرض الصرع، تصل دقته إلى 71 بالمئة. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T10:02+0000
2025-02-12T10:02+0000
مجتمع
علوم
الصحة
صرع
اضطراب عقلي
أعصاب
الأعصاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050333353_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_87d020692cfcbf9b2283304e47fdc760.jpg
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 5 ملايين شخص سنوياً بمرض الصرع، وهو مرض يحدث فيه نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهازين الحركي والتنفسي (نوبات). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الشخص علامات مميزة للصرع، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تحديد المرض في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فإن التشخيص المتأخر قد يؤدي إلى تطور المضاعفات.أحد الطرق المستخدمة لتشخيص الصرع هو التحفيز الضوئي (التحفيز البصري)، إذ يتضمن هذا النهج تعريض الجسم لإشارات ضوئية، وذلك بتوجيه ومضات ساطعة إلى عيون المريض ويتم مراقبة نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).وقام العلماء الروس بتطوير طريقة جديدة للتعلم الآلي لتشخيص الصرع، والتي في رأيهم، تكشف عن المزيد من ميزات حالة الدماغ في هذا المرض مقارنة بالطرق الأخرى الموجودة (على سبيل المثال، الطريقة الطيفية).ونتيجة لذلك، وجدوا أن المرضى المصابين بالصرع، والذي لا يمكن التعرف عليه من خلال رد الفعل تجاه التحفيز الضوئي، ما زالوا يرونه بشكل مختلف عن الأشخاص الأصحاء.أثناء تسليط الومضات الضوئية الساطعة، يختلف نشاط القشرة المخية لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض في نطاقات تردد ومناطق معينة من الدماغ، لدى الأشخاص الأصحاء، كانت مؤشرات نشاط الدماغ عند الترددات المنخفضة (1-3 هرتز) والعالية (15 هرتز وأكثر) أعلى من تلك الموجودة في المجموعة التي تم تشخيصها، بينما في نطاق "ألفا" (ترددات 8-10 هرتز)، على العكس من ذلك، كانت أقل.وأوضح غروبوف أن "الخوارزمية المقترحة تسمح باكتشاف الصرع بدقة تصل إلى 71 بالمئة، من خلال تحليل الارتباطات الزمنية طويلة الأمد في نشاط الدماغ لدى المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المرض"، وأكد العالم الروسي أن "الطريقة الجديدة تعد خطوة مهمة سواء نحو تشخيص الصرع أو نحو تطوير طريقة التحفيز الضوئي، لأنها يمكن أن تستخدم الآن لتشخيص الصرع الحساس وغير الحساس للضوء".ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "بي آر إكس لايف" العلمية، فإنه في المستقبل، يخطط الفريق لاختبار الطريقة المقترحة على مجموعة أكبر من المرضى واختبار طرق أخرى للتعلم الآلي، مثل الشبكات العصبية التلافيفية.فتح الصندوق الأسود للدماغ... علماء يكتشفون توصيلات مميزة للذاكرة البشريةخلايا جديدة تنمو في أدمغة البالغين ولها مهمة رائعة
https://sarabic.ae/20250121/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-جديدة-لعمل-الخلايا-العصبية--1096993553.html
https://sarabic.ae/20241226/ابتكار-طبي-مغربي-جديد-يغير-حياة-مرضى-الصرع-1096209288.html
https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يطورون-خلايا-عصبية-شبيهة-بتلك-التي-تمتلك-ذاكرة-في-دماغنا----1095840512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050333353_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_f174de3a1d695768b64e6e7d530d33a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, صرع, اضطراب عقلي, أعصاب, الأعصاب
علوم, الصحة, صرع, اضطراب عقلي, أعصاب, الأعصاب

روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعي

10:02 GMT 12.02.2025
© Depositphotos.com / Fizkesألم في الرأس
ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / Fizkes
تابعنا عبر
نجح علماء روس من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية، في تطوير أسلوب جديد للتعلم الآلي لتشخيص مرض الصرع، تصل دقته إلى 71 بالمئة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص 5 ملايين شخص سنوياً بمرض الصرع، وهو مرض يحدث فيه نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهازين الحركي والتنفسي (نوبات). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الشخص علامات مميزة للصرع، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تحديد المرض في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فإن التشخيص المتأخر قد يؤدي إلى تطور المضاعفات.
أحد الطرق المستخدمة لتشخيص الصرع هو التحفيز الضوئي (التحفيز البصري)، إذ يتضمن هذا النهج تعريض الجسم لإشارات ضوئية، وذلك بتوجيه ومضات ساطعة إلى عيون المريض ويتم مراقبة نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).

ولدى المرضى الذين يعانون من الصرع، هناك زيادة في إثارة القشرة المخية وفقدان السيطرة المثبطة لها، في حين أنه عادة يجب أن يكون هناك توازن بينهما. ومع ذلك، تساعد هذه الطريقة على تشخيص الصرع الحساس للضوء فقط، في حين أن 95% من المرضى يعانون من الصرع غير الحساس للضوء.

دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية
21 يناير, 08:36 GMT
وقام العلماء الروس بتطوير طريقة جديدة للتعلم الآلي لتشخيص الصرع، والتي في رأيهم، تكشف عن المزيد من ميزات حالة الدماغ في هذا المرض مقارنة بالطرق الأخرى الموجودة (على سبيل المثال، الطريقة الطيفية).
وقد اختبر الباحثون الطريقة المقترحة من خلال تحليل النشاط العصبي لدى 108 أشخاص، نصفهم (54 شخصًا) يعانون من الصرع غير الحساس للضوء، و54 شخصًا آخرين يتمتعون بصحة جيدة.
ونتيجة لذلك، وجدوا أن المرضى المصابين بالصرع، والذي لا يمكن التعرف عليه من خلال رد الفعل تجاه التحفيز الضوئي، ما زالوا يرونه بشكل مختلف عن الأشخاص الأصحاء.
امرأة تحضر سائل عطري من زيت الزهور العطري. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
ابتكار طبي مغربي جديد يغير حياة مرضى الصرع
26 ديسمبر 2024, 11:59 GMT
أثناء تسليط الومضات الضوئية الساطعة، يختلف نشاط القشرة المخية لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض في نطاقات تردد ومناطق معينة من الدماغ، لدى الأشخاص الأصحاء، كانت مؤشرات نشاط الدماغ عند الترددات المنخفضة (1-3 هرتز) والعالية (15 هرتز وأكثر) أعلى من تلك الموجودة في المجموعة التي تم تشخيصها، بينما في نطاق "ألفا" (ترددات 8-10 هرتز)، على العكس من ذلك، كانت أقل.

وقال فاديم غروبوف، أحد المشاركين في المشروع، وهو باحث في مركز البلطيق للتكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي في جامعة إيمانويل كانط: "إذا كان التحفيز الضوئي يستطيع فقط اكتشاف الصرع الحساس للضوء، فإن النهج الجديد يبسط أيضًا تشخيص الصرع غير الحساس للضوء".

صورة ثلاثية الأبعاد لشبكة الخلايا العصبية على خلفية سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مجتمع
علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا
16 ديسمبر 2024, 14:28 GMT
وأوضح غروبوف أن "الخوارزمية المقترحة تسمح باكتشاف الصرع بدقة تصل إلى 71 بالمئة، من خلال تحليل الارتباطات الزمنية طويلة الأمد في نشاط الدماغ لدى المرضى الذين يعانون من هذا النوع من المرض"، وأكد العالم الروسي أن "الطريقة الجديدة تعد خطوة مهمة سواء نحو تشخيص الصرع أو نحو تطوير طريقة التحفيز الضوئي، لأنها يمكن أن تستخدم الآن لتشخيص الصرع الحساس وغير الحساس للضوء".
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "بي آر إكس لايف" العلمية، فإنه في المستقبل، يخطط الفريق لاختبار الطريقة المقترحة على مجموعة أكبر من المرضى واختبار طرق أخرى للتعلم الآلي، مثل الشبكات العصبية التلافيفية.
فتح الصندوق الأسود للدماغ... علماء يكتشفون توصيلات مميزة للذاكرة البشرية
خلايا جديدة تنمو في أدمغة البالغين ولها مهمة رائعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала