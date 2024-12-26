https://sarabic.ae/20241226/ابتكار-طبي-مغربي-جديد-يغير-حياة-مرضى-الصرع-1096209288.html

ابتكار طبي مغربي جديد يغير حياة مرضى الصرع

ابتكار طبي مغربي جديد يغير حياة مرضى الصرع

سبوتنيك عربي

أثار إعلان إنتاج أول دواء مغربي من القنب الهندي لمرضى الصرع اهتمامًا كبيرًا في المغرب، يأتي هذا الدواء كخطوة جديدة نحو معالجة هذا المرض العصبي الشائع، الذي... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T11:59+0000

2024-12-26T11:59+0000

2024-12-26T11:59+0000

اقتصاد

أخبار المغرب اليوم

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وأعلنت شركة "فارما 5" المغربية عن إنتاج أول دواء مغربي من القنب الهندي لعلاج الصرع، والذي سيتم طرحه في السوق قريبًا، إذ يُعتبر هذا الدواء الأول من نوعه في المغرب، وقد تم تطويره بناءً على قرار سابق من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول شروط تسجيل الأدوية المستخلصة من القنب الهندي.عادةً ما يواجه مرضى الصرع صعوبة في الحصول على الأدوية، حيث أن معظمها مستورد من الخارج، حيث يعتمد المرضى غالبا على استيراد بعض الأدوية من الخارج، كما أن بعض الأدوية تكون غير متوفرة في الصيدليات لفترات طويلة، مما يؤدي إلى عدم استقرار العلاج واضطرار المرضى لتغيير الأدوية بشكل متكرر.وقالت الكاتبة العامة لجمعية أصيلة للصرع والصحة النفسية، منّانة القصري، في تصريحات لموقع "هسبريس" الإخباري، إن "مرضى الصرع في المغرب يعرفون جيدًا المشاكل المرتبطة بالحصول على الدواء، حيث أن الأسعار تكون مرتفعة، ما يجعل من الصعب على المرضى تحمل تكاليف العلاج".وتأمل القصري، أن يؤدي الإعلان عن هذا الدواء الجديد إلى "تحسين علاج مرضى الصرع في المغرب، حيث أن هذه الفئة لا تتلقى ما تحتاجه من دعم ورعاية للتعايش مع هذا المرض".دراسة: ساعة مشي يوميا قد تطيل العمر 6 ساعاتباستخدام "جزيئات خاصة".. علماء ينجحون في القضاء على 99 % من الخلايا السرطانية

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