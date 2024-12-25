https://sarabic.ae/20241225/باستخدام-جزيئات-خاصة-علماء-ينجحون-في-القضاء-على-99--من-الخلايا-السرطانية-1096171839.html

باستخدام "جزيئات خاصة".. علماء ينجحون في القضاء على 99 % من الخلايا السرطانية

باستخدام "جزيئات خاصة".. علماء ينجحون في القضاء على 99 % من الخلايا السرطانية

سبوتنيك عربي

تمكن فريق من العلماء من جامعة رايس، وجامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، من تدمير 99 % من الخلايا السرطانية باستخدام "جزيئات خاصة". 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T11:45+0000

2024-12-25T11:45+0000

2024-12-25T11:45+0000

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خلايا سرطانية

السرطان

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واكتشف العلماء طريقة رائعة لتدمير الخلايا السرطانية، فقد وجدوا أن تحفيز جزيئات الـ"أمينوسيانين" باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، تسبب في اهتزازها بشكل متزامن، ما يكفي لتفكيك أغشية الخلايا السرطانية.وتُستخدم جزيئات الـ"أمينوسيانين" في التصوير الحيوي كصبغات صناعية، وتُستخدم عادةً بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان، وتظل مستقرة في الماء وهي جيدة جدًا في ربط نفسها بالخارج من الخلايا.ووفقا للعلماء، فإن نهجهم يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنوع آخر من الآلات الجزيئية القاتلة للسرطان، التي تم تطويرها سابقًا، والتي تسمى محركات من نوع "فيرينغا"، والتي يمكنها أيضًا كسر هياكل الخلايا المسببة للسرطان.ويعد استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة مهمًا لأنه يمكّن العلماء من الوصول إلى أعماق الجسم، ويمكّن من علاج السرطان في العظام والأعضاء دون الحاجة إلى جراحة للوصول إلى نمو السرطان.في الاختبارات التي أجريت على الخلايا السرطانية المزروعة في المختبر، سجلت طريقة "المطارق" الجزيئية نسبة نجاح بلغت 99 بالمئة في تدمير الخلايا، كما تم اختبار النهج على الفئران المصابة بأورام الـ"ميلانوما"، وأصبح نصف الحيوانات خاليًا من السرطان.إن بنية وخصائص جزيئات الـ"أمينوسيانين" الكيميائية تعني أنها تظل متزامنة مع المحفز الصحيح، مثل ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة. عندما تتحرك الإلكترونات داخل الجزيئات، فإنها تشكل ما يعرف بالـ"بلازمونات"، وهي كيانات تهتز بشكل جماعي وتدفع الحركة عبر الجزيء بأكمله.تمتلك الـ"بلازمونات" ذراعًا على أحد الجانبين، ما يساعد في ربط الجزيئات بأغشية الخلايا السرطانية، بينما تعمل حركات الاهتزازات على تفتيتها.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه بفضل هذا النوع المباشر من التقنية البيوميكانيكية قد تجد الخلايا السرطانية صعوبة في تطوير نوع من الحصار ضدها.هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟ما السرطان الأكثر انتشارا بين الشباب وكيف يمكن كشفه

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علوم, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان