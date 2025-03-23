https://sarabic.ae/20250323/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-تقلل-انبعاثات-محركات-الطائرات-1098880601.html

علماء روس يكتشفون طريقة تقلل انبعاثات محركات الطائرات

علماء روس يكتشفون طريقة تقلل انبعاثات محركات الطائرات

سبوتنيك عربي

يطلق الوقود طاقة حرارية، عند الاحتراق، تساعد على تشغيل محركات توربينات الغاز، ولكي يحترق الوقود جيدًا، يجب أن يكون على تماس مع الهواء. 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T14:03+0000

2025-03-23T14:03+0000

2025-03-23T14:03+0000

مجتمع

علوم

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ويساعد التسخين على القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ومع ذلك، فإن طرق التدفئة الحالية تؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، والتي تعتبر بكميات كبيرة ضارة بصحة الإنسان والبيئة.ودرس علماء جامعة بيرم بوليتكنيك، العمليات التي تحدث عند تسخين غاز الوقود، ووجدوا أنه من الأفضل القيام بذلك أمام غرفة الاحتراق بالمحرك، فهذا سيقلل من انبعاث المواد الضارة لأول أكسيد الكربون بنسبة 24%.وأصبحت المشاكل البيئية ملحة بشكل متزايد، ويبحث العلماء والمهندسون بنشاط عن طرق لتقليل الانبعاثات الضارة من محركات توربينات الغاز.وهذا يقلل من إطلاق المواد الضارة مثل أكاسيد النيتروجين، والتي تتشكل عادة عند درجات حرارة عالية.وعادة، يتم تسخين خليط الوقود النهائي داخل غرفة احتراق المحرك، بسبب درجة حرارة اللهب، واكتشف العلماء في جامعة بيرم بوليتكنيك كيف يؤثر تسخين غاز الوقود قبل إدخاله إلى غرفة الاحتراق على عملية الاحتراق وانبعاثات المواد الضارة.وأثبتت الدراسات التجريبية أن التسخين أمام غرفة الاحتراق يقلل من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 24% ويزيد قليلاً (15%) من انبعاثات أكسيد النيتروجين.ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مستوى الانبعاثات السامة، لا يزال أقل بكثير مما كان عليه أثناء الاحتراق في درجات الحرارة المرتفعة، والذي يستخدم في محركات توربينات الغاز التقليدية، كما تقول ألينا شيلوفا، المحاضرة الأولى في قسم هندسة الصواريخ والفضاء وأنظمة الطاقة في جامعة بيرم، بالإضافة إلى ذلك، طور الباحثون تعبيرات شبه تجريبية معدلة تتنبأ بشكل أكثر دقة بانبعاثات الكربون وأكسيد النيتروجين الناتجة عن الاحتراق الهزيل منخفض الحرارة.تم نشر المقال في مجلة "نشرة "بي إن أي بي يو"، وأجريت الدراسة كجزء من تنفيذ برنامج القيادة الإستراتيجية الأكاديمية "برويوريتيت 2030"، ونقلته بوابة "ناؤوتشنايا روسيا".علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم

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