علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
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183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
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11:00 GMT
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بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
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عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250321/علماء-يطورون-أطول-خط-اتصال-كمي-آمن-في-العالم-1098840550.html
علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم
علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم
سبوتنيك عربي
تمكن باحثون من إطلاق أطول رابط اتصالات كمومي في العالم، باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة، فاسحين المجال أمام إطلاق شبكة من المحطات الأرضية الضوئية. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T14:03+0000
2025-03-21T14:03+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن باحثين من الصين وجنوب أفريقيا استخدموا أقمارًا صناعية صغيرة منخفضة التكلفة ومحطات أرضية محمولة لإنشاء أطول رابط اتصالات كمومي في العالم.وبحسب الصحيفة، استخدم الباحثون القمر الصناعي الصيني الكمومي "جينان-1" لإقامة اتصالات بين جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا وقاعدة في بكين يديرها علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية.ونقل المقال عن الباحثين، قولهم: "يوفر هذا الإنجاز أساسًا متينًا لخططنا المستقبلية لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية الدقيقة وإنشاء شبكة واسعة من المحطات الأرضية الضوئية، مما سيقربنا من تحقيق كوكبة أقمار صناعية كمية عملية".علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية
https://sarabic.ae/20250321/الذكاء-الاصطناعي-في-العالم-العربي-بين-التحديات-والطموحات-1098839609.html
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علوم
علوم

علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم

14:03 GMT 21.03.2025
© Photo / Unsplash/Kevin Stadnykأقمار صناعية في الفضاء
أقمار صناعية في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Photo / Unsplash/Kevin Stadnyk
تابعنا عبر
تمكن باحثون من إطلاق أطول رابط اتصالات كمومي في العالم، باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة، فاسحين المجال أمام إطلاق شبكة من المحطات الأرضية الضوئية.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن باحثين من الصين وجنوب أفريقيا استخدموا أقمارًا صناعية صغيرة منخفضة التكلفة ومحطات أرضية محمولة لإنشاء أطول رابط اتصالات كمومي في العالم.
وبحسب الصحيفة، استخدم الباحثون القمر الصناعي الصيني الكمومي "جينان-1" لإقامة اتصالات بين جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا وقاعدة في بكين يديرها علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية.
منال البريكي الخبيرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
مجتمع
الذكاء الاصطناعي في العالم العربي بين التحديات والطموحات
13:42 GMT
باستخدام مفتاح تشفير مشترك، أرسل الفريق صورتين عبر القمر الصناعي، لسور الصين العظيم، وحرم جامعة ستيلينبوش، على مسافة 12900 كيلومتر.
ونقل المقال عن الباحثين، قولهم: "يوفر هذا الإنجاز أساسًا متينًا لخططنا المستقبلية لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية الدقيقة وإنشاء شبكة واسعة من المحطات الأرضية الضوئية، مما سيقربنا من تحقيق كوكبة أقمار صناعية كمية عملية".
علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية
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