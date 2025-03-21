https://sarabic.ae/20250321/علماء-يطورون-أطول-خط-اتصال-كمي-آمن-في-العالم-1098840550.html
علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم
علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم
سبوتنيك عربي
تمكن باحثون من إطلاق أطول رابط اتصالات كمومي في العالم، باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة، فاسحين المجال أمام إطلاق شبكة من المحطات الأرضية الضوئية. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T14:03+0000
2025-03-21T14:03+0000
2025-03-21T14:03+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن باحثين من الصين وجنوب أفريقيا استخدموا أقمارًا صناعية صغيرة منخفضة التكلفة ومحطات أرضية محمولة لإنشاء أطول رابط اتصالات كمومي في العالم.وبحسب الصحيفة، استخدم الباحثون القمر الصناعي الصيني الكمومي "جينان-1" لإقامة اتصالات بين جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا وقاعدة في بكين يديرها علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية.ونقل المقال عن الباحثين، قولهم: "يوفر هذا الإنجاز أساسًا متينًا لخططنا المستقبلية لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية الدقيقة وإنشاء شبكة واسعة من المحطات الأرضية الضوئية، مما سيقربنا من تحقيق كوكبة أقمار صناعية كمية عملية".علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية
https://sarabic.ae/20250321/الذكاء-الاصطناعي-في-العالم-العربي-بين-التحديات-والطموحات-1098839609.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء يطورون أطول خط اتصال كمي آمن في العالم
تمكن باحثون من إطلاق أطول رابط اتصالات كمومي في العالم، باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة، فاسحين المجال أمام إطلاق شبكة من المحطات الأرضية الضوئية.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن باحثين من الصين وجنوب أفريقيا استخدموا أقمارًا صناعية صغيرة منخفضة التكلفة ومحطات أرضية محمولة لإنشاء أطول رابط اتصالات كمومي في العالم.
وبحسب الصحيفة، استخدم الباحثون القمر الصناعي الصيني الكمومي "جينان-1" لإقامة اتصالات بين جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا وقاعدة في بكين يديرها علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية.
باستخدام مفتاح تشفير مشترك، أرسل الفريق صورتين عبر القمر الصناعي، لسور الصين العظيم، وحرم جامعة ستيلينبوش، على مسافة 12900 كيلومتر.
ونقل المقال عن الباحثين، قولهم: "يوفر هذا الإنجاز أساسًا متينًا لخططنا المستقبلية لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية الدقيقة وإنشاء شبكة واسعة من المحطات الأرضية الضوئية، مما سيقربنا من تحقيق كوكبة أقمار صناعية كمية عملية".