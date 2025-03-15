دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت

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المقهى الثقافي
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09:31 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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11:00 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
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مدار الليل والنهار
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صدى الحياة
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
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شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20250315/دراسة-التبرع-بالدم-قد-يقي-من-مرض-خطير-يسبب-الموت-1098680547.html
دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت
دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية عن فائدة صحية غير متوقعة لمن يتبرعون بالدم بانتظام، وهي أنهم يصبحون أكثر عرضة لحدوث تغيرات جينية في دمائهم، والتي قد تقلل من خطر الإصابة... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T11:56+0000
2025-03-15T11:56+0000
مجتمع
علوم
السرطان
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وأظهر البحث الجديد أن الأشخاص الذين تبرعوا بالدم أكثر من 100 مرة، يمتلكون خلايا دم تحمل طفرات مفيدة، ما قد يعزز إنتاجها، ويخفض من خطر الإصابة بسرطان الدم.وحلل باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن، عينات دم 217 متبرعا بصورة متكررة في ألمانيا، ووجدوا أن لديهم نسبة أعلى من الطفرات في جين "DNMT3A" مقارنة بمتبرعين أقل، وفقا لموقع "نيو ساينتست".وأظهرت التجارب المخبرية أن هذه الطفرات تنمو بشكل أسرع بنسبة 50% بعد التبرع، نتيجة تأثير هرمون "EPO"، الذي يحفّز تجديد خلايا الدم بعد فقدانه.وتوصل الباحثون في دراستهم، إلى أن طفرات "DNMT3A" مفيدة، وقد تكبح نمو الخلايا السرطانية.وقال الباحثون إن النتائج "مذهلة"، ويمكن أن تساعد في فهم كيفية ولماذا تتطور سرطانات الدم.وخلصوا إلى أن التبرع بالدم قد يحسن كفاءة الخلايا الجذعية، لكنهم أكدوا على ضرورة إجراء دراسات أوسع للتحقق من هذه الفوائد على نطاق أوسع يشمل مختلف الأعمار والأعراق.
https://sarabic.ae/20250308/هل-هناك-علاقة-بين-السكتة-الدماغية-وفصيلة-الدم-1098509404.html
https://sarabic.ae/20250301/دراسة-مستخلص-البروكلي-يساعد-في-التحكم-بمستويات-السكر-في-الدم-1098287929.html
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علوم, السرطان
علوم, السرطان

دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت

11:56 GMT 15.03.2025
© Photo / Unsplash/ Nguyễn Hiệpالتبرع بالدم
التبرع بالدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Photo / Unsplash/ Nguyễn Hiệp
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية عن فائدة صحية غير متوقعة لمن يتبرعون بالدم بانتظام، وهي أنهم يصبحون أكثر عرضة لحدوث تغيرات جينية في دمائهم، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
وأظهر البحث الجديد أن الأشخاص الذين تبرعوا بالدم أكثر من 100 مرة، يمتلكون خلايا دم تحمل طفرات مفيدة، ما قد يعزز إنتاجها، ويخفض من خطر الإصابة بسرطان الدم.
وحلل باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن، عينات دم 217 متبرعا بصورة متكررة في ألمانيا، ووجدوا أن لديهم نسبة أعلى من الطفرات في جين "DNMT3A" مقارنة بمتبرعين أقل، وفقا لموقع "نيو ساينتست".
جلطة دماغية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
مجتمع
هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟
8 مارس, 16:47 GMT
وأظهرت التجارب المخبرية أن هذه الطفرات تنمو بشكل أسرع بنسبة 50% بعد التبرع، نتيجة تأثير هرمون "EPO"، الذي يحفّز تجديد خلايا الدم بعد فقدانه.
وتوصل الباحثون في دراستهم، إلى أن طفرات "DNMT3A" مفيدة، وقد تكبح نمو الخلايا السرطانية.
بروكلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
مجتمع
دراسة: مستخلص البروكلي يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم
1 مارس, 11:03 GMT
وقال الباحثون إن النتائج "مذهلة"، ويمكن أن تساعد في فهم كيفية ولماذا تتطور سرطانات الدم.
وخلصوا إلى أن التبرع بالدم قد يحسن كفاءة الخلايا الجذعية، لكنهم أكدوا على ضرورة إجراء دراسات أوسع للتحقق من هذه الفوائد على نطاق أوسع يشمل مختلف الأعمار والأعراق.
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