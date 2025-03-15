https://sarabic.ae/20250315/دراسة-التبرع-بالدم-قد-يقي-من-مرض-خطير-يسبب-الموت-1098680547.html
دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت
دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية عن فائدة صحية غير متوقعة لمن يتبرعون بالدم بانتظام، وهي أنهم يصبحون أكثر عرضة لحدوث تغيرات جينية في دمائهم، والتي قد تقلل من خطر الإصابة... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T11:56+0000
2025-03-15T11:56+0000
2025-03-15T11:56+0000
مجتمع
علوم
السرطان
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وأظهر البحث الجديد أن الأشخاص الذين تبرعوا بالدم أكثر من 100 مرة، يمتلكون خلايا دم تحمل طفرات مفيدة، ما قد يعزز إنتاجها، ويخفض من خطر الإصابة بسرطان الدم.وحلل باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن، عينات دم 217 متبرعا بصورة متكررة في ألمانيا، ووجدوا أن لديهم نسبة أعلى من الطفرات في جين "DNMT3A" مقارنة بمتبرعين أقل، وفقا لموقع "نيو ساينتست".وأظهرت التجارب المخبرية أن هذه الطفرات تنمو بشكل أسرع بنسبة 50% بعد التبرع، نتيجة تأثير هرمون "EPO"، الذي يحفّز تجديد خلايا الدم بعد فقدانه.وتوصل الباحثون في دراستهم، إلى أن طفرات "DNMT3A" مفيدة، وقد تكبح نمو الخلايا السرطانية.وقال الباحثون إن النتائج "مذهلة"، ويمكن أن تساعد في فهم كيفية ولماذا تتطور سرطانات الدم.وخلصوا إلى أن التبرع بالدم قد يحسن كفاءة الخلايا الجذعية، لكنهم أكدوا على ضرورة إجراء دراسات أوسع للتحقق من هذه الفوائد على نطاق أوسع يشمل مختلف الأعمار والأعراق.
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علوم, السرطان
دراسة: التبرع بالدم قد يقي من مرض خطير يسبب الموت
كشفت دراسة علمية عن فائدة صحية غير متوقعة لمن يتبرعون بالدم بانتظام، وهي أنهم يصبحون أكثر عرضة لحدوث تغيرات جينية في دمائهم، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
وأظهر البحث الجديد أن الأشخاص الذين تبرعوا بالدم أكثر من 100 مرة، يمتلكون خلايا دم تحمل طفرات مفيدة، ما قد يعزز إنتاجها، ويخفض من خطر الإصابة بسرطان الدم.
وحلل باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن، عينات دم 217 متبرعا بصورة متكررة في ألمانيا، ووجدوا أن لديهم نسبة أعلى من الطفرات في جين "DNMT3A" مقارنة بمتبرعين أقل، وفقا لموقع
"نيو ساينتست".
وأظهرت التجارب المخبرية أن هذه الطفرات تنمو بشكل أسرع بنسبة 50% بعد التبرع، نتيجة تأثير هرمون "EPO"، الذي يحفّز تجديد خلايا الدم بعد فقدانه.
وتوصل الباحثون في دراستهم، إلى أن طفرات "DNMT3A" مفيدة، وقد تكبح نمو الخلايا السرطانية.
وقال الباحثون إن النتائج "مذهلة"، ويمكن أن تساعد في فهم كيفية ولماذا تتطور سرطانات الدم.
وخلصوا إلى أن التبرع بالدم قد يحسن كفاءة الخلايا الجذعية، لكنهم أكدوا على ضرورة إجراء دراسات أوسع للتحقق من هذه الفوائد على نطاق أوسع يشمل مختلف الأعمار والأعراق.