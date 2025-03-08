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24 د
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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عالم سبوتنيك
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صدى الحياة
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09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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صدى الحياة
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250308/هل-هناك-علاقة-بين-السكتة-الدماغية-وفصيلة-الدم-1098509404.html
هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟
هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟
سبوتنيك عربي
ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة دم الإنسان وخاصة في الحالات التي تشهد إصابة مبكرة بالمرض. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T16:47+0000
2025-03-08T16:47+0000
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اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات 48 دراسة جينية تشمل نحو 17 ألف شخص تعرض للإصابة بالسكتة الدماغية في السابق، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي.وأوضح الموقع أن الدراسة اعتمدت أيضا على بيانات تم جمعها من نحو 600 ألف شخص غير مصاب.وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم "إيه" هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60، مقارنة بفصائل الدم الأخرى.ولفت الموقع إلى أن جميع الحالات التي شملتها الدراسة كانت أعمارهم تتراوح بين 18 و59 عامًا.ورغم هذه النتائج إلا أن الأسباب التي تربط بين زيادة نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة الدم لا تزال غير معروفة، بحسب الباحثين، الذين أشاروا إلى احتمال أن يكون الأمر مرتبط بتخثر الدم والخلايا المبطنة للأوعية الدموية والبروتينات الأخرى، التي يمكن أن تسهم في زيادة احتمالات حدوث جلطات أو تصلب للشرايين.
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https://sarabic.ae/20241122/اكتشاف-صادم-داخل-50-من-اللويحات-في-شرايين-الإنسان-المسدودة-1095085788.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة

هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟

16:47 GMT 08.03.2025
© Getty Images / BSIP / Contributorجلطة دماغية
جلطة دماغية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Getty Images / BSIP / Contributor
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ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة دم الإنسان وخاصة في الحالات التي تشهد إصابة مبكرة بالمرض.
اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات 48 دراسة جينية تشمل نحو 17 ألف شخص تعرض للإصابة بالسكتة الدماغية في السابق، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي.
تشكل أنماط الطاقة قلبًا بشريًا نشطًا في صورة تتعلق بقضايا القلب وأبحاث الشريان التاجي والطاقة الحيوية والتشريح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
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وأوضح الموقع أن الدراسة اعتمدت أيضا على بيانات تم جمعها من نحو 600 ألف شخص غير مصاب.
وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم "إيه" هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60، مقارنة بفصائل الدم الأخرى.
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ولفت الموقع إلى أن جميع الحالات التي شملتها الدراسة كانت أعمارهم تتراوح بين 18 و59 عامًا.
ورغم هذه النتائج إلا أن الأسباب التي تربط بين زيادة نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة الدم لا تزال غير معروفة، بحسب الباحثين، الذين أشاروا إلى احتمال أن يكون الأمر مرتبط بتخثر الدم والخلايا المبطنة للأوعية الدموية والبروتينات الأخرى، التي يمكن أن تسهم في زيادة احتمالات حدوث جلطات أو تصلب للشرايين.
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