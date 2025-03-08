https://sarabic.ae/20250308/هل-هناك-علاقة-بين-السكتة-الدماغية-وفصيلة-الدم-1098509404.html
هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟
هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟
سبوتنيك عربي
ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة دم الإنسان وخاصة في الحالات التي تشهد إصابة مبكرة بالمرض. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T16:47+0000
2025-03-08T16:47+0000
2025-03-08T16:47+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098509668_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_20771b9e2257af3f8cbca5b245b8470e.jpg
اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات 48 دراسة جينية تشمل نحو 17 ألف شخص تعرض للإصابة بالسكتة الدماغية في السابق، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي.وأوضح الموقع أن الدراسة اعتمدت أيضا على بيانات تم جمعها من نحو 600 ألف شخص غير مصاب.وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم "إيه" هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60، مقارنة بفصائل الدم الأخرى.ولفت الموقع إلى أن جميع الحالات التي شملتها الدراسة كانت أعمارهم تتراوح بين 18 و59 عامًا.ورغم هذه النتائج إلا أن الأسباب التي تربط بين زيادة نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة الدم لا تزال غير معروفة، بحسب الباحثين، الذين أشاروا إلى احتمال أن يكون الأمر مرتبط بتخثر الدم والخلايا المبطنة للأوعية الدموية والبروتينات الأخرى، التي يمكن أن تسهم في زيادة احتمالات حدوث جلطات أو تصلب للشرايين.
https://sarabic.ae/20250204/علماء-روس-يطورون-جهازا-منزليا-ينقذك-من-الجلطات-القلبية-قبل-وقوعها-1097466837.html
https://sarabic.ae/20241122/اكتشاف-صادم-داخل-50-من-اللويحات-في-شرايين-الإنسان-المسدودة-1095085788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098509668_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_73f958efbc3757e0bfec4080707d309c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة
هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية وفصيلة الدم؟
ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بالسكتة الدماغية وفصيلة دم الإنسان وخاصة في الحالات التي تشهد إصابة مبكرة بالمرض.
اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات 48 دراسة جينية تشمل نحو 17 ألف شخص تعرض للإصابة بالسكتة الدماغية
في السابق، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي.
وأوضح الموقع أن الدراسة اعتمدت أيضا على بيانات تم جمعها من نحو 600 ألف شخص غير مصاب
.
وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم "إيه" هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60، مقارنة بفصائل الدم الأخرى.
22 نوفمبر 2024, 10:41 GMT
ولفت الموقع إلى أن جميع الحالات التي شملتها الدراسة كانت أعمارهم تتراوح بين 18 و59 عامًا.
ورغم هذه النتائج إلا أن الأسباب التي تربط بين زيادة نسبة الإصابة
بالسكتة الدماغية وفصيلة الدم لا تزال غير معروفة، بحسب الباحثين، الذين أشاروا إلى احتمال أن يكون الأمر مرتبط بتخثر الدم والخلايا المبطنة للأوعية الدموية والبروتينات الأخرى، التي يمكن أن تسهم في زيادة احتمالات حدوث جلطات أو تصلب للشرايين.