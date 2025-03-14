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https://sarabic.ae/20250314/مشروب-شائع-قد-يسبب-سرطان-الفم-1098665622.html
مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم
مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم
سبوتنيك عربي
من المعروف أن للمشروبات الغازية عدد من المضار على الجسم عند استهلاكها بكميات تفوق المعدلات الطبيعية، وفي هذا الخصوص كان للعلماء وجهة نظر صادمة حول مضار... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:09+0000
2025-03-14T12:09+0000
مجتمع
الصحة
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كشفت دراسة حديثة أن تناول عبوة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.وحول كيفية تأثير هذه المشروبات على الإصابة بسرطان الفم، قال العلماء إن الآلية لا تزال غير واضحة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.ويتفق العلماء في جميع الأبحاث السابقة، أن مكونات المشروبات الغازية مضرة جداً لصحة الإنسان حيث أنها تضر الجسم كله وليس الأسنان فقط، كما أنها تسبب هشاشة في العظام وأضرار في الكبد والكلي والمعدة وغيرها، لذلك ينصح الأطباء بتجنب تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة.
https://sarabic.ae/20250314/مقبرة-ملكية-وورشة-لصناعة-الفخار-اكتشاف-أثري-ضخم-جنوبي-مصر-صور-1098658914.html
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الصحة
الصحة

مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم

12:09 GMT 14.03.2025
© Depositphotos.com / Bhofack2مشروبات
مشروبات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Depositphotos.com / Bhofack2
تابعنا عبر
من المعروف أن للمشروبات الغازية عدد من المضار على الجسم عند استهلاكها بكميات تفوق المعدلات الطبيعية، وفي هذا الخصوص كان للعلماء وجهة نظر صادمة حول مضار المشروبات الغازية.
كشفت دراسة حديثة أن تناول عبوة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد فحص بيانات أكثر من 160 ألف امرأة، أن من يستهلكن المشروبات "المحلاة بالسكر" بكثرة أكثر عرضة للإصابة بالمرض ممّن يشربن أقل من علبة واحدة شهريا.

اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
مجتمع
مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار.. اكتشاف أثري ضخم جنوبي مصر.. صور
10:13 GMT
وحول كيفية تأثير هذه المشروبات على الإصابة بسرطان الفم، قال العلماء إن الآلية لا تزال غير واضحة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.

وتابع العلماء أن هذه المشروبات، إلى جانب محتوياتها من السكريات، قد تعطّل البكتيريا النافعة في الفم، مما قد يسبب التهابا وتغيرات في خلايا قد تصبح سرطانية.

ويتفق العلماء في جميع الأبحاث السابقة، أن مكونات المشروبات الغازية مضرة جداً لصحة الإنسان حيث أنها تضر الجسم كله وليس الأسنان فقط، كما أنها تسبب هشاشة في العظام وأضرار في الكبد والكلي والمعدة وغيرها، لذلك ينصح الأطباء بتجنب تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة.
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