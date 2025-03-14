مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار.. اكتشاف أثري ضخم جنوبي مصر.. صور
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن كشفين أثريين مهمين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، يعكسان عراقة وثراء التاريخ المصري القديم.
وفي بيان رسمي، قالت الوزارة إن بعثة أثرية مصرية - أمريكية من جامعة بنسلفانيا، نجحت باكتشاف مقبرة ملكية تعود إلى عصر الانتقال الثاني بجبانة "جبل أنوبيس" في أبيدوس.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
فيما نجحت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن ورشة فخار كاملة تعود للعصر الروماني، كما تبين لاحقا إعادة استخدام الموقع كجبانة خلال القرن السابع الميلادي في قرية بناويط.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
الكشف عن مقبرة ملكية بأبيدوس
وبحسب البيان، أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن هذين الاكتشافين سيسهمان في تعزيز الجذب السياحي لمصر وتسليط الضوء على التنوع الأثري الذي تزخر به البلاد، إلى جانب تقديم معلومات علمية جديدة تسهم في فهم التاريخ المصري القديم بشكل أكثر عمقًا.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
فيما، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مقبرة أبيدوس الملكية تقدم أدلة علمية جديدة حول تطور المقابر الملكية في منطقة "جبل أنوبيس"، والتي تعود لملوك "أسرة أبيدوس"، التي حكمت صعيد مصر بين عامي 1700 و1600 ق.م.
وأشار إلى أن هذا الكشف يسهم في توضيح جوانب معقدة من التاريخ السياسي لعصر الانتقال الثاني.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
تفاصيل المقبرة الملكية
بينما، قال الدكتور جوزيف وجنر، رئيس البعثة الأثرية المصرية - الأمريكية، إنه تم العثور على المقبرة على عمق 7 أمتار تحت سطح الأرض، وتضم غرفة دفن من الحجر الجيري مغطاة بأقبية من الطوب اللبن بارتفاع أصلي يصل إلى 5 أمتار.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
كما تم اكتشاف نقوش بارزة على مدخل المقبرة تصور الـ"معبودتين" إيزيس ونفتيس، إلى جانب أشرطة كتابية كانت تحمل اسم الملك، والذي لم يتم تحديده بعد، إلا أن المقبرة تُعد الأكبر مقارنة بالمقابر الأخرى المنسوبة إلى أسرة "أبيدوس".
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
وأضاف وجنر أن البعثة ستواصل أعمال البحث والدراسة لتحديد التاريخ الدقيق للمقبرة والملك المدفون بداخلها، ما قد يفتح آفاقًا جديدة لفهم حقبة عصر الانتقال الثاني.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
ورشة فخار أثرية
على الجانب الآخر، كشفت البعثة الأثرية المصرية عن ورشة ضخمة لصناعة الفخار في قرية بناويط تعود للعصر الروماني، وكانت تُعد من أكبر المراكز الإنتاجية التي زوّدت الإقليم التاسع بالمنتجات الفخارية والزجاجية.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
وصرّح الأستاذ محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن "الورشة احتوت على مجموعة كبيرة من الأفران والمخازن الواسعة، إلى جانب 32 أوستراكا مكتوبة بالخط الديموطيقي واليوناني، توضح المعاملات التجارية آنذاك وآليات دفع الضرائب".
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
كما أظهرت الدراسات الأولية أن الموقع أعيد استخدامه كجبانة خلال القرن السابع الميلادي، وربما امتد استخدامه حتى القرن الرابع عشر، حيث تم العثور على مقابر مشيدة بالطوب اللبن تحتوي على هياكل عظمية ومومياوات، أغلبها لأطفال.
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquitiesاكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر
© Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
ومن أبرز المكتشفات، مومياء لطفل موضوع في وضع النوم ويرتدي طاقية من النسيج الملون، إضافة إلى رأس جمجمة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وبقايا نباتات قديمة مثل القمح ونخيل الدوم والشعير.